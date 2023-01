“Muchos crean ficciones de sus propias vidas”

Llega a Star+ una ficción nacional imaginada por actores y que se tuvo que filmar íntegramente en Montevideo, durante julio del 2021, a causa de la pandemia. Con el título de Ustedes deciden propone una historia que se acerca bastante a una realidad: la de los influencers y celebrities en las redes sociales. Un joven actor cansado de hacer inútiles castings recibe una propuesta muy particular. Creada y escrita por Gastón Soffritti, junto a Mariano Marquevich, Luciano Leyrado y Agustín Rolandelli. La dirección estuvo a cargo de Esteban Rey Cazes, quien también intervino en el guión. Todos ellos integran el elenco al que se suma Bárbara Lombardo, en un personaje clave. La actriz habla con PERFIL

—¿Cómo fue trabajar junto a los guionistas? ¿Influyeron en tu actuación?

—Uno de los motivos por los cuales insistí para hacerla fue porque sentí que el guión era muy bueno. Estaba en ese momento grabando la tira LA 1/5 /18 en Polka (Ver Recuadro) y debí pedir autorización para ausentarme. Hablábamos de las situaciones en el mismo momento. Incluso podíamos corregir sobre distintas escenas junto con el director, Esteban Rey Cazes. La idea fue de Gastón (Soffritti) y luego Lucho (Luciano Leyrado) intervino mucho en los guiones. Estuve rodeada de todos los creativos y eso siempre te incentiva.

—¿Te motivó para pensar en tus propios proyectos?

— Sí. Escribí una comedia romántica para que sea una serie. Estoy empezando a moverla. Siento que es un momento donde se necesitan la sonrisa y el buen entretenimiento. Si la protagonizo o no lo veré, estoy dispuesta a correrme, si la productora quiere otra actriz. Nunca se sabe cómo se arma el rompecabezas de una ficción. En nuestro mundo puede pasar de todo, alguien que imagina ser la protagonista y finalmente lo hace otra intérprete. Me gusta también el detrás de cámara y tengo alma de productora. Me encanta estar en todos los detalles y aportar en los proyectos en todo lo que puedo, me sale naturalmente. No me quedo sólo en ir y actuar, siempre pienso en colaborar para mejorar en diferentes áreas.

—¿Y la ficción actual?

—Creo que hay un cambio enorme en relación con la televisión y el streaming. Tal vez soy una romántica, porque me gustaría poder volver a ver ficciones pasadas. Me pasa que mucha gente me para en la calle por mi papel en El puntero, que lo ve por YouTube. Me impresiona cómo se revaloriza lo que hicimos antes. En cuanto a la actualidad siento que vamos por buen camino, falta estrenar muchas películas y series. Nuestro territorio nos permite filmar en muchos lugares, además se pueden sumar actores de otras nacionalidades. Ese crisol me encanta. Estuve viajando mucho entre California y Buenos Aires, pero ahora sí quiero hacer teatro. Ojalá me convoquen”.

— En Ustedes deciden se muestra la posible invasión a la intimidad del “famoso”. ¿Lo viviste? ¿Te pasó?

— Nunca viví una situación tan extrema como lo que le sucede al protagonista, Nicolás Romero (Gastón Soffritti). En realidad tengo una relación muy linda con el público. Me emociona cuando se me acercan y me dicen: “Me hiciste reír” o “Me emocioné”. Pero creo que las redes sociales son otro mundo. Tienen que ver con una exposición muy grande de la intimidad de una, donde se promueve demasiado una felicidad y bellezas absolutas. Sigue pasando pero hoy sabemos que nada de eso es real. Muchos crean ficciones de sus propias vidas para las redes, eso lleva mucho tiempo y esfuerzo porque son inventadas. Las redes vendieron esto y nosotros con el tiempo descubrimos que son mentiras. Pero si me pasó de preguntarme qué comparto. Tengo un millón de seguidores en Facebook y medio en Instagram, pero sólo subo material de mis trabajos. A veces me dicen que incorpore de mi vida privada, pero no me siento tranquila mostrando el día a día. Veo amigas y colegas que lo hacen de una forma orgánica, natural y linda, pero es el estilo de ellas.