Tiburón: el fenómeno que fundó la era del blockbuster y cambió las finanzas de Hollywood

El 20 de junio de 1975, la película Tiburón (Jaws) llegó a los cines de Estados Unidos y alteró de forma definitiva la estructura de producción y distribución de la industria cinematográfica. La obra, dirigida por un joven Steven Spielberg, se convirtió en el primer filme en superar la barrera de los 100 millones de dólares en recaudación durante su primer año. El estudio Universal Pictures ejecutó una estrategia de "saturación de mercado", que consistió en el estreno masivo y simultáneo en cientos de salas de todo el país, rompiendo el modelo tradicional de estrenos escalonados en grandes ciudades.

Según los registros históricos de la productora y el análisis de mercado de la publicación Variety, el presupuesto inicial de la producción fue de 4 millones de dólares, aunque los retrasos técnicos en el rodaje en Martha’s Vineyard elevaron el costo final a 9 millones de dólares. El rodaje duró 159 días, el triple de lo planificado originalmente, debido a las constantes fallas mecánicas de los tres tiburones neumáticos utilizados en la filmación.

Tiburón rompió esquemas en su época y fue un éxito de taquilla

La crisis técnica se agravó cuando el equipo descubrió que el agua salada del Atlántico corroía los sistemas hidráulicos del tiburón mecánico, apodado “Bruce”, dejándolo inoperativo casi todo el tiempo. Ante esta limitación, Spielberg tomó la decisión de sugerir la presencia del depredador mediante barriles amarillos y tomas desde la profundidad que simulaban su visión (POV). Esta solución creativa obligó a la cámara a convertirse en la propia amenaza, demostrando que lo que el espectador no veía en pantalla resultaba ser mucho más aterrador que los efectos físicos.

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El departamento de marketing de Universal invirtió una cifra récord de 1,8 millones de dólares en publicidad televisiva antes del estreno. Esta campaña bombardeó los hogares estadounidenses durante tres días seguidos para generar un sentido de urgencia en la audiencia. "Teníamos un gran producto, pero el público necesitaba saber que era un evento nacional", declaró Lew Wasserman, entonces jefe de MCA/Universal, sobre la agresiva estrategia de comunicación que precedió al debut en las salas.

La película desplazó a El Padrino como la producción más taquillera de la historia hasta ese momento. La recaudación total alcanzó los 470 millones de dólares a nivel global, una cifra que hoy, ajustada por inflación, superaría los 2.000 millones de dólares. El éxito comercial validó el concepto de "blockbuster de verano", un periodo que hasta mediados de los 70 se consideraba la temporada baja para el negocio del cine en el hemisferio norte.

El mercado global se divide entre superproducciones generadas por algoritmos y el cine de autor que garantiza procesos creativos

¿Cómo cambió Tiburón el modelo de distribución de Hollywood?

Antes de 1975, las películas de alto presupuesto se estrenaban primero en Nueva York y Los Ángeles, y tardaban meses en llegar al resto del país. El productor Richard Zanuck decidió que Tiburón debía estar disponible en todas partes al mismo tiempo para maximizar el impacto de la publicidad. Esta táctica eliminó el factor del "boca en boca" lento y lo reemplazó por un consumo masivo inmediato que llenó las salas desde el primer fin de semana.

La composición musical de John Williams resultó fundamental para la identidad comercial del filme. El tema principal, basado en dos notas simples, funcionó como una herramienta de marketing que permitía identificar la película sin necesidad de imágenes. El propio Spielberg reconoció la importancia del sonido al afirmar que Williams "hizo que la película fuera mucho más aterradora" de lo que permitían los efectos visuales mecánicos.

El impacto social del estreno se reflejó en una baja del turismo en las costas de Estados Unidos durante el verano de 1975. El temor generado por la representación del gran tiburón blanco provocó una fobia colectiva al mar que fue documentada por la prensa de la época. Sin embargo, este fenómeno no alejó a la gente de las boleterías, sino que incentivó las ventas de mercadería oficial, desde tazas hasta remeras con el póster diseñado por Roger Kastel.

La tecnología usada en la película causó un gran impacto en los espectadores de la época

¿Qué impacto tuvo la película en la carrera de Steven Spielberg?

El éxito de la cinta posicionó a Spielberg como la figura central de la Nueva Hollywood, otorgándole un control creativo absoluto sobre sus siguientes proyectos. El director enfrentó críticas por el uso de un suspense minimalista, técnica a la que recurrió por necesidad ante los desperfectos del tiburón mecánico. "El tiburón no funcionaba, así que tuve que encontrar formas de filmar la película sin mostrar al tiburón", explicó el cineasta en entrevistas posteriores sobre el proceso de montaje.

La industria adoptó este modelo de "película evento" para todas sus producciones de alto presupuesto a partir de 1977, con el estreno de La Guerra de las Galaxias. Las secuelas, las franquicias y el merchandising pasaron a ser los pilares financieros de los estudios. El modelo de negocio se desplazó hacia la búsqueda del éxito de taquilla rápido y masivo, dejando atrás el enfoque en dramas de autor que había predominado en la primera mitad de la década.

Las filmaciones requirieron cientos de horas en locaciones con agua

El legado técnico de la producción también incluyó innovaciones en la fotografía submarina lideradas por Bill Butler. El equipo diseñó plataformas especiales para mantener las cámaras al nivel del agua, permitiendo una perspectiva que sumergía al espectador en la acción. Estos avances fueron registrados en el documental The Making of Jaws, donde se detallaron los desafíos de rodar en aguas abiertas del Océano Atlántico en lugar de utilizar un tanque de estudio.

El guión, basado en la novela de Peter Benchley, sufrió múltiples reescrituras para eliminar subtramas y centrarse en el conflicto entre los tres protagonistas: el jefe de policía Martin Brody (Roy Scheider), el oceanógrafo Matt Hooper (Richard Dreyfuss) y el cazador de tiburones Quint (Robert Shaw). Esta simplificación narrativa permitió que la historia fuera fácilmente exportable a mercados internacionales sin perder fuerza dramática.

TC/AF