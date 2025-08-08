Casi 20 años después del estreno de The Office y más de una década tras su último capítulo, el universo de esta emblemática serie se expande con The Paper, un nuevo spin-off que mantiene el formato documental de la comedia original pero cambia el escenario a una redacción periodística en crisis. La producción llegará a una plataforma de streaming en septiembre.

El creador Greg Daniels, junto al equipo original de producción, presenta un elenco renovado en un entorno nuevo, distinto al mundo de la empresa papelera Dunder Mifflin. Aunque ambientada en el mismo universo, The Paper apuesta por contar una historia que refleje los desafíos y las peculiaridades del periodismo contemporáneo, con una mirada crítica y cómica.

El tráiler oficial revela una trama que gira en torno a un periódico histórico del Medio Oeste estadounidense, The Truth Teller, que atraviesa tiempos difíciles y busca reinventarse con un grupo de reporteros poco convencionales. En redes sociales, la serie ya genera expectativa entre los fans de la comedia y del universo The Office.

De qué trata ‘The Paper’, el spin-off de ‘The Office’

En The Paper, el equipo documental que siguió a la sucursal de Dunder Mifflin en The Office encuentra un nuevo foco en un periódico local llamado The Truth Teller, ubicado en Toledo, Ohio, que está al borde del colapso. La historia sigue a Ned Sampson (interpretado por Domhnall Gleeson), el nuevo editor en jefe, quien se enfrenta a la tarea de revivir la publicación con recursos limitados y un grupo de reporteros voluntarios sin experiencia previa.

La serie está protagonizada por Domhnall Gleeson como Ned Sampson.

Como explica Gleeson, "la gente tendrá que valorar el show por sus propios méritos, porque se ha convertido en algo completamente diferente. Es una serie nueva. No es un remake". A lo largo de los capítulos, Ned recluta a un equipo heterogéneo que no sabe mucho de periodismo, pero que está dispuesto a aprender y aportar a la recuperación del periódico. La comicidad surge de sus intentos por adaptarse a un oficio que desconocen.

El spin-off también presenta un guiño especial a la serie original con la aparición de Oscar Martínez, personaje interpretado por Oscar Núñez, que vuelve a la redacción con un tono irónico y crítico hacia el equipo de producción del documental, “y no hace nada por ocultar su desprecio”, según el material promocional.

En The Paper, Oscar Núñez vuelve a interpretar su rol como Oscar Martínez.

La producción debutará con cuatro episodios el 4 de septiembre, y los capítulos restantes se estrenarán semanalmente, cada jueves, hasta completar la primera temporada el 25 de septiembre. Estará disponible en la plataforma de streaming Peacock.

Cómo se compone el reparto de la serie ‘The Paper’

El elenco principal está encabezado por Domhnall Gleeson, conocido por su versatilidad actoral, quien interpreta a Ned Sampson, el editor en jefe que intenta salvar el periódico con ingenio y determinación.

Junto a él, Sabrina Impacciatore, famosa por su papel en The White Lotus, integra el elenco en el papel de Esmeralda, uno de los miembros del equipo periodístico. Completan el reparto Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Adelman, Ramona Young y Tim Key, entre otros, quienes dan vida a una redacción dispar.

Además, la serie incluye la participación especial de Oscar Núñez retomando su emblemático papel de Oscar Martínez, lo que busca conectar con la audiencia fiel a la serie original y añade un plus de nostalgia y humor. El grupo de actores está dirigido por un equipo creativo conformado por los creadores de The Office, Greg Daniels y Michael Koman, lo que garantiza la continuidad del tono característico de la producción.