La lapidaria frase de Yanina Screpante sobre el noviazgo de Lavezzi

En las últimas horas al nombre Ezequiel "pocho" Lavezzi le saltaron chispas. Sucede que la ex figura de la Selección Nacional fue visto en una lujosa isla del Caribe junto a Natalia Borges, la ex de uno de sus mejores amigos. Tras romper el código popular "la ex pareja de un amigo/a no se toca salvo que esté consensuado ", el exfutbolista causó revuelo en redes y medios y luego de ser criticado y alzar polémica, salió a hablar su ex, Yanina Screpante, quien luego de estar ocho años en pareja con el morocho, no dudó en decir lo que piensa al respecto.