Las mejores 9 películas y series que nos enamoran por sus guiones

Clara Fernández Escudero, Juan Manuel Domínguez y Juan Carlos Fontana

Bueno, el guión: la frase dice que el buen guión es aquel que no se nota. Pero no, aquí vamos por otro lado: queremos series y películas que dejan en evidencia, que no esconden su artificio, su velocidad, su amor por el ping pong de frases inteligentes que no existen en la realidad.

Aquí entonces estas perfectas maquetas de vida y palacios de cine, aquí nuestras series y películas que no podemos dejar de pensar gracias a sus guionistas.

Las elegidas de Clara Fernández Escudero

Forever (Amazon Prime)

No es un guión ortodoxo ni lineal, y hay que prestar atención a las idas y vueltas de una premisa que de por sí exige entrar en el juego. Pero la miniserie bordada por Fred Armisen y Maya Rudolph está tan bien que vale la pena.

El Padrino 2 (Netflix)

Está en las listas -arbitrarias, como toda lista- de la historia del cine como uno de los mejores guiones del mundo mundial. Los Corleone encantan en cualquiera de las tres entregas, pero en esta el texto no deja respirar.

Breaking Bad (Netflix)

Cuando no existía el streaming (¡el horror!) y había que ver un capítulo por semana, la transformación de Walter White en Heisenberg ya atrapaba sobre todo por los giros y lo bien construido de la trama. Hay que regalarse (re)verla toda de un tirón.

Las elegidas de Juan Manuel Domínguez

El juego de la fortuna (Netflix)

Aaron Sorkin, es decir, Don Quijote de los guiones que se encierran en cuatro paredes, ambientes profesionales e instituciones, se mete en el deporte. Y, ay, es imposible no fascinarse.

En la luna (DirecTV GO)

La historia del director Duncan Jones y Nathan Parker muta una alucinación espacial en algo que sorprende, en ciencia ficción de cámara y con una inventiva aún radical.

Sintonía de amor (DirecTV GO)

Nora Ephron nos rompe el corazón alterando la fórmula de la comedia romántica. Ritmo, velocidad, inteligencia: todo lo que la hizo fundamental está en este film ya clásico.

Las elegidas de Juan Carlos Fontana

Hollywood (Netflix)

Soñar no cuesta nada, dicen. Esta serie maldita te canta la justa: Hollywood siempre nos engaña. Dreamland es la palabra clave para conseguir favores. Patti LuPone es una gran manipuladora.

Jackie Brown (Flow)

Las azafatas sonríen con facilidad. ¿Tienen motivos? Un Tarantino en modo clásico te lo cuenta. A la reina del Blaxploitation, Pam Grier, hasta De Niro y Samuel Jackson le temen.

Billions (Netflix)

Si emigras a Nueva York y no sabes cómo empezar un negocio, Axelrod te asesora. Para él el 11-S no fue una tragedia, sino una oportunidad para los negocios. Pero cuidado! Paul Giamatti está al acecho.