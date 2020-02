Qué es el Parkinson, la enfermedad que padecen el Indio Solari y Ozzy Osbourne

por Florencia de Sousa

En 2016 durante su recital en Tandil, el Indio Solari tomó el micrófono y ante una multitud reveló: "Anda circulando una versión de que estoy enfermo y es verdad, 'Mr. Parkinson' me está pisando los talones, pero acá estoy”. De este modo reconocía que padecía esta enfermedad. Lo mismo hizo días atrás Ozzy Osbourne, el líder de Black Sabbath, en un programa de televisión, donde contó que fue diagnosticado en 2019 y que llegó a pensar que se iba a morir por los dolores que sentía.

PERFIL consultó a la Dra. Macarena González, Coordinadora de la Clínica de Movimientos Anormales del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) y a la Dra. Anabel Chade, Jefa de la Clínica de Parkinson de INECO, para conocer más de esta enfermedad y sus tratamientos.

—¿Qué es el Parkinson?

—La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad neurodegenerativa. Esto quiere decir que es una enfermedad neurológica lentamente progresiva, la segunda en frecuencia después de la Enfermedad de Alzheimer. Afecta principalmente los movimientos. Se produce por la pérdida de un grupo de neuronas ubicadas en una zona profunda del cerebro. Estas células nerviosas producen dopamina, una sustancia que se relaciona con el control de los movimientos.

Se la considera una enfermedad multifactorial, ya que la causa sería la suma de factores ambientales y genéticos. Fue descripta por primera vez en el año 1817 por James Parkinson y desde entonces se han realizado múltiples avances acerca de esta patología.

—¿Cómo se manifiesta?

—Los síntomas pueden clasificarse en dos grandes grupos:

Síntomas motores : lentitud motora, rigidez, temblor y trastornos posturales.

: lentitud motora, rigidez, temblor y trastornos posturales. Síntomas no motores: los pacientes pueden presentar trastornos del sueño, del ánimo, dificultades cognitivas, trastorno del ritmo evacuatorio, disminución del olfato o incontinencia urinaria, entre otros. Los síntomas no motores son tan o más relevantes que los síntomas motores ya que afectan la calidad de vida del paciente.

El diagnóstico de la EP es clínico, es decir que se realiza con el interrogatorio y el examen físico del paciente. A través de esto se verifica si la persona cumple con una serie de criterios clínicos para diagnosticarla.

—¿Cuáles son las primeras señales que da el cuerpo y a las que hay que prestarle atención?

—La lentitud motora puede ser observada por los pacientes o su entorno como marcha lenta, con pasos pequeños, menor balanceo de un brazo al caminar, disminución del tono de voz, mayor salivación, dificultades para hacer movimientos repetitivos con un brazo (lavarse el cabello o los dientes), disminución del tamaño de la letra o firma ilegible.

El temblor característico de esta enfermedad aparece en reposo, es decir, cuando el brazo o la pierna se encuentran relajados; generalmente, no aparece al tomar objetos. Los síntomas motores son asimétricos y durante todo el transcurso de la enfermedad suelen afectar más un hemicuerpo.

El temblor característico es un temblor que aparece en reposo, es decir, cuando el brazo o la pierna se encuentran relajados; generalmente, no aparece al tomar objetos. Foto: Shutterstock

—¿Es cierto que el Parkinson comienza años e incluso décadas antes de la aparición de los síntomas motores clásicos?

—Conocemos que alrededor de 10 o 15 años antes de que aparezcan los primeros síntomas motores, comienza una etapa de la enfermedad que se denomina “premotora”. Durante este período muchos pacientes presentan pérdida del olfato, estreñimiento, depresión y un trastorno del sueño característico que se denomina “trastorno conductual del sueño REM” (RBD). Durante la etapa del sueño REM, cuando soñamos, normalmente, los músculos se encuentran relajados y por este motivo no nos movemos. Los pacientes con Parkinson suelen perder esta relajación y al dormir, presentan una actuación física de los sueños. Por ejemplo, si sueñan que corren, mueven las piernas en la cama. Estos movimientos pueden ser vigorosos y pueden llegar a generar incluso alguna lesión por un golpe mientras duermen. Pueden también presentar insomnio, trastornos de ansiedad y consultar a varios profesionales antes de llegar al diagnóstico. Esta dificultad diagnóstica se debe a que no tenemos hasta este momento un “biomarcador”, es decir, una sustancia que pueda medirse objetivamente para corroborar la presencia o no de la enfermedad.

Debido a la ausencia de un biomarcador, el diagnóstico de la EP, como decíamos previamente, actualmente se basa en una serie de criterios clínicos bien definidos, los cuales son evaluados a través de un interrogatorio y examen físico exhaustivos.

—¿En qué momento de la vida se puede presentar la enfermedad?

—Puede aparecer en cualquier momento de la vida. Si aparece antes de los 40 años, se denomina “Parkinson Precoz” y si aparece antes de los 21, “Parkinson Juvenil”. De todas formas, la edad más frecuente de presentación es entre los 55 y 65 años.

—¿Se trata de una enfermedad genética?

—De todos los casos de Enfermedad de Parkinson, sólo alrededor del 5 al 10 % es genética. La sospecha de que la causa puede ser genética se incrementa a menor edad del paciente y, por supuesto, cuando existen antecedentes de varios individuos afectados en la misma familia.

—¿Se puede prevenir?

