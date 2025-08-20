En 2027 vuelve Harry Potter: 15 cosas que hay que saber sobre la nueva serie

La nueva serie de Harry Potter, anunciada por HBO y Max, promete revitalizar el universo mágico creado por J.K. Rowling con una adaptación más detallada de sus siete novelas. Con un elenco renovado y un enfoque episódico que profundiza en la narrativa, el proyecto ha generado gran expectación. A continuación, 15 cosas que los fans tienen que saber sobre esta ambiciosa producción estadounidense.

1) Estreno programado para 2027

La serie debutará en HBO y Max en 2027, tras iniciar filmaciones en julio de 2025 en los estudios Warner Bros. Leavesden, Reino Unido.

2) Siete temporadas, un libro por temporada

Cada una de las siete novelas de J.K. Rowling tendrá su propia temporada, permitiendo una adaptación fiel y detallada, a diferencia de las películas.

3) Filmación en Leavesden Studios

La producción arrancó en los históricos estudios Warner Bros. Leavesden, donde se filmaron las ocho películas originales, asegurando continuidad visual con Hogwarts.

4) Casting masivo para el trío protagonista

Más de 32,000 niños audicionaron para los roles de Harry, Ron y Hermione, con un proceso que incluyó talleres y revisiones de miles de cintas.

5) Nuevos actores principales

Dominic McLaughlin será Harry Potter, Arabella Stanton interpretará a Hermione Granger y Alastair Stout dará vida a Ron Weasley, todos seleccionados por su talento único.

6) Elenco estelar para Hogwarts

John Lithgow encarnará a Albus Dumbledore, Janet McTeer a Minerva McGonagall, Paapa Essiedu a Severus Snape y Nick Frost a Rubeus Hagrid, aportando experiencia al proyecto.

7) Familia Weasley confirmada

Katherine Parkinson será Molly Weasley, con Gracie Cochrane como Ginny, Tristan y Gabriel Harland como Fred y George, y Ruari Spooner como Percy Weasley.

8) Otros personajes clave

El reparto incluye a Luke Thallon como Quirrell, Paul Whitehouse como Argus Filch, Bertie Carvel como Cornelius Fudge, Johnny Flynn como Lucius Malfoy y Anton Lesser como Garrick Ollivander.

9) Enfoque inclusivo en el casting

La producción prioriza la diversidad, manteniendo las edades canónicas de los personajes, como Snape en sus 30 y los padres de Harry en sus 20.

10) Equipo creativo de alto calibre

Francesca Gardiner (Succession) es la showrunner y guionista, mientras Mark Mylod (Game of Thrones) dirige varios episodios, ambos como productores ejecutivos.

11) J.K. Rowling como productora ejecutiva

Rowling participa activamente, asegurando la integridad de sus libros, junto a productores como Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman.

12) Presupuesto comparable a grandes producciones

HBO planea invertir un presupuesto similar al de Game of Thrones o House of the Dragon, garantizando una serie de alta calidad.

13) Primera imagen icónica

HBO reveló una foto de Dominic McLaughlin como Harry en uniforme de Gryffindor, tocando su cicatriz, generando entusiasmo entre los fans.

14) Escenarios emblemáticos recreados

Los decorados de Privet Drive y el andén 9¾ ya están construidos, y el faro de Tévennec en Francia sirvió para una escena clave de Hagrid.

15) Enfoque narrativo más profundo

La serie explorará detalles omitidos en las películas, como el funcionamiento interno de Hogwarts, las dinámicas del mundo mágico y personajes secundarios.