Marina Calabró sobre la prisión de Fabián Rossi: "Celebro que haya hablado la justicia"

Luego de que su ex cuñado, Fabián Rossi, fuera condenado a 5 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como la "ruta del dinero K", Marina Calabró se refirió a la decisión del Tribunal Oral Federal 4 y dijo que a partir de ahora "somos un país mejor".

“Hablar de esto es remover un montón de cosas que vivimos en el 2013 y fue durísimo", empezó su descargo Calabró en el programa Hay que ver, de El Nueve, respecto al año donde se conoció que Rossi estaba implicado en hechos de lavado de activos en la financiera SGI, donde trabajaba.

La menor de las hermanas también reconoció el impacto a nivel familiar que produjo aquella noticia. "Por esta razón nos distanciamos con Iliana, porque siempre estuve parada en el mismo lugar y sostuve lo mismo desde el minuto cero. Y no fue fácil, porque algunos decían que yo había traicionado a mi sangre, pero celebro que la Justicia funcione: somos un país mejor”, dijo la periodista.

Luego, Calabró contó de qué manera su hermana Iliana llevó adelante las acusaciones contra su entonces marido por lavado de dinero, donde eligió defenderlo. "Después Iliana revisó su posición, se divorció, tomó distancia, de hecho hoy no tiene diálogo con Rossi. Yo no lo tengo desde 2013 y no quiero tenerlo", dijo Marina Calabró sobre la relación actual entre su hermana y su ex cuñado.

"Nosotras recompusimos nuestra relación", dijo Calabró sobre el vínculo actual que mantiene con Iliana y en referencia a cómo la situación de Rossi fue modificando esa postura.

Carrió sobre la Ruta del Dinero K: "Fue un volcán en erupción que nos mostró que Argentina debe reflexionar"

En esa línea, también se emocionó y habló su padre, el recordado humorista Juan Carlos Calabró, quien en 2013 también fue parte del público que vio cómo el marido de su hija aparecía en un video del programa de Jorge Lanata acusado de lavado de dinero. "Mi viejo era muy fan de Lanata. Yo creo que el también le creyó", dijo Calabró.

La periodista también reveló un diálogo que mantuvo hace pocos días con Jorge Lanata, donde recordaron aquel momento. "Lanata me decía ayer que recordaramos con amor a mi viejo, que supo siempre la verdad", reveló la panelista. "Hablo la justicia y, por lo menos yo, es lo que estaba esperando", concluyó.

GI/FeL