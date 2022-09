El tiempo hecho cuerpo

A lo largo de mí recorrido artístico puedo observar y constatar diferentes etapas. Una etapa centrada en el trabajo físico y la improvisación, una segunda etapa que tiene como núcleo el trabajo con máscaras, ya sea de Commedia dell’ arte o Balinesas, una etapa de desarrollo de autores tales como Chejov, Shakespeare, Beckett; y una última y presente etapa situada en conceptos y nociones filosóficas.

En relación con está última etapa surgen dos materiales, una primera obra llamada Cuerpo, basada en la filosofía de Spinoza y una segunda obra que acabo de estrenar denominada De Interpretatione, basada en Paul Ricoeur. Un poco de historia sobre estas obras. En un momento di con la filosofía de Spinoza a través de Gilles Deleuze (siempre me interesó este pensador) y luego me adentre en el universo de Spinoza. Mi acercamiento en este caso fue totalmente intuitivo, dado que en la lectura profunda sobre los textos spinozistas, especialmente sobre la Ética demostrada según el orden geométrico, me provocó un gran interés por el tratamiento de algunas nociones que me resultaron extremadamente familiares a la investigación que venía realizando hace ya varios años, en lo particular sobre las pasiones. Ahora bien, la pandemia hizo lo suyo. En el momento del cierre/confinamiento allá por el 2020, acababa de estrenar dos obras Cuerpo y The King, por lo que al cabo de unos días tuve la sensación de que podía explotar. Entonces aparecieron dos opciones, una era explotar y otra era canalizar esta pulsión en algo que me interese. Bueno, por suerte, elegí la segunda (eso no quiere decir que no haya explotado) y me inscribí en la carrera de Filosofía. Durante estos años me adentré en la filosofía (al punto tal de estar en la recta final de la Licenciatura). Puedo reconocer este gesto en otras etapas de mi vida, por ejemplo el irme a Londres a profundizar el método de Jacques Lecoq o mi viaje a Indonesia en busca de las máscaras balinesas, es decir, una necesidad imperiosa de ir tras las fuentes.

Volviendo a De Interpretatione (título por cierto aristotélico), el año pasado di con Paul Ricoeur, una de las cuestiones que me provocaron para llevarlo a escena devino de esta cita “(…) leer un libro es considerar a su autor como ya muerto y al libro como póstumo”. Siempre me interesó la interpretación y adaptación de clásicos. Una de mis premisas era y es otorgarle vitalidad y singularidad a las puestas, actualizar el clásico en algo que no haya sido explorado, tal es el caso de Un Vania donde el literato Serebriakov era un maniquí. Ricoeur dice encontrar una objetivación que permite que un texto tengo muchas posibles interpretaciones pero no infinitas. Esta reflexión me pareció genial por su proximidad con mi búsqueda, es decir, en mi caso siempre se trató de encontrar algún hueco en el autor/ra no visitado pero que se pueda reconocer su inmanencia en el texto.

Ricoeur en El conflicto de las interpretaciones, brinda una dimensión ético/política de la interpretación. Aparece lo político de la memoria, la importancia del testigo, la primacía y discusión con el punto de vista. La narración, por lo tanto, imprime una toma de posición. La subjetividad tiene una condición por excelencia narrativa, no hay acontecimiento sin narración. Entonces para este pensador es la narración la que puede salvar el tiempo, y si hablamos de tiempo hay que referirse a Agustín de Hipona en sus Confesiones (bellísimo texto de Agustín donde reflexiona sobre el tiempo y la memoria), por lo tanto, confesar es una forma de salvar el tiempo. Bajo esta última cuestión se inscribe el procedimiento de De Interpretatione. En principio diré que recién tengo la edad y quizás un poco más que Vania, por lo qué esta obra se basa en confesar los montajes chejovianos, el entramado de la obra y el detrás de escena, el diálogo entre la actuación y la dirección (modos que práctico al unísono ya hace varios años). De Interpretatione es el tiempo hecho cuerpo.

Marcelo Savignone es actor, director, dramaturgo y docente teatral. De Interpretatione Funciones jueves 20.30 y domingos 15.30h.