El actor Michael J. Fox, popularmente recordado por su personaje de Marty McFly en la trilogía de Volver al futuro, reflexionó sobre el "doloroso" último año que pasó luchando contra el Parkinson, enfermedad que le fue diagnosticada hace más de treinta años, y donde sufrió la muerte de su madre, Phyllis Fox, en septiembre pasado.

En una emotiva entrevista con la revista People, la estrella de cine de 61 años dijo que su condición "empeoró" y tuvo múltiples fracturas de sus huesos. “Me rompí la mejilla, la mano, el hombro, me pusieron un hombro de reemplazo, me rompí el brazo derecho y luego me rompí el codo", detalló.

El actor había señalado el 2018 como uno de sus peores años, cuando se sometió a una cirugía de médula espinal para extirpar un tumor, y posteriormente se rompió el brazo izquierdo. Si bien explicó que las lesiones no significan necesariamente que su enfermedad haya progresando más, hizo mención a que los incidentes afectaron su humor y forma de ser.

“Nunca fui realmente un tipo malhumorado, pero me ponía de muy mal humor y corto con la gente”, afirmó, al mismo tiempo que dijo que mantiene su "perspectiva optimista" de la vida.

"Tengo 61 años y lo estoy sintiendo un poco más", agregó el artista acerca de su enfermedad, sobre la cual mantiene un activismo incansable ayudando a recaudar millones dólares a través de su fundación.

Fox fue diagnosticado por primera vez con Parkinson, un trastorno degenerativo del sistema nervioso central, en 1991, después de grabar la última película de la saga de Volver al Futuro y cuando se encontraba en la cima de su carrera. Lo hizo público en 1998 y continuó trabajando.

La enfermedad provoca temblores, rigidez muscular y pérdida del equilibrio; los medicamentos pueden ayudar a controlar los síntomas, pero no hay cura. A pesar de que Michael tuvo un breve retiro de la actuación, continuó participando de distintas producciones en diversos papeles, como The Michael J. Fox Show y Designated Survivor.

Finalmente se retiró de la actuación en 2020 e informó que su condición ya había comenzado a afectar su capacidad para hablar y su memoria. El artista dijo que ahora se "siente bien" mientras la última de sus heridas se cura y detalló su misión de "no caer". También agregó que ahora está encaminado para volver a caminar de manera constante.

El actor recibirá el Premio Humanitario Jean Hersholt, el cual es un Oscar honorario que reconoce los esfuerzos filantrópicos en la ceremonia de los Governors Awards el 19 de noviembre. En el fondo, reveló estar transitando en silencio mucho dolor por el fallecimiento de su madre, de 92 años, quien siempre lo acompañó.

Por último, destacó el apoyo de su esposa, la actriz Tracy Pollan, con quien se casó en 1988. Fruto de su relación nacieron cuatro hijos, Sam, de 33 años, Aquinnah y Schuyler, de 27, y Esmé, de 21.

