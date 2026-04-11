“Las canciones siguen vivas en la gente”

El regreso de Los Bunkers no fue una estrategia ni una nostalgia organizada, sino una respuesta a algo que estaba pasando afuera. En medio del estallido social en Chile, sus canciones volvieron a aparecer, pero ya no como parte de un repertorio: como lenguaje. Francisco Durán lo explica sin épica, casi como una constatación. Años después, con una nueva etapa en marcha y una gira que mezcla generaciones, la banda llega a Buenos Aires para un show eléctrico que interrumpe su formato acústico. No es una excepción menor: es una forma de medirse con un público que siempre imaginó intenso. Hay algo muy fuerte en cómo hoy la música latinoamericana se vincula con la identidad, ¿siente la banda que eso cambió respecto de cuando ustedes empezaron? Responde Durán: “Siento que esa conciencia del lugar de donde venimos y de tomar elementos de nuestro folclore es algo que está mucho más presente hoy en la música en general, no solo en el rock. En la época en la que comenzamos, al menos en Chile, eso no era tan evidente. Hoy hay exponentes de música urbana y de distintos países de Latinoamérica que tienen mucha conciencia de su origen, y eso lo hace mucho más interesante. El rock también es un lenguaje que se ha fusionado con nuestras sensibilidades. Creo que hoy se valora que los discos tengan sonoridades propias, que cuenten la realidad de donde vienen. Eso habla de una maduración de la música latinoamericana”.

—¿En qué momento sintieron que las canciones habían cambiado de lugar, que ya no les pertenecían del todo?

—Fue algo que fuimos comprobando con el tiempo, a través de mensajes y de lo que pasaba en redes sociales. Pero durante el estallido social en Chile hubo una toma de conciencia muy clara de que las canciones estaban ahí. Veíamos fragmentos de letras en pancartas, en las calles. Y tocar en ese contexto fue una confirmación de que esas canciones seguían vivas. Ese fue un momento definitorio para decidir volver definitivamente.

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—El regreso también se dio en un contexto distinto para ustedes como grupo, ¿qué cambió en esa nueva etapa?

—Nos encontró en una etapa mucho más tranquila de nuestras vidas. Con la experiencia de haber trabajado en otros proyectos, en otras bandas, produciendo a otros artistas. Todo eso le hizo bien al grupo. También hubo un descanso que permitió valorar nuestro propio trabajo y entender qué había pasado con nuestras canciones en el público. Y la incorporación de Cancamusa en batería le dio una sensibilidad nueva a esta etapa. Hoy el grupo está en un lugar mental muy distinto al de antes.

—En los shows aparece algo muy particular: una convivencia de generaciones, ¿cómo lo viven?

—Es una de las cosas más lindas que nos ha regalado la música. En los conciertos vemos niños muy pequeños, adolescentes, padres, incluso abuelos. El repertorio parece haber conectado con distintas generaciones. Eso era un sueño desde el comienzo: hacer canciones con un espíritu popular. Y siento que eso se ha logrado mucho más en este regreso. Compartir escenario con dos generaciones es algo muy emocionante.

—El show en Buenos Aires tiene algo especial dentro de la gira, ¿cómo lo están pensando?

—Estamos muy expectantes porque es un encuentro que se fue postergando con el tiempo. Tenemos muchas ganas de tocar allá y de ver cómo va a ser esa primera reacción. Por eso volvimos a las guitarras eléctricas para esta ocasión, es una excepción dentro de la gira acústica. Sabemos que el público argentino es muy efusivo y participativo. Queremos comprobarlo y que sea una fiesta. Estamos seguros de que va a ser una noche muy especial.

Un regreso que empezó en las calles

A.M.

—¿Qué significó ver sus canciones en el estallido social?

—Fue muy impactante porque no era algo que hubiéramos buscado. Ver frases de nuestras canciones en pancartas nos hizo entender que habían tomado otro significado. Ya no eran solo nuestras, eran de la gente. Eso fue muy emocionante y también muy movilizador para nosotros como banda.

—¿Ese momento fue decisivo para volver?

—Sí, fue el punto clave. Sentimos que había algo que no estaba cerrado, que las canciones seguían circulando. Después vino la pandemia, pero el impulso ya estaba. Había una conexión con el público que no se había perdido, al contrario.

—¿Cómo fue reconstruir el grupo después de tantos años?

—Fue muy natural. Nos reencontramos desde otro lugar, con más calma y con otra perspectiva. Cada uno venía con su experiencia, con su recorrido. Eso hizo que el proceso fuera más consciente. No había urgencia, sino ganas de hacer las cosas bien.

—A lo largo de su historia, la banda siempre tuvo una dimensión política, ¿cómo se posicionan hoy frente a ese contexto?

—La banda siempre ha tenido un punto de vista claro desde el inicio. El primer single hablaba de los detenidos desaparecidos en Chile. Siempre intentamos plantear una mirada sobre lo que nos rodea, pero desde un lugar humano, evitando el panfleto. Hoy el contexto político en Latinoamérica es muy complejo, con posiciones muy extremas. Y creo que vamos a seguir diciendo lo que pensamos, aunque haya gente que no esté de acuerdo. Es parte de nuestra identidad.