Bizarrap y Residente sacudieron la música urbana con la Sesión#49

Bizarrap lo hizo de nuevo. A poco más de 24 horas del lanzamiento de su Sesión Número 49, suma un millón de visualizaciones por hora en YouTube. Y a eso se agregan las visualizaciones que potencian en sus respectivos canales y por plataformas varias las reacciones que de dicha sesión hacen famosos streamers como, por ejemplo, los españoles Ibai y Rubius, o el argentino Coscu. En Spotify –al menos al cierre de esta edición– esta sesión estaba en el puesto 85 con 52.067 reproducciones, bastante lejos de las 314.169 que tiene Desesperados, de Rauw Alejandro y Chencho Corleone, que ocupa el primer puesto.

Sin red. Pero lo que tiene de diferencial esta Sesión 49 es la polémica que generó el portorriqueño Residente, invitado de Bizarrap. Una polémica que deja como un juego con chasquibum la supuesta indirecta que con la frase “Yo voy en trenes…” (de la canción Todo un palo) le habría tirado Indio Solari –en la época de Redonditos de Ricota– a la frase de Charly García “No voy en tren, voy en avión” de la canción No voy en tren. Fragmentada en tres partes o capítulos cuyo títulos hacen referencia al libro Don Quijote de La Mancha, los textos que canta Residente en los dos primeros no mencionan a nadie en concreto. Pero es en el tercero donde su objetivo se corporizó e incluso Bizarrap lo verbalizó: “Está bien mierda cabrón, pero si le tiras a (J) Balvin puede ser que me guste”, le dice a Residente. Y así , en el capítulo “El Caballero de los Espejos” dispara contra el cantante colombiano con una verba que combina la metáfora con lo concreto para no dejar duda alguna de qué piensa el boricua de su colega. A punto tal que ayer, atentos a que las disputas miden, hasta los programas de radio que tratan actualidad dedicaron varios minutos a esta polémica, que desde lo discursivo es muchísimo más interesante y con un lenguaje más rico que el que escupen algunos políticos de verba violenta que se ciñen a una única y básica métrica: la de los 240 caracteres de un tuit.

Duelo. Con J. Balvin en Buenos Aires filmando un videoclip con el argentino Trueno, la búsqueda de alguna declaración ante la canción en cuestión fue obvia pero infructuosa. Con las horas, se supo que el colombiano estaba al tanto de esta sesión de Bizarrap con Residente. Y fue este último quien había contado que J. Balvin trató de impedir que se subiera a redes la canción –aun cuando no sabía el contenido–, y que incluso había amenazado con accionar legalmente contra la dupla. Por ahora, esto último no sucedió.