“El San Martín es un lugar de privilegio”

por Gustavo Mendez

Nací y moriré actor”, suelta con firmeza Osmar Núñez mientras deja caer su cuerpo contra el respaldo del sillón ubicado en el segundo piso del Complejo Teatral San Martín. “Siempre lo supe, desde muy chiquito, cuando iba al colegio estatal Nº 16 de Isidro Casanova, era el primero en levantar la mano para participar de los actos”, reafirma Núñez. “Desde hace 25 años te puedo decir que vivo de la actuación. Antes actuaba, pero alternaba con trabajo de cadete o jefe de personal de una empresa que trabajaba para el PAMI”, recuerda el hombre que fue contratado por la Cultura estatal para darle vida a Johann Strauss en Colaboración/Tomar Partido, obra recientemente estrenada bajo la dirección del talentoso director Marcelo Lombardero. “Estoy feliz. Me pasé horas y horas escuchando música de Strauss para entender su cabeza, lo variado que era, cómo se transformaba constantemente”, cuenta Núñez quien se autodefine como un “eterno actor del off” y revalida lo enunciado con los ensayos de Agamenón, versión de Ingrid Pelicori, para ser estrenada en septiembre en Teatro La Comedia, y espera en gateras para el 2020 el unipersonal Algo de Ricardo, sobre Ricardo III.

—¿Qué significa protagonizar una obra en el San Martín?

—Muchísimo. Es un marco maravilloso, un lugar de privilegio para los actores, cobija materiales y textos que en otros ámbitos no los podés hacer, las entradas son muy económicas y puede acceder todo el mundo, son muchos los condimentos que hace que esto sea una delicia para mí estar acá.

—Por este teatro pasaron grandes artistas, ¿por ejemplo, pudiste trabajar con Alfredo Alcón?

—No, nunca, lo he visto muy poco a Alfredo. Casi no nos conocíamos. Me hubiera encantado sentarme a charlar y que me contara lo que quisiera. Lamentablemente no tuve esa posibilidad. Como tampoco se dio con Elena Tasisto que siempre dijimos de trabajar juntos y se fue.

—¿Cómo analizás la Cultura oficial?

—El Teatro San Martín está cumpliendo con espectáculos maravillosos, que cuestionan, se puede debatir, estas dos obras invitan a reflexionar, de eso se trata el arte. A mí me preocupa el arte chato, el que solo te lleva a comer una pizza, y me refiero al teatro comercial, excepto lo que están haciendo Jorge Suárez y Paola Krum (Después de Casa de muñecas). Me preocupa que el teatro comercial solamente sea frivolidad. La televisión ha intervenido mucho en el teatro comercial lo que ha provocado una degradación. No hay programas culturales, todo esta generado desde la violencia, me han invitado a Intratables, donde la gente va a despedazarse, es destructivo, no son programas serios, y ellos lo saben, es un entretenimiento medio circo romano, y por supuesto no he asistido.

—¿Le ves salida al país?

—Estoy tan cansado. Estoy muy harto. Estoy deseando que esto se transforme, estoy deseando que este gobierno termine porque lo único que han hecho es dejar las calles un poco mejores, pero el fondo, esto es todo maquillaje, acá los camarines son preciosos, pero tenés que poner un palo para que salga agua caliente. Yo no quiero maquillaje, quiero que trabajen de verdad, quiero la verdad.

—¿Cuál alternativa a Cambiemos te interesa?

—La de Cristina. Es la única que me interesa y porque está ella, no tengo nada con Alberto, y no creo que sea un títere. En este poco tiempo ha hecho un cambio de 180 grados en tema derechos y es difícil revertirlo en poco tiempo, la economía es un desastre, no se quién puede salvarnos, quién será el Chapulín Colorado. El Congreso se ha transformado en algo horroroso. Yo quiero que el país funcione, y que no nos estemos matando en la familia porque lo único que quedará es el amor de los afectos. Recibo cosas por Whatsapp que no estoy de acuerdo y respondo lo que pienso, pero no me pongo a discutir como si el otro fuera un enemigo, tenemos que aprender de eso.