—Se sabe que algunos estilos de vida están menos asociados a la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, las personas que consumen café, té, mate y que practican ejercicio. De todas maneras, lo importante es consultar a un neurólogo en caso de presentar algún síntoma para hacer el diagnóstico y comenzar con un tratamiento adecuado.

—¿A qué porcentaje de la población mundial afecta?

—Afecta alrededor del 1% de las personas mayores de 65 años. Se cree que en la Argentina afectaría aproximadamente a 90 mil personas.

"Lo importante es consultar a un neurólogo en caso de presentar algún síntoma para hacer el diagnóstico y comenzar con un tratamiento adecuado", sostienen los especialistas de INECO. Foto: Shutterstock

.—¿Cómo se puede mejorar la calidad de vida de un paciente?

—Los pacientes deben mantenerse activos en todos los aspectos de la vida, física, social e intelectualmente. Es importante la aceptación del diagnóstico, realizar actividad física periódica y controles médicos. Existen en nuestro país centros con profesionales especializados en el tratamiento de la EP, donde se puede brindar una atención integral y tener en cuenta las necesidades generales de esta enfermedad y las particulares de cada caso.

—¿Cuál es el rol de la familia en cuanto al poyo y contención?

—Al tratarse de una enfermedad crónica, es muy importante el acompañamiento del entorno del paciente. Los médicos tratantes deben realizar psicoeducación de la familia, y brindar información acerca de lo que implica la EP, sus síntomas, progresión y tratamiento de los mismos.

Por su parte, el Dr. Máximo Zimerman, Director Médico del Centro Cites Ineco respondió:

—¿Tiene cura el Parkinson?

—No, no tiene cura.

—¿Qué tratamientos existen?

—En la actualidad, existe tratamiento sintomático que se logra con medicación. El hito mayor en la historia de la enfermedad fue el descubrimiento de la L-Dopa, que es una medicación análoga al neurotransmisor Dopamina y permite mejorar los síntomas de la enfermedad cómo ser el temblor, la rigidez, la lentitud en el movimiento. Es importante conocer que también existen terapias no farmacológica que cobran un rol preponderante y se basan en la rehabilitación Neurológica.

La rehabilitación neurológica permite mejorar la funcionalidad del paciente permitiendo una mayor autonomía e independencia. Dentro de las terapias que favorecen una mayor independencia del paciente con Parkinson se encuentra la Kinesiología, la Terapia Ocupacional, la Fonoaudiología y la Neuropsicología. Estas terapias deber ser coordinadas por un Neurólogo especialista en rehabilitación y centradas en las necesidades de cada paciente con Parkinson.

La enfermedad genera un gran abanico de sintomatología que tiene relación con Síntomas Motores tales como la rigidez, la inestabilidad, el temblor, los cambios en la escritura (micro grafía). Existen también Síntomas No-Motores como la Hipofonia (reducción del Volumen de la voz), constipación, alteraciones en el sueño (sueños vividos), alteraciones cognitivas, entre otras. Todos estos síntomas impactan en las tareas de la vida diaria y el normal funcionamiento de un enfermo de Parkinson.

Revelación. El 12 de marzo de 2016, durante su show en Tandil, Solari habló ante 150 mil personas que lo fueron a ver y sostuvo: "Quiero decirles algo que tengo necesitad de decirles, si me escuchan les voy a agradecer mucho. Anda circulando en Internet una versión de que estoy enfermo y es verdad, 'Mr. Parkinson' me anda pisando los talones, pero aquí estoy, hace rato que eso pasa y no me van a bajar de un escenario así nomás".

En un posteo de su cuenta de Instagram de principios de enero de este año, volvió a hacer referencia a ella al compartir la imagen de una bandera de sus fans donde se puede leer 'fuck you Mister Parkinson'.

El 12 de enero Solari publicó esta imagen en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram /indiosolarioficial

Osbourne por su parte, detalló en una reciente entrevista que padece Parkinson. Frente a las cámaras del programa Good Morning America detalló que ya no podía ocultar más sus problemas de salud y que toma una “gran cantidad” de medicamentos para tratar su dolor crónico. En ese sentido, y acompañado durante el reportaje por su esposa Sharon el músico contó que todo comenzó cuando se sometió a una cirugía luego de haber sufrido una caída en el baño de su casa, la cual lo obligó a suspender una gira mundial. Tras la operación comenzó a sentir fuerte dolores, y luego fue diagnosticado. “Ha sido terriblemente desafiante para nosotros", aseveró.

Ozzy y su esposa Sharon, durante la entrevista en la que el músico reveló que padece Parkinson. Foto: Captura de pantalla

“Está en un estado dos. No es una sentencia de muerte, pero sí afecta los nervios de su cuerpo. Y es como si tuvieras un buen día y luego realmente un mal día", detalló su esposa. Osbourne reveló: “Ocultar algo es difícil, nunca te sientes bien. Te sientes culpable. No soy bueno con los secretos. No lo puedo guardar más. Es como si me estuviera quedando sin excusas. Me siento mejor ahora que reconocí el hecho de que tengo Parkinson”. Y completó: “El dolor era constante. Los primeros seis meses estuve en agonía, pensé que tenía una enfermedad terminal”.

Otra reconocida figura del mundo del espectáculo que contó que tenía esta enfermedad fue el actor de Volver al Futuro, Michael Fox. En su caso, fue diagnosticado cuando tenía 29 años , en 1991, y decidió hacerlo público en 1998.