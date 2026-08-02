“La música nos ayuda a entender quiénes somos”

Durante años Darío Jalfin desarrolló una carrera como compositor, productor, pianista y docente, pero fue desde su alter ego, el Doctor Música, que encontró una forma singular de acercar el análisis musical a miles de personas. Sus videos desmontan canciones que forman parte de la memoria colectiva para mostrar cómo una melodía, un acorde o una palabra construyen emociones capaces de atravesar generaciones. Esa misma propuesta la lleva al escenario con Canciones por dentro, un espectáculo que cambia en cada función y que continuará el 14 de agosto en el Teatro del Anglo de Montevideo con una edición dedicada a Charly García junto a Daniel Drexler, el 21 de agosto en Torquato Tasso (Buenos Aires) con Del tango y el folclore al rock nacional, el 11 de septiembre en la Fundación Iturria de Montevideo con Maestros del Río de la Plata y la participación de Hugo Fattoruso, y el 27 de septiembre en Pompeya Bar de Castelar con una nueva edición centrada en la obra de Charly. Lejos del lenguaje académico, Jalfin propone escuchar con mayor profundidad y descubrir que comprender la música también permite comprender mejor quiénes somos.

—Tus análisis muestran que detrás de canciones que todos conocemos hay decisiones compositivas muy sofisticadas. ¿Qué descubrís una y otra vez en los grandes compositores argentinos que explica por qué sus obras siguen emocionando décadas después?

—Hay una parte de misterio en por qué sucede. Pero encuentro un patrón en las canciones que se vuelven universales. Lo primero es mirar cómo cada obra dialoga consigo misma, sin compararla con otras. Cuando uno hace ese ejercicio descubre que esas canciones se ganaron ese lugar por su propia construcción. La combinación entre letra, melodía, arreglos, timbres y todos los elementos musicales encuentra una unidad muy poderosa.

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La magia aparece en esa alquimia entre la estética musical y el mensaje. En apenas uno o dos segundos puede producirse un momento en el que coinciden un giro melódico, un acorde, una palabra y una determinada forma de decirla. Cuando uno observa a los grandes compositores descubre que ese pequeño milagro ocurre una y otra vez.

—En “Canciones por dentro” y en tus contenidos evitás hablar de música desde un lugar académico o elitista. ¿Cómo encontraste ese lenguaje?

—Fue el resultado de muchos años de estudio y de enseñanza. Estudio música desde los cinco años, me formé como compositor y después pasé muchos años dando clases y acompañando procesos creativos. Con el tiempo fui entendiendo algo que muchas veces la academia pierde de vista: todos sabemos mucho más de música de lo que creemos. Escuchamos música incluso antes de nacer. Nos acompaña desde siempre y llega a lugares de nuestra sensibilidad donde casi ninguna otra disciplina puede llegar. Eso hace que cualquier persona pueda reconocer una emoción, sorprenderse o conmoverse aunque nunca haya estudiado teoría musical. Mi trabajo consiste en ponerle palabras a algo que el público, de alguna manera, ya siente.

—Sostenés que entender una canción también nos ayuda a entendernos mejor como personas. ¿Qué revela la música que elegimos escuchar?

—Revela muchísimo. La música forma parte de nuestra identidad, tanto individual como colectiva. Cuando descubrimos qué elementos construyeron una emoción que nos marcó, también resignificamos una parte de nuestra propia sensibilidad. Después cada persona establece un vínculo distinto con esas canciones. Hay quienes buscan una música que los saque de un estado de ánimo y quienes prefieren quedarse dentro de esa emoción. Las canciones son criaturas vivas con las que dialogamos durante toda la vida.

Del aula a las redes

J.M. D.

Antes de convertirse en el Doctor Música, Darío Jalfin ya llevaba décadas dedicado a la composición y a la enseñanza. Estudió música desde los cinco años, se formó como Licenciado en Composición en la UCA y, años después, fue director de la Licenciatura en Música Popular de esa universidad. Actualmente dirige el área de Creación Musical de la Academia Otro Mundo de Cris Morena y coordina las actividades pedagógicas del Club de Música del Instituto Baikal.

La idea que dio origen a sus contenidos nació en el aula. Mientras enseñaba en la universidad advirtió que muchos estudiantes conocían poco a los grandes clásicos de la canción. En lugar de lamentarlo, decidió dedicar los últimos minutos de cada clase a “abrir” una obra y analizarla junto con ellos. La respuesta de los alumnos lo sorprendió: no sólo agradecían ese espacio, sino que se emocionaban al descubrir cómo estaban construidas canciones que creían conocer.

Esa experiencia terminó convirtiéndose en el Doctor Música, un proyecto de divulgación que hoy reúne a una comunidad de más de 300.000 personas, se expandió a columnas en radio y televisión y dio origen a Consultorio Dr. Música, donde conversa con artistas como Litto Nebbia, Lito Vitale, Juanchi Baleirón o Emmanuel Horvilleur para analizar sus composiciones. El mismo espíritu atraviesa Canciones por dentro, el espectáculo en el que el público propone las obras, participa del análisis y, muchas veces, termina compartiendo el escenario.