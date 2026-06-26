Luzu TV deja Estados Unidos tras la fase de grupos del Mundial 2026: por qué regresa Nico Occhiato y qué pasa con la polémica de Flor Peña

El equipo de Luzu TV encabezado por Nico Occhiato regresará este sábado a la Argentina luego de finalizar su cobertura presencial del Mundial 2026 en Estados Unidos. La decisión despertó especulaciones en medio del conflicto que atraviesa el canal con Florencia Peña, aunque desde el entorno del programa aclararon que el viaje tenía esa fecha de regreso desde el comienzo.

Los integrantes de Nadie Dice Nada permanecerán en el país norteamericano hasta el cierre de la participación de la Selección argentina en la fase de grupos. Después de ese encuentro, las transmisiones volverán a realizarse desde el estudio de Buenos Aires, mientras que el seleccionado continuará su camino en los dieciseisavos de final.

Por qué Luzu TV deja Estados Unidos

En las últimas horas surgieron versiones que vinculaban el regreso del equipo con la crisis interna que atraviesa el canal. Sin embargo, durante el programa LAM explicaron que el cronograma original contemplaba únicamente la cobertura de la fase de grupos del Mundial.

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Según Burlando, Florencia Peña analiza demandar a Nico Occhiato y Luzu

De esta manera, el regreso de Occhiato y su equipo no responde a una salida anticipada ni a problemas relacionados con la transmisión del torneo, sino al plan de trabajo que había sido definido antes del inicio de la competencia.

El conflicto entre Florencia Peña y Luzu TV

La vuelta a la Argentina se produce mientras continúa la repercusión por la salida de Florencia Peña del canal de streaming.

Según trascendió en los últimos días, la actriz reclamaría el cumplimiento total de su contrato, además de otros conceptos vinculados a su desvinculación. Entre ellos figurarían la liquidación correspondiente, ingresos por acuerdos publicitarios y un resarcimiento por daños y perjuicios.

Las versiones indican que el monto del reclamo rondaría los 200 millones de pesos, aunque ninguna de las partes confirmó oficialmente esa cifra. También trascendió que el caso podría resolverse mediante una negociación para evitar una instancia judicial.

La polémica se originó luego de la difusión al aire de una falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina, episodio que derivó en la salida de Peña y el levantamiento del ciclo que conducía.

La respuesta de Nico Occhiato

En medio de los rumores sobre una posible crisis en Luzu TV, Nico Occhiato también salió a responder las versiones que hablaban de una pérdida de patrocinadores.

Qué dijo Nicolás Occhiato sobre Florencia Peña y la versión de que 10 marcas dejaron de pautar en Luzu TV

"Para todos los que se ponían contentos que era el fin de Luzu, no se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo también fue mentira", aseguró el conductor, descartando que el canal atraviese un éxodo de auspiciantes.

Con el regreso a Buenos Aires, Luzu TV continuará con su cobertura del Mundial 2026 desde sus estudios, mientras la Selección argentina afronta la etapa de eliminación directa del torneo.

LB