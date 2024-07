Guillermo Francella se refirió por primera vez a las críticas que tuvo por parte de varios colegas a raíz de sus declaraciones respecto al gobierno de Javier Milei, sobre el que dijo tener "esperanza" de que modifique la difícil situación del país. En marzo, sus palabras no fueron bien tomadas por parte de otros actores que le recriminaron el ataque libertario contra la cultura.

"Sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente", fueron parte de las palabras del protagonista de El Encargado respecto a su percepción sobre el nuevo gobierno.

Actores y actrices como Nancy Dupláa, María Valenzuela, Dolores Fonzi, Esteban Lamothe o Érica Rivas (quien fue su compañera en el exitoso Casados con hijos) criticaron duramente a Francella por sus dichos, aunque también tuvo apoyos como el de Luis Brandoni y Carmen Barbieri.

Sin embargo, Francella nunca había respondido a estos ataques. En una nota con el programa LAM, de América TV, intentó esquivar el tema pero dijo sentirse "apenado" por las críticas.

“A veces, en el programa hablamos mucho de que se genera una rispidez que es innecesaria, vos sos un argentino que laburás hace tanto acá, y si sabemos que quizás estabas un poco apenado porque a veces viste, a veces se habla...”, introdujo el notero, a lo que Francella respondió: “Esa es la palabra, apenado. Pero además sé que ustedes han acompañado y han escuchado lo que yo dije, que no tenía nada para que nadie reaccione, pero esta crispación que vos mencionás es la que hay, pero está todo bien”.

También fue consultado por su relación con Florencia Peña, quien fuera su ex compañera en Casados con Hijos al igual que Rivas y además es reconocida por su apoyo al kirchnerismo. Francella develó que habló con ella sobre las críticas, pero evitó dar más declaraciones al respecto.

Los dichos de Francella y las críticas en su contra

En diálogo con Eduardo Feinmann en Mitre a fines de marzo, Francella dijo estar con incertidumbre "de ver cuándo termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas", en referencia al gobierno de La Libertad Avanza. "Después qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, la Ley Ómnibus, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir", dijo entonces.

Y agregó: "Sigo con la esperanza de que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo. No pierdo las esperanzas".

Esta última frase desató la furia de distintos actores, entre ellos de Nancy Dupláa, quien le pidió "ser más empático". Para la actriz "hay ‘Francellas’ que ganan mucha plata y que tienen muchas oportunidades y que les va muy bien, y hay otros que no les dan ni siquiera una camisa cuando van a grabar para hacer un bolo", en referencia a la dura situación de la cultura a raíz de los recortes libertarios.

“No me sorprende porque yo conozco cómo piensa... Y piensa de ese lado, solamente puedo decir esto”, fue la declaración de Érica Rivas al respecto.

María Valenzuela, por su parte, dijo respetar la opinión pero no estar de acuerdo. “Fui a retirar yo la medicación y le dieron una sola caja. Las otras dos cajas, anuladas. ¿Qué hacemos? No sé. Le pregunto a Guillermo Francella, ¿qué hacemos? Mi hija no tiene medicación. Tenemos que ir a denunciar. Hay chicos que se están muriendo de enfermedades oncológicas. ¿Qué hacemos?”.

