En este momento de mi carrera me siento, si tuviera que buscar una palabra para definirlo, bastante maduro. Creo que la búsqueda que estoy haciendo, a la hora del show, de todo, implica madurar, en mi música también. Lograr la evolución de lo que venía haciendo y llevarlo a otro nivel” sostiene Rusherking, el música oriundo de Santiago del Estero que este 24 de marzo confirma su buen momento tocando en el estadio Movistar Arena. Noticia a la hora de medios superficiales por su noviazgo con la “china” Suárez, Rusherking se ha afianzado como uno de los nombres más poderosos de la música actual argentina. Y aun así dice expectante por su función del 24 de marzo: “Lo que me conmueve de la música es el show, el tocar en vivo. Si bien lo otro es buenísimo, en el vivo se transmite algo muy verdadero. El vivo es lo que más me conmueve y ahí podes mostrarte como sos. Podes tocar el corazón de la gente y que ellos toquen el tuyo”.

—¿Qué aprendiste de la música estando en la industria de la música?

—Aprendí muchísimas cosas. Y esa es la verdad. Hacer música no es solo hacer un tema y subirlo. Son muchas cosas. Y no todos estamos listos para esas cosas. Hay que aprender cosas como plataformas, de negocios, de discográficas. Eso me encanta también, porque te mantiene alerta. Siempre estás ahí, estás aprendiendo, estás entendiendo universos como puede ser el marketing, todo lo que implica y necesita una canción para que le vaya bien en este momento de la industria y del mundo.

—¿Cuál sentís entonces que es la lección más importante?

—La lección más importante que aprendí tiene que ver con mis comienzos. Al venir tan chico a Buenos Aires y meterme en la música tan temprano, descubrí que no siempre esta lleno de personas buenas como uno cree. Con el tiempo, quieras o no, vos te vas dando cuenta de quien es quien. Esa es una de las cosas que aprendí. También ahí fue cuando entendí lo que había valido mi decisión de seguir con la música, es decir, de mudarme y apostar todo a una carrera en la música. Yo estaba confiado en que me iba a ir bien, pero hasta ese momento tenía venía respuesta de mis amigos, de mis familiares, de lo que yo hacía. Siempre confíe en lo que hacía.

—¿Cómo definirías para aquellos que no se animan lo que es crear? ¿Y cómo les darías ese empujón que necesitan?

—La verdad que el proceso de animarse es muy difícil. A mí también me costó muchísimo. Animarse es salir de la rutina, de lo que uno viene haciendo, de la educación que recibió. Por ahí, si haces, estudias, vas a la universidad, hay un recorrido: salis a buscar un trabajo. Otra vida implica unos riesgos que no conoces, pocos claros. Por eso hay mucho de riesgo. Animarse es ver lo que hay alrededor, demostrar que se puede, y ver quienes pudieron. Es ver el ejemplo más cercano que tengas y anímate a hacer lo que crees que vale la pena.

—¿Cuál fue para vos ese ejemplo que te hizo pensar “ok, lo puedo hacer”?

—Mi ejemplo no fue un par de la música en el estilo que yo hago, pero sí fue un ejemplo musical de Santiago del Estero, de donde yo vengo como pueden ser Los nocheros. O mismo gente que salió de Santiago y la rompió, la rompió en Buenos Aires, y la rompió en todo el mundo. Ellos arrancaron como yo, y te permitían pensar “entonces, tengo una chance, entonces capaz puedo hacerlo”. Porque siento que lo importante ahí fue el primer paso: animarse.

—¿Cómo vivís lo que te está pasando ahora a la hora del éxito?

—Poco, porque siempre estoy con la cabeza a full. Siempre hay algo. Ahora tenes este soy del 24 de marzo. Siempre surgen cosas grandes, siempre son importantes. Siempre igual trato de bajar un poco, pero ciertamente no me quejo porque la verdad es que me encanta lo que hago. Amo estar a full todos los días. Yo considero que nunca me la creí. Nunca me la creí más que nadie, pero tampoco quiero hacer el más humilde: lo importante son los pies en la tierra. Que te aten, como lo hace mi familia, o mi novia.

El movimiento con ganas

—¿Te sentís parte de un movimiento? ¿De una nueva generación?

—Si, claro. Me siento parte de una generación que tiene mucha hambre, que vino a comerse muchas cosas, que está lista para probarse, y que ya lo ha hecho, a pesar del ojo público y crítico de otras personas de otras generación más acostumbradas al rock, a otra música argentina. Nosotros tenemos ganas de innovar, pero también tenemos muchas ganas de poder mostrar lo que tenemos que dar. Queremos demostrarnos. Nosotros vinimos a contar sobre la unión de géneros, de artistas. Me han contando artistas de otras generación que no se cruzaban tanto antes: si hacías rock, y hacías tal o cual cosa, te miraban distinto y te criticaban. Es eso, abrir la cabeza de la gente. Si vamos para el mismo lado, es mejor.

—¿Qué estás planeando para el show que se viene?

—Queremos, como te contaba, hacer un show más maduro. Va a ser un gran show, estamos planeando muchos momentos. Van a venir muchos más amigos a cantar conmigo, van a venir los amigos a bancarme. Hay una canción que los va a sorprender. Le va a llegar al corazón a la gente sí o sí. Aunque me iba bien en Santiago del Estero, la gente me escuchaba ya online, pero aún así fue un paso grande confiar y venirme a Buenos Aires. Aunque no sabía, me metí igual. Por eso, me da muchas ganas que vean lo que estuvimos armando. Siento va a ser una noche que todos vamos a recordar. Siento que va a ser un momento de unión, de algo que tengo ganas que todos vean.