—¿Cómo fue la experiencia de la serie “Arde Madrid”?

—Estupenda, muy buena. Lamentablemente se cayó la segunda temporada. Mi representante y la productora habían arreglado continuar, pero algo pasó, hubo desacuerdos y sé que no fue económica la cuestión. Trabajé muy bien con Paco de León. Por ahí más adelante se arregla todo. Además, me divierte hacer de Perón en todas sus facetas.

—¿Qué diferencias hay entre el Perón de la serie “Arde Madrid” y el Perón de la película “Juan y Eva”?

—Son diferentes géneros. A mí lo que me gustaba ponerlo en un género antihéroe como en Arde Madrid, personajes del sótano, porque no jodamos porque Perón la pasó muy mal cuando estuvo en España, no tenía los dólares de antes, vivía con dos mangos con cincuenta, y la pasó bravo. Y la de Juan y Eva estaba en su esplendor en todo sentido.

—¿Estudiaste sus discursos?

—Sí, un montón. Lo que más me gusta de hacer de Perón son los discursos, tienen como una música de la época. Me divierto mucho con los discursos, es donde más Perón me siento, me encantan las arengas, eran brillantes. La intimidad es lo más difícil de hacer porque nadie la conoce.

—¿Creés que Perón apoyaría a Cristina?

—Sí, definitivamente. El peronismo ha sido un movimiento, no un partido, y nunca voy a comprender el peronismo de derecha que existe.

Un transexual en Telefe

Osmar Núñez firmó contrato para actuar en 18 episodios en Victoria Small, la próxima tira de Telefe. “Es un hermoso personaje. Soy un transexual, Marlen, que está enferma, es muy humana, creíble, inteligente, y que juntamente con Victoria, el personaje de Mariana Genesio Peña, crean “Casa Diana”, un albergue para chicas trans. La historia es muy linda, la estoy pasando muy bien”, afirma el actor que combinó los ensa-yos de Colaboración / Tomar Partido con las grabaciones en Martínez.

Núñez confiesa que su carrera en cine comenzó con la presidencia de Néstor Kirchner. “Hoy el cine está rengo, prácticamente lo vaciaron”, responde el intérprete que en agosto volverá a filmar con el director Daniel de la Vega con quien ya trabajó en Punto muerto que espera fecha de estreno al igual que La muerte no existe y el amor tampoco, de Fernando Salem, basada en el libro Agosto de Romina Paula.

Formó parte del elenco de Relatos salvajes, película taquillera que acarició el Oscar. “Es increíble que yo esté ahí”, dice. Con Oscar Martínez y Diego Velázquez, bajo la dirección de Damián Szifrón, protagonizó el quinto episodio, La propuesta, sobre la violencia que genera la injusticia y la corrupción. “Es un alegato que muestra nuestra cotidianidad violenta”, analiza y revela que a cinco años del estreno la gente lo reconoce en la calle. “No solo acá –remarca–, el año pasado estuve en Lima y me hablan de Relatos salvajes. Es impresionante lo que pasó con esa película. Recuerdo que cuando leí el guión automáticamente dije: “Esta película va a ir al Oscar, y fue nomás”. Sobre si formar parte del elenco le trajo más trabajo, Núñez es tajante: “No, nada te trae o todo te trae. No hay nada que me hayan contratado porque me vieron en otra cosa. Sí Paco de León me vio haciendo de Perón en Juan y Eva, y Oscar (Martínez) justo estaba haciendo la película Toc-Toc en España, y le consultaron y dijo que no lo duden. Fue un gran gesto, y aunque pensamos diferente ideológicamente, lo aprecio muchísimo y es una de los mejores actores del país”.