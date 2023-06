Llega Secret Garden, una experiencia que transformará al Jardín Botánico en un museo de luz

Secret Garden propondrá al público una experiencia sorprendente al descubrir los espacios secretos que el Jardín Botánico alberga transformándolo en un verdadero museo de luz. Tecnología y cuidado del medioambiente se conjugarán con un único fin: asombrar a los visitantes mediante un recorrido de instalaciones artísticas donde la luz será la principal protagonista. Desde el 1 al 31 de julio, los espectadores podrán ser partícipes de una experiencia sensorial disruptiva.

Este espectáculo lumínico, de los creadores de exposiciones internacionales tan exitosas como Meet Vincent van Gogh; Barça the Exhibition; y de los Christmas Garden en España, se estrenará mundialmente -el sábado 1 de julio- en Buenos Aires, lo que demuestra la relevancia de la escena local en materia de entretenimiento con propuestas de primer nivel global.

Abrirá sus puertas del 1 al 31 de julio, todos los días de 18:30 a 22h. Las entradas se encuentran a la venta en https://www.ticketek.com.ar/secret-garden/jardin-botanico

En Secret Garden el público irá descubriendo diferentes instalaciones en un viaje conceptual que mezclará elementos y símbolos universales como la vida, la naturaleza, la biodiversidad, el espacio, la música, el amor, la reflexión, los pensamientos, los astros y el arte.

Todo ello a través de instalaciones artísticas lumínicas, sorprendentes videos mappings, figuras gigantescas, proyecciones, instalaciones de luces LED, neones e interactivas que irán dando forma a una serie de extraordinarias 18 postas inmersivas, tanto visuales como auditivas. A su vez, cada visitante completará su experiencia personal al tomar instantáneas de este ambiente mágico y compartirlas en sus redes sociales: #SecretGarden

Proactiv Entertainment & 6 Pasos

Asimismo, en el año de la celebración por los 125 años del Jardín Botánico de Buenos Aires (inauguró el 7 de septiembre de 1898), el espectáculo conmemorará -en una de sus instalaciones- la figura de quien fue su creador, Carlos Thays, resaltando su legado como arquitecto, naturalista y paisajista y su invaluable aporte cultural al país, el cual hoy conserva su vigencia. Cabe destacar, además, que este evento tiene como premisa la protección del parque y el cuidado del Botánico como patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires.

Aclamados en Londres, París, Berlín, Frankfurt y Barcelona, entre otras importantes ciudades, donde cada año se intervienen emblemáticos jardines botánicos bajo el concepto de Christmas Garden, este innovador concepto de espectáculo inmersivo desembarcará en el país en nuestro invierno, adaptando su contenido a temáticas con identidad local y al entorno del Botánico de Buenos Aires, creando así Secret Garden, un entretenimiento 100% experimental, que brindará un paseo sensorial sin precedentes.

Christmas Garden tuvo su punto de partida en el prestigioso Royal Botanic Gardens, Kew de Londres. Actualmente está presente, además, en diecisiete ciudades: Berlín, Stuttgart, Munter, Colonia, Hannover, Koblenz y Frankfurt (Alemania); Windsor, Kenwood, Nottingham y Trentham (Inglaterra); Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga (España); y París (Francia).

A partir de julio, Buenos Aires tendrá con Secret Garden su propia muestra lumínica e inmersiva, para que el público local redescubra la belleza de uno de los espacios naturales más emblemáticos de la ciudad y el turismo internacional conozca la riqueza biológica, cultural