Eugenio Zaffaroni sobre la condena a Lázaro Báez: "El lawfare sigue intacto"

El exministro de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, se refirió a la condena a Lázaro Báez, por la que deberá cumplir una pena de 12 años de prisión por la causa denominada "Ruta del dinero K" en la que se lo investigó por el lavado de dinero. Para el jurista, "el "lawfare sigue intacto".

"La condena a Lázaro Baez muestra que el aparato del lawfare sigue intacto. Se van a hacer barbaridades de toda índole", manifestó Eugenio Zaffaroni en declaraciones a FutuRock: "La reforma judicial no resuelve todos los problemas", agregó.

El magistrado criticó el sistema judicial del país y apuntó contra la administración de Alberto Fernández: "Evidentemente el gobierno no tiene capital político para realizar transformaciones en el Poder Judicial", dijo.

En esa línea, Zaffaroni habló sobre su renuncia al máximo tribunal presentada en 2014: "No me arrepiento de haber renunciado a la Corte, me hubieran hecho juicio político y probablemente hoy estaría preso con tal de que me sacaran".

"A la larga esta sensación de omnipotencia del Poder Judicial va a terminar en una pueblada y eso hay que evitarlo", expresó Zaffaroni al insistir con reacción popular. "La operatividad del Poder Judicial la ha llevado a un descrédito. Si hacemos una encuesta, es el poder del Estado con menos confiabilidad", sostuvo desde su domicilio.

Y planteó: "Esto va generando una sensación en la gente, en el pueblo, algo habrá que hacer para corregir esto. Y si no se hace, un día va a salir el pueblo a la calle, cosa que no me gusta. Pero esta escalada infundada en esta sensación de omnipotencia, debido a la falta de cintura política de los protagonistas, va a producir una pueblada", advirtió Eugenio Zaffaroni.

"Si un poder se sale de cauce en una república, los otros lo tienen que poner en vereda. Ese es el objetivo de la separación de poderes republicana", agregó el jurista.

Por último, Zaffaroni defendió que la Anses haya intimado a jueces y fiscales para que se jubilen: "ANSES tiene razón en decirle a los jueces y fiscales que decidan en torno a la jubilación que presentaron", concluyó.