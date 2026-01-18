“La actuación nos permite habitar toda nuestra humanidad”

Hay nombres artísticos que nos conducen a determinados géneros, casi como si fueran sinónimos. Es el caso de Alejandra Radano y los musicales, sin olvidar que también actuó en obras de texto, pero verla a ella en un escenario es imaginarla cantando con una facilidad sorprendente. Aunque detrás de eso que parece tan sencillo hay muchas horas de estudio y preparación. Radano no tiene nada de improvisada. Grandes títulos la tuvieron de protagonista así se suceden desde Drácula, Chicago, Cats hasta Cabaret sin olvidar los que interpretó en Europa, ya que no sólo estuvo en Francia, sino también conoció los escenarios de Italia y España. Muchos de sus trabajos se los asocia con el creador Alfredo Arias, pero el año pasado estuvo en el Teatro Nacional Cervantes, con dirección de Pablo Maritano. Ahora iniciará el año con una nueva apuesta musical: Company en El Nacional, de la mano esta vez de Fer Dente.

—¿Cómo definirías al espectáculo Company dentro del género de los musicales?

—Company, de Stephen Sondheim, es lo que se dice un musical conceptual, sin una trama lineal, donde se plantea la complejidad de las relaciones a través de la figura de Bobby, un soltero de 35 años que se cuestiona: ¿estar solo es fácil?, ¿estar acompañado es difícil?, las complejidades del amor, el matrimonio, la soledad…

Particularmente disiento de la linealidad del eslógan: estar solo no es más fácil que estar con alguien, partiendo de que las personas y situaciones que se nos presentan en el presunto “afuera” son espejos de nuestro interior… no hay nada más acertado que la película El club de la pelea de David Fincher, humildemente pienso que Company podría ser la antesala perfecta del film.

—¿Cómo compartirás este espectáculo con el regreso de “La revista del Cervantes” en febrero?

—En el año 2000 Gonzalo Demaría, actual Director del Teatro Cervantes, que tradujo antaño el musical Chicago me hizo una lista de canciones para un one woman show una de ellas era “The ladies who lunch”, del musical Company. Mediando el 2025, un amigo mío Gustavo Monje, me dice: “Company de Stephen Son-dheim es una obra para vos”. Averigüé y las inscripciones ya habían cerrado, pero me aventuré a llamar a Fer Dente, y con equipo incluido, gentilmente, me dieron la chance, pude audicionar y quedé en el proyecto. Luego de firmar el contrato, me entero que la Revista decide continuar la temporada en el 2026, por lo cual tuve que finalizar mi temporada en el Cervantes. Tuve la dicha de haberme topado con uno de los elencos más amorosos de mi vida.

—¿Qué particularidades tiene tu personaje de Joanne a diferencia de otros que encarnaste?

—Es interesante ver el listado de personajes que a una le toca interpretar, en lo que me concierne, empecé por una mesera francesa, pasando por una vampira, una asesina advenediza, un transexual, un fotógrafo ciego, una expresidenta repudiada que termina presa en Neuquén, hasta llegar a esta Joanne Sin Apellido, adicta, descarriada, divertida, filosa, sarcástica y completamente rota como persona. La actuación nos permite adentrarnos en el abanico colorimétrico de nuestra humanidad. Me acuerdo que de adolescente leía y releía la novela Sybil de Flora Rheta Schreiber, la historia de una mujer quien sufría trastorno de personalidad múltiple, hoy por hoy, puedo decir que ese libro fue una gran escuela de teatro para mí.

—¿Cómo es actuar junto al director del espectáculo?

—No es la primera vez que actúo con el director de la obra. Hice varios espectáculos junto a Alfredo Arias, como Patria, Petrona, Cinelandia y Elle de Jean Genet. En cuanto a Fer Dente, es interesante la información que retuve de su persona. Como soy muy periférica en mi observación, por no decir ausente y perceptiva puedo rescatar tres gestos de él. Un título de un espectáculo que no pude ver: Colección Primavera-Verano. Cuando saludaba al final en Next to Normal y construía una mini-obra en esos treinta segundos que duraba el saludo, creando una sinergia de extraña precisión tanto o más poderosa que en el resto de la obra. También lo recordaba cuando interpretó Tanguito dirigida por Ariel Del Mastro, cantaba una canción al costado con un micrófono de espaldas al público, descentrado, proyectando energía, dándole lugar al vacío. Eso que veo y pesco, esos gestos outsiders son los que más me interesan, en cualquier tipo de expresión… y todo esto para decir que empaticé con él.

“Siempre es difícil hacer musicales en Argentina”

Entre la larga lista de espectáculos que Alejandra Radano creó el unipersonal La inhumana junto a Diego Bros, Gonzalo Córdova y Diego Vila, estrenado en el año 2010. Hoy lo recuerda: “Hay obras que funcionan como bibliotecas perso-nales, para mí fue mi muestrario, donde siempre estoy volviendo y recurro a él para nutrirme, mi índice de ideas, mi primer sumario de manifiestos. En el 2025 creamos Tester tu sonido no es una canción con Carlos Casella, y recurrí a mi “Personal Inhumana” para desenterrar colores no usados hasta el momento. Siempre estoy planeando algo, pero todo me lleva mucho tiempo de reflexión, de cocción, son recetas casi medievales”

Cuando se le pregunta por las escenarios donde actuó, Radano reflexiona: “Cada vez que pienso que canté en Friburgo, en Lausanne, en Montreaux, en Hannover, en Temperley, Banfield, Córdoba, o en Chile… Siempre quise que el lugar se me pegase en el cuerpo y poder entender el hecho in situ con el alma entera y la filosidad de una conferencista consumada y poder traducirlo en una oratoria atractiva pero no… me es todo tan fugaz, tan inaprensible”.

Finaliza: “Estaré en Company en el Teatro El Nacional con un elenco de colegas increíbles, con orquesta en vivo dirigida por Damián Mahler, más un equipo creativo completamente comprometido con el proyecto, Laura Oliva, Vanesa García Millán, Eugenia Gil Rodríguez y Fer Dente actuando y dirigiendo. Siempre, siempre es difícil en Argentina hacer musicales con orquesta en vivo, así que brindo por eso y por la gente que se aventura y lleva a cabo sueños descomunales”.