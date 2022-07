La fiesta geek que marca los relatos globales

Cómo explicar la energía que respira un evento como San Diego Comic Con? Imaginen, su comida favorita, imagen que sale una noticia, una creíble, una épica, al estilo de esas noticias que hacían que la cámara muestre la tapa de un diario hace décadas. ¿Qué dice? Básicamente esto: “Su comida favorita, sea la que sea, no es ya no hace daño, si no que es proteica sin importar su naturaleza”. Así de ilógico pero instintivo es recorrer San Diego Comic Con, una Edén muy particular que mezcla, puaj, la dinámica de un aeropuerto como geeks (superpoblación en pasillos imposibles de ser transitados de seres vestidos de personajes de ficción, incluso con las reglamentarias máscaras y aquellas lúdicas que hacen al cosplay, costos exorbitados de cualquier consumo humano y así la lista obvia) y, aquí la energía, la sensación de comunidad, de identidad, de reunión de una generación, o dos, o tres, que se han educado sentimentalmente con aquello que la TV, el cine, los videogames y las páginas le brindaban (hoy envigorada desde la industria de Hollywood (no se preocupen por modas: hubo momentos donde las plataformas ni pisaban San Diego, y el evento ya tiene más de 50 años). San Diego Comic-Con es muchas cosas, sin dudas, pero la principal en la actualidad tiene que ver con ser el big bang de grandes anuncios de empresas como Prime Video, Paramount, Disney, Netflix y pandilla.

El blip. San Diego es, sin dudas, el Comic Con más importante del mundo. Pero como todo después de casi dos años de cuarentenas de diferentes índoles, la palabra “importante” ha sido puesta bajo la lupa. Por ejemplo, en cuarentena estricta, la Comic Con logró generar un evento online, cuyos números fueron modestos y donde la participación de grandes empresas también lo fue. Y, por ser sinceros, también la de los fans. Hubo trailers, y más, pero hay que considerar que este evento moviliza millones de personas y que implica un ingreso de casi 150 millones de dólares a San Diego. En 2021 se generó una versión pequeña, pero los planes fueron truncados nuevamente: no funcionó del todo, y quedó una extraña mixtura. Esta edición 2022 implica el retorno a su estado siempre fastuoso y de panelería aséptica, y, claro, de stands gigantes con colas todavía más grandes (si hay algo que uno hará sí o sí en un Comic Con es esperar detrás de decenas de personas, eso sin dudas). Ya se han llevado a cabo anuncios y anticipos gigantes, como aquellos de Prime Video, con series como The Lord of the Rings: The Rings of Power y la animada The Wheel of Time, y la futura fascinación del mundo Paper Girls. También se suman lanzamientos como las nuevas series de la franquicia The Walking Dead, el primer spin-off de Rick y Morty, The Vindicators, la película de Teen Wolf, el regreso de Beavis & Butt-Head de la mano de Mike Judge, el lanzamiento de Marvel de Moon Girl and Devil Dinosaur y mucho más. Y todavía queda ver que suman Marvel y DC, los dos gigantes del mundo de los superhéroes, a esta mesa, además del panel de Game of Thrones y su nueva serie House of the Dragon. Por supuesto, franquicias como Star Trek, que viven su mejor momento en años, Los Simpsons, Gremlins, Looney Tunes, y muchísimas más tendrán su presencia.

Los anillos. Si hablamos de la edad dorada de las franquicias, es imposible negar una ausencia: El señor de los anillos, Lord of the Rings, uno de los primeros cruces de una saga enorme, con un pasado vasto y geek, y una producción ambiciosa de Hollywood. Un cruce que dio frutos para ambos lados del mostrador y que no vale menospreciar a la hora de entender el entretenimiento actual y la forma del Hollywood que hace patalear a Martin Scorsese y a quienes van poco y nada al cine (el cine, además de la oferta cruenta que pisotean los superhéroes, se hace también de espectadores, no de tweets creyendo que se defiende el cine; el cine que se quiere cuidar es el que se va a ver a las salas). Entonces, la saga que junto a Spider-Man refundó como Hollywood se llevaba con eso que siempre se coleccionó en los Comic-Con vuelve con The Lord of the Rings: The Rings of Power.

La nueva serie fue la primera gran fiesta en el hall H de Comic Con, algo así como la Central Mundial de Todo lo que Importa al Geek, y fue espectacular. Como se sabe, la serie muestra la Tierra Media miles de años antes de los eventos que vimos en las famosas trilogías de Peter Jackson. La serie llega los primeros días de septiembre a Prime Video, y mostrara idealmente eventos como la caída de Número, la famosa isla, y el forjado de los famosos anillos. Los showrunners J.D Payne y Patrick McKay confirmaron muchas cosas en el panel, y la primera tiene que ver con la licencia poética que implica cruzar personajes de diferentes momentos. Vuelven personajes como Galadrie (interpretada por Morfydd Clark)l, Elrond (ahora interpretado por Robert Aramayo) y otros. Será una serie gigante que tendrá 22 protagonistas y muchas líneas cruzadas, y que al menos hoy tiene un plan de cinco temporadas. Era de esperarse: la serie es la inversión más grande en la historia de Prime Video, con 462 millones de dólares de presupuesto y hablamos simplemente de la primera temporada. La aclaración primera: no se trata de la conversión de Lord of the Rings a la violencia de Game of Thrones. No es esa la apuesta, ni remotamente.Los shorunnes dijeron al respecto “la idea es hacer un show para todos, para los niños que no vieron la trilogía primera o segunda en el cine o para los fans más grandes. Queremos un show multigeneracional que, sí, tendrá algunos sustos para los pequeños, pero queremos respetar siempre los tonos y la forma en la que Tolkien contaba, incluso aunque no haya escrito estas historias. Amamos esa condición sentida y optimista de Tolkien, incluso cuando no tiene miedo de mostrar todo lo que la oscuridad puede hacer”. Y hasta han dicho “Sabemos incluso cuál es el último plano de nuestro último episodio). Incluso han defendido el hecho de contar dentro del universo de Tolkien: “Es como si Tolkien nos hubiera generado un mapa, un mapa estelar, hecho de estrellas en el cielo y nos dejará hacer las constelaciones. En sus letras, sobre todo en una en particular que le mandó a su editor, Tolkien habla sobre querer dejar atrás esta mitología, sobre permitir a ‘otras mentes y manos, usando otras artes, como la pintura, la música o el drama, contar relatos de la Tierra Media’. Nosotros sentimos que estamos respetando el legado de Tolkien y sus deseos, por eso es muy importante para nosotros respetar su esencia, y eso es lo que nos marca el camino’”.

Lo que viene. Además de Lord of the Rings, muchas franquicias están prestas a sorprender al mundo. Disney hoy debería lanzar algún trailer que tenga al mundo hablando, y DC planea lanzar parte de su nuevo calendario de películas también. Muchos insisten que hoy se verá el primer trailer de la nueva película de Shazam. Por supuesto, ya debería llegar el segundo trailer de House of the Dragon. Agosto y septiembre serán meses de alegría para la muy atendida comunidad geek.

La fiesta de las viñetas mainstream

Uno de los rincones más preciados de San Diego Comic Con es, sin dudas, los Eisner Awards. Junto con los Harvey Awards, entregados en New York Comic Con en octubre, son los premios más importantes de la industria del cómic norteamericano. El parámetro más simple es decir que son “los Oscar del cómic”, pero eso permite ver a simple vista dos cosas: solo se premian ediciones que tuvieron lugar en Estados Unidos en el último año, tal como sucede con los Oscar, y cuando un artista de tal o cual nacionalidad, fuera de Estados Unidos lo gana, eso implica un logro enorme (los hay varios, claro, tal cual como alguien del cine puede ganar Oscar, o en Cannes, o en Venecia, o premio del público en Toronto).

Hecha la aclaración 101, los Eisner importan porque, sí, por un lado dan cuenta de la industria, pero por otro lado, los cómics, y no tanto los superhéroes, son la base de mucho de que se va a contar en la industria de Hollywood en el futuro. Por ejemplo, la llegada de Paper Girls, una serie premiada en los Eisner, muestra como determinado tipo de relato tiene futuro de pantalla (no se sorprendan si escuchan hablar de algo que se llama Destroy All Monsters).