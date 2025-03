“‘III’ es más crudo y salvaje que lo que solíamos hacer musicalmente”

Después de un largo período sin giras, la banda francesa de rock Last Train regresa con su nuevo álbum III, un disco que refleja una energía más cruda y directa en comparación con sus trabajos anteriores. Grabado en un castillo en plena temporada invernal, este álbum es una declaración de intenciones: un regreso a la esencia del rock con una intensidad que se siente en cada acorde. PERFIL habló con Jean-Noël Scherrer, líder de la banda, sobre el proceso de creación de III, su pasión por los escenarios y sus planes para llevar su música a nuevos territorios. Desde el impacto del frío extremo en la grabación hasta su deseo de tocar en América Latina, la banda nos comparte su visión sobre la evolución de su sonido.

—El nuevo álbum de Last Train, “III”, es un logro incluso dentro de su estilo. ¿Cómo te sentís respecto del nuevo disco?

—La verdad, todos nos sentimos aliviados con el lanzamiento de este nuevo álbum porque significa que podemos volver a salir de gira. Han pasado dos años desde la última vez que hicimos una, ya que decidimos enfocarnos en trabajar en dos álbumes diferentes. Ahora los comentarios sobre III han sido geniales, así que nuestro enfoque está en ofrecer los mejores shows que se vienen.

—¿Cómo te has sentido la conexión de los fans con el álbum hasta ahora?

—Estamos muy emocionados por la respuesta del público. Este álbum es más rockero y quizás más salvaje que lo que solíamos hacer. Antes escribíamos canciones largas, tal vez más melancólicas. Esa vibra sigue ahí, pero en III hay una especie de rabia que nos motivó. No sé exactamente de dónde vino, pero queríamos escribir algo más crudo y frío en comparación con lo que habíamos hecho antes. Estamos muy contentos con cómo lo ha recibido la audiencia y definitivamente sabemos que estas canciones funcionarán muy bien en vivo.

—Grabaron “III” en un castillo sin calefacción en pleno invierno en Francia. ¿Cómo influyó ese entorno en la música? ¿Crees que ayudó a definir la intensidad del álbum?

—Sí, definitivamente. No fue intencional elegir un castillo por su atmósfera fría o aterradora, simplemente tuvimos la oportunidad de grabar ahí. Es un lugar hermoso, pero no es como Versalles, lleno de luces y lujos. Es un gran castillo al que nuestro productor, Rémi, solía ir cuando era niño. Tenía el sueño de grabar un álbum ahí desde hace años, y cuando se presentó la oportunidad, la tomamos.

—Después de su álbum “The Big Picture” (2019), en vez de volver directamente a hacer un álbum de rock después de la pandemia, lanzaron “Original Motion Picture Soundtrack”, una reinterpretación de sus canciones con orquesta. ¿Por qué salió primero ese álbum? ¿Fue una forma de procesar todo antes de regresar al rock?

—Nos dimos cuenta de que tal vez era el momento de dejar las guitarras de lado por un rato y sumergirnos en algo nuevo que realmente queríamos experimentar. Así nació Original Motion Picture Soundtrack, y el proceso fue increíble. Pudimos escribir música con instrumentos que nunca habíamos usado. Fue una experiencia de aprendizaje enorme y, al final, lo que más nos dejó fue el deseo de volver a hacer rock. Después de esa etapa, todo lo que queríamos era tocar rock and roll juntos otra vez.

—Las letras de Last Train siempre han sido en inglés, a pesar de ser una banda francesa. ¿Han sentido la tentación de incorporar el francés en su música? ¿Podrían experimentar con eso en un futuro?

—No lo creo. Elegimos hacerlo en inglés, porque todo lo que hemos escuchado cuando éramos niños estaba cantado en inglés y no tenemos esa cultura de cantar en francés. Sabíamos que teníamos que cantar en inglés. Es uno de nuestros sueños como banda llegar a la mayor cantidad de lugares.

Otro camino creativo

J.M.D.

“Siempre fui un contador de historias, primero con la música y luego con la animación”, dice Jean-Noël Scherrer, cuyo recorrido profesional es tan inusual como fascinante. Antes de fundar la productora Take it Easy, Scherrer formó parte de la escena musical suiza como integrante de The Animen, banda con la que recorrió Europa y lanzó varios discos. Durante esos años, además de componer y tocar, comenzó a interesarse por la narrativa visual, explorando la relación entre sonido e imagen en videoclips y cortometrajes experimentales.

Su creciente pasión por la animación lo llevó a crear Take it Easy en 2017, con la intención de desarrollar proyectos innovadores y arriesgados. Desde entonces, produjo cortometrajes y series reconocidos en festivales como Annecy y Berlín, apostando por talentos emergentes y explorando nuevas formas de contar historias. “Para mí, la animación es una forma de libertad absoluta. Puedes contar cualquier historia, sin límites”, explica. Bajo su liderazgo, la productora se ha consolidado como un referente en la industria europea, con un enfoque que combina experimentación visual y un fuerte compromiso con la calidad narrativa. Entre sus próximos proyectos, se encuentra una serie que fusiona técnicas tradicionales con inteligencia artificial. Scherrer también planea expandir sus colaboraciones con artistas de distintos medios para seguir explorando nuevas fronteras creativas. “Lo importante es no dejar de sorprenderse, porque de ahí nace lo verdaderamente innovador”, concluye.