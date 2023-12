Maestro: la decepcionante película de Bradley Cooper que estrenó Netflix

La última película protagonizada, escrita y dirigida por Bradley Cooper, Maestro, llegó a Netflix y se convirtió en el estreno más olvidable de la plataforma en diciembre. Precedida por una impresionante campaña publicitaria y por la belleza que resultó la producción anterior en la que Cooper cumplió el mismo rol, Nace una Estrella, el espectador sin dudas esperaba más cuando se sentara a ver la historia del Leonard Bernstein. Pero el resultado es, cuanto menos, desconcertante.

Partamos de la base de que se conoce poco entre nosotros de la vida de este talentoso músico, compositor y director de orquesta que falleció en 1990. Salvo quizás su nombre y algunas partituras inolvidables como las de Amor sin Barreras. Pero es espectador desprevenido no tenía idea de su inclinación sexual o de lo mucho que le costó hacerse un lugar en la dirección de orquestas. Pero lo logró y trascendió todo lo que hizo.

Aquí el guión escrito por Josh Singer y el director se centra en la vida afectiva de este hombre que tenía mucho cariño para dar y lo hacía a toda persona que le caía bien, en su mayoría hombres con excepción de su esposa por 25 años, la actriz Felicia Montealegre, con quien tuvo tres hijos. Entre idas y vueltas, tenemos pantallazos de la vida e Bernstein en blanco y negro hasta que de pronto se hace el color sin justificativo conceptual. El film usa tomas imaginativas por momentos y en otros que poco aportan al relato, parece más una película experimental de un estudiante de cine que una realización de alto presupuesto como lo fue Maestro.

Por el otro lado está una gran composición del actor, muy bien sostenido por el maquillaje del japonés Kazu Hiro, y del entorno, que va envejeciendo junto con su entorno de manera muy digna. Carey Mulligan es deliciosa y cualquier cosas que haga le va a salir bien (ya lo hemos visto) y acá como la esposa sale airosa; le aporta un gran encanto. Pero con esto no alcanza porque sólo la película no profundiza ni en su amor casi obsesión por la música ni en su ligereza al encargar las relaciones. Habrá un público en los Estados Unidos que quizás no necesite que le cuenten esas cosas, pero a nosotros sí nos hace falta para que entendamos y hasta nos guste el largometraje. Definitivamente, fueron las dos horas más largas de mi vida y eso que resistí la tentación de adelantar, un mal que llegó con las plataformas de streaming. Sólo me puse contenta de no haber podido asistir a la proyección privada que se hizo en cine, 15 días antes del estreno. Mi recomendación es que la pasen de largo, hay tanto para ver y tan poco tiempo, que mejor encontrarse con productos de calidad o de los géneros favoritos de cada uno.