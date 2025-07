Rachel Brosnahan: “Lois tiene mucho de cine clásico”

El mundo hoy la conoce como Lois Lane, pero Rachel Brosnahan viene con un recorrido poderoso en el mundo de las series: desde su aparición en House of Cards y su consagración, con premios incluídos, en The Marvelous Mrs. Maisel, la actriz confirma su magnífica presencia en cine. Fue la elegida por James Gunn y hoy la película del personaje de DC Comics lo ha puesto nuevamente en los ojos del mundo entero. La mezcla de comedia, acción y superheroes ejecutadas de manera sentida es la fórmula del éxito: “Traer la comedia a un personaje así no creo que sea nuevo. Lo que sí creo que a mí me funciona y me ha funcionado en la serie es precisamente algo que podría decirse tiene que ver con el orden de la caricatura: cuando una persona es intensa, en el mundo real, y no se da cuenta, es graciosa por naturaleza. No digo en términos de reírse de ella, pero una persona así altera felizmente cualquier espacio en el que se encuentra. No sentía entonces que tenía que traer nada nuevo a la mesa: era entender lo que James Gunn, el director, quería de esta Lois Lane, y saber que parte de mí estar ahí tenía que ver con responder a algo que buscaba y veía en mí. La película no es una comedia, o es una comedia que entiende como la comedia puede vivir en un mundo donde los superhéroes enfrentan criaturas gigantes en una base diaria, donde hay un súper perro, donde lo fantástico convive con la intriga international de un CEO que busca poder confabulado con grandes líderes del mundo. Esta Lois Lane, mi Lois Lane, que hoy se siente nuestra Lois Lane entiende el mundo de hoy y la cuesta entender su amor por Superman. La comedia nace aquí de cómo este mundo es y de cómo son estos personajes. Quizás en el futuro de la franquicia me convierta en una supermujer. Es canon en el cómic”. Y suma la hora de sus ambiciones: “Nunca pensé en una película de superhéroes. Nunca soñé eso. Pero sí me atrae la idea de la magia del cine, sonando naïf. La idea de la fantasía y la magia de lo que se puede contar en el cine como en ningún otro lado. Amaba leer, siempre tenía la cabeza metida en un libro de fantasía, de esa idea del bien siempre ganando, de lugares donde la esperanza y la humanidad eran cruciales en el recorrido del héroe. Siempre quise tener poderes. Pero al menos acá tengo poderese humanos: un períodista es algo muy humano y al mismo tiempo que bordea lo superpoderoso”. Además suma: “James Gunn siempre habló de All Star Superman como el libro que fue base para esta película. En espíritu, en alma, en sus ideas, en su forma de pensar a Superman. Todos teníamos una copia de All Star Superman, todos los leímos. Él estaba enamorado del Superman de Christopher Reeve. Yo también. Pero las eludí muy fuertemente antes de hacer Lois. Leía más sobre Lois, ensayos, textos de autores, la misma historia. Por ejemplo, que su padre es parte del ejército, que es una de las muchas versiones. El periodismo y su rebeldía me permitieron conectar con ella”.

—Lois Lane ha sido muchas cosas en la historia de la cultura pop. En su momento, un símbolo de status quo, casi negativamente la eterna dama en peligro, en otros un reflejo de actrices clásicas de Hollywood, y cuando correspondía, una canalización de derechos de la mujer, sobre todo en los últimos tiempos. ¿Qué puede sumar a esa instancia la iteración que están llevando a cabo?

—Creo que van a reconocer muchas de las facetas que desde siempre en el cine han representado a Lois. Entiendo su tamaño como ícono mundial, pero en el cine, sobre todo desde Margot Kidder es una fuerza de la naturaleza, más humana que lo humano. Su inteligencia, su fascinación con la verdad, su corazón, su amor por Superman y Clark son formas de definir a un ser humano excepcional, sin miedo. Digo ¿quién sería la novia de Superman mientras desbarata a sus enemigos más poderosos, sin ella, claro, tener ningún otro poder que la verdad, que es mucho y que es en todo lo que ella cree? Hay mucho del cómic y el cine: siempre es inteligente, valiente, corajuda casi, ambiciosa, hambrienta de descubrir el mundo, alguien que no confía en el mundo pero de un corazón y una humanidad gigantes. Todas esas cosas están acá, pero es cierto, Lois ha evolucionado mucho, por suerte, en los últimos. En este film, me gusta mucho que experimentamos cosas del amor entre Lois y Superman que no hemos visto otras veces, los miedos, la confusión. Y cómo su trabajo es importante para ella: el periodismo, como esa parte de su vida es importante en el film. Lois entra en acción como nunca antes ahora. Clark y ella se completan, completan el mundo de cada uno. Ella no cree en nadie, él cree en todos. Es una progresión natural de este personajes. Y ese choque es de una ternura, de una simplifación, que ilustra que se puede amar y ser complementario. Ambos son devotos el uno del otro. Eso me causa ternura y orgullo.

—Un personaje como Lois necesita ser una real ventana al mundo de hoy, al menos si se la piensa como un faro de periodismo. ¿Qué crees que se puede hacer en ese sentido considerando el mundo de la película?

—Creo que Lois en todas sus versiones es alguien que ama las ideas. Y creo que en mi mente, en este mundo de información digital, es alguien que ama el lápiz y el papel, la versión impresa, que no reniega del presente, pero todo lo que ve allí son herramientas para llegar al mismo lugar, para llegar a la verdad, para llegar a desarmar lo que los nenes grandes hacen a las piñas y bajarlo a un universo de reglas y responsabilidad cívicas antes todo. En ese sentido, termina siendo en un mundo fantástico un ancla realista, pero como decías antes, un ancla a amores del cine: el amor de Clark y Lois tiene mucho de cine clásico, tiene mucho La adorable revoltosa, obviamente con esa infusión de irrealidad que siempre tiene el género, que a su manera el cómic respiro e hizo parte de sus formas. Lois no puede estar en el centro de la acción, por riesgos, pero no le importa. Acá hay una combinación de los mundos de imprenta y digital a la hora de las noticias.

—¿Cómo trabajaste el mundo del periodismo y los modos de los personajes a moverse en ese ámbiente donde cuesta a veces meter la ficción y que también funciona como ancla con el mundo real?

—De hecho, sí, quería entender que instintos aparecen a la hora del movimiento, el literal movimiento físico, cuando uno está en medio de la acción e incluso cuando hay asombro. Por eso, entender y hablar con periodistas que saben de eso fue importante. Ojo, suena pomposo, pero no era tanto buscar realismo, pero era sí darle un verosímil a la sorpresa de ella, mostrar cuando algo la sorprende y cuando algo de eso es su cotidiano. Es importante como Lois ve los momentos de Superman, porque implica cuán nuevos o cotidianos son, muestra su humanidad. Si ella mira de costado a un monstruo y Superman lo ignora, dices algo muy poderoso de sus distancias. Hable con periodistas de medios, periodistas digitales, periodistas que están en una sala de noticias, en una redacción: ¿qué los motiva hoy y por qué buscan ser esos que son? Hubo una que me motivó, que me dijo que estaba aburrida de ser una niña, y que quería ver qué más había ahí afuera, que el periodismo le dio eso, un mundo, un lugar a recorrer desde la sorpresa y la moral. Eso me impactó mucho. Le impresionaba también la posibilidad de crear un impacto con lo que hace.