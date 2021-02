El teatro llega a las calles porteñas

Empezó ayer y se extenderá hasta el domingo 7 de marzo: el XIV Festival Internacional de Buenos Aires, que desde el año pasado se transformó en anual y de verano. Se dan cita propuestas de teatro, música, danza y artes visuales. Esta vez será gratuito y contará con espectáculos presenciales y otros virtuales. Habrá 31 sedes y muchas de ellas al aire libre, como jardines y plazas. Se incluyeron actividades especiales, como encuentros, entrevistas y talleres. La propuesta es cuidar los protocolos existentes, que permiten una capacidad del 50% en todas las salas. Serán más de cien propuestas con 1400 artistas y 31 sedes. La producción a cargo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invirtió 30 millones de pesos en la búsqueda de nuevos públicos. El año pasado fueron 60. Su director artístico, Federico Irazábal señaló: “proponemos un cruce entre la virtualidad y la presenciabilidad. Sabíamos que no podíamos traer artistas desde el exterior. Hicimos aquí una convocatoria abierta y se presentaron 950 quedando seleccionados 43”.

Las entradas se podrán adquirir de manera gratuita, 48 horas antes de la función, mediante una inscripción previa desde la página www.vivamoscultura.buenosaires.gob.ar. Habrá tres secciones, la correspondiente a espectáculos nacionales, la de extranjeros (Recuadro) y por primera vez el festival tendrá su FIBITA, con una programación pensada para los más pequeños.

Habrá varios estrenos en esta edición del FIBA. Entre ellos está aquel que creó Analía Couceyro, Nada de carne sobre nosotras. La autora explica: “La obra se va a presentar como un trabajo en proceso cuya versión final o futura será post pandemia. Trabajamos específicamente para el espacio del Cementerio de Chacarita. La experiencia es un recorrido por ese ámbito tan cargado de resonancias y a la vez tan rico en lo visual. Somos cinco intérpretes que guiamos al público. A lo largo del recorrido hay detenciones donde se dicen fragmentos de cuentos de Mariana Enriquez. La combinación de actores y textos es: Ariel Farace (El desentierro de la angelita), Susana Pampin (El chico sucio), Lisandro Outeda (Fin de curso), Rocío Domínguez (Nada de carne sobre nosotras)” y yo haré La casa de Adela.”

Se entrecruzan en la programación espectáculos creados durante el confinamiento del año pasado que tuvieron un formato virtual. Este es el caso de la convocatoria de monólogos que realizó el Teatro Nün, bajo el título de Ciclo Sole monólogos. Uno de ellos será dirigido por Maruja Bustamante. La creadora dice: “Me tocó Loba de Lisandro Outeda. Tuvimos un mes de ensayos durante el confinamiento, así que todo remoto. Nos habremos visto con la actriz, Adriana (Ferrer) tres veces antes del rodaje. Luego pusieron tres días para grabar. Teníamos que hacerlo en un espacio de dos horas, en una toma. Había un equipo de cámaras y poncheo en vivo. El ciclo ya se difundió, se mostró por alternativa teatral, a fin del año pasado”.

Bustamante se presentó a la convocatoria de estrenos y fue seleccionada. Anticipa que se verá Ave del paraíso el 3 y 4 de marzo en el Museo Fernández Blanco. Subraya: “Es un site specific con poemas de Gabriela Bejerman. Es una de las representantes más vistosas de la generación de los 90. Muy cercana al movimiento de ‘Belleza y Felicidad’. La poesía de Bejerman (también conocida como Gaby Bex) tiene un tono más coloquial, con una fuerte preponderancia de erotismo. Le gusta el teatro, el biodrama y la performance. En los 2000 fue una de las referentes de la movida electropop. Sus poemas se convirtieron en canciones para bailar en discotecas. Serán dieciséis intérpretes, incluyendo a la propia Bejerman. Ella siempre fue muy inclusiva en lo erótico y se manifiesta bisexual mucho antes de que levantar la bandera lgtbiq+ esté en agenda”.

Este FIBA contará con la presencia virtual de 315 programadores internacionales, mientras que en otras ediciones el número fue de 150. Este aumento se debe a que nadie tendrá que pagarse el pasaje: Internet facilitará que el teatro argentino sea visto en el mundo.

Hay algunos espectáculos de las provincias, por ejemplo estará Nubes de Omar Alvarez y Cristian Palacios desde Villa Ballester; La Aurora interpretada y escrita por Darío Levin, de Río Negro; De eso te tenía que hablar por el grupo cordobés Bineural-Monokultur y No soy mujer por el colectivo Ob caenum de San Juan.

La sección nacional es la más numerosa en esta edición. Son muy importantes no sólo los espectáculos presenciales al aire libre como los de Bustamante o Couceyro, sino también las que podrán verse on line y que ya tuvieron su estreno durante el 2020. El director de la Compañía Funciones Patrióticas, Martín Seijo presentará Relato Situado. Memoria del aislamiento. Subraya: “Es una propuesta que busca, a través del trabajo colaborativo y el cruce de disciplinas artísticas, dar cuenta de este presente histórico dominado por la aparición del COVID-19. La obra se construye a partir del ensamble de diferentes formas de experimentar el confinamiento. Una totalidad compuesta de acciones que intentan ganarle al encierro. Una serie de indagaciones sobre el tiempo, el espacio, el cuerpo, la vida, la muerte, tomando como punto de partida un uso crítico de las nuevas tecnologías”. Junto a él estarán en la pantalla Federico Aguilar, María Paula Doberti, María Fernández Lorea, Laura Lina, Felipe Rubio y Martín Urruty.

Hay que señalar que también se podrá acceder a espectáculos del ámbito comercial como es el musical Casi normales, en el Metropolitan Sure y el estatal como Happyland de Gonzalo Demaría y Alfredo Arias, en el San Martín.

El FIBITA contará con espectáculos ya estrenados como el aplaudido El hombre que perdió su sombra que se trasladó desde el Cervantes al Centro Cultural 25 de Mayo. Una de sus directoras, Eleonora Comelli, anticipa: “Tuvimos que hacer algunas pequeñas adaptaciones al espacio relacionadas a las dimensiones de embocadura y a su sistema escenotécnico. Está todo el elenco original. Intérpretes, músicos y retroproyectoristas.”

El gran cierre del FIBITA estará a cargo de un espectáculo homenaje a Hugo Midón al cumplirse diez años de su fallecimiento. El creador y director de Mi don imaginario es Pablo Golero, quien explica:”Me reuní con el músico Carlos Gianni y con un libro de Mariano Taccagni lo armamos. Estará como personaje la Música rodeada de payasos, todos buscarán devolverle al mundo los abrazos. Incluimos muchas de las canciones más conocidas de Midón y el elenco lo encabeza Ana María Cores. Las funciones serán el viernes 5 con intérprete de señas, el sábado 6 y el 7 de marzo, siempre a las 20 horas en el anfiteatro del Parque Centenario. Esta última que es el cierre del Festival, también será en por streaming, en directo”.

El Director Artístico, Federico Irazábal considera que: “El FIBA está especialmente preparado para salir al encuentro nuevamente con su público. Distintos modos de presenciabilidad, con un cuerpo que habite el espacio pero también con uno, el del artista o el del espectador, que está en condiciones de multiplicarse en las diferentes pantallas, en las que nuestra vida también parece desarrollarse”.

La presencia de otros países en el evento

Serán dieciséis las propuestas que llegarán del exterior, aunque algunas hayan tenido una codirección nacional se mantendrá el acento extranjero. En esta edición no estará Ciudanza, por eso se han incluido varias propuestas de danza, para que este arte también esté presente. Habrá intercambios, como por ejemplo Virtual Crossings entre artistas de Suiza y Argentina, usando “tecnología de captura de movimiento”. Tres bailarinas interactúan en tiempo real entre Ginebra y Buenos Aires. Desde Canadá se conocerá This Crazy Show del coreógrafo y bailarín Noam Gagnon. Italia presentará una versión muy personal sobre el mito griego de los Átridas con el título de Santa Estasi. Atridi: otto ritratti di familia, creación de Antonio Latella. Estados Unidos estará presente por medio de un Zoom en vivo con You Are Here, de Marike Splint, directora de teatro holandesa, pero de origen franco-tunecino. Según anticipan será: “Un viaje por el mundo vía Google Earth, producción de estilo documental que los transportará a lugares olvidados”. También estará la mirada crítica sobre la falta de turismo que propone desde Barcelona con Explore el jardín de los Cárpatos del colectivo José y sus hermanas.

Al presentarse de manera virtual se conocerán teatralidades infrecuentes en nuestro país como la de Corea del Sur, con Revisitando la obra Somoo en residencia, o Japón con La velocidad de la luz. También habrá interesantes entrecruces de países como la compañía germano-india y su Ashram Mommies sobre el alquiler de vientres o Argentina y Suiza con Chau Europa, dirigida por Gerardo Naumann desde Lucerna.