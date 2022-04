Las 10 canciones de Spotify más escuchadas esta semana en Argentina

La música nos alegra la vida y nos inspira. Algunos títulos nos dan confort y otros nos hacen sentir bien. Ya sea que estés en casa, en el trabajo o en cualquier viaje, ya no tienes que buscar demasiado: encontrarás una gran oferta con diversidad de géneros en las plataformas de streaming.

En el caso de Spotify, hay un listado que muestra lo que la gente está escuchando en tiempo real. Así, busca convertirse en un referente en el sector. Por eso, tiene en su haber una oferta muy interesante, que te detallamos a continuación.

Seguro que muchas de ellas ya están en tus favoritas, pero habrá otras que te podrán interesar, ¡así que ya ponte a ello! Escucha las 10 canciones más buscadas:

1. Plan A

Lo más nuevo de Paulo Londra, «Plan A», entra directamente al primer puesto de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 451.866 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

2. Si Quieren Frontear

Cosechar éxitos es sinónimo de Duki, De La Ghetto y Quevedo. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Si Quieren Frontear», debute en el segundo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 282.351 reproducciones de primera entrada?

3. Marte

Tras acumular 268.537 reproducciones, el temazo de Sofía Reyes y Maria Becerra se mantiene en tercer lugar.

4. Desesperados

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Rauw Alejandro y Chencho Corleone. Quizás por esto es que «Desesperados» debuta en el ranking directamente en la cuarta posición, pues alcanzó un total de 261.039 reproducciones.

5. Una Noche en Medellín

«Una Noche en Medellín» de Cris Mj se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 249.139 reproducciones, motivo por el cual continúa en la quinta posición.

6. CUATRO VEINTE

La nueva producción de Emilia se vende como pan caliente. Ya lleva 227.652 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 6.

7. Universo Paralelo

«Universo Paralelo» de La K'onga y Nahuel Pennisi es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 223.001 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. As It Was

Esta es la canción de Harry Styles que se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 222.400 reproducciones.

9. Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48

Un número tan favorable como 220.809 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Bizarrap y Tiago PZK va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el noveno lugar.

10. Esto Recién Empieza

El sencillo más reciente de Duki y Emilia ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Esto Recién Empieza» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 212.479 más de reproducciones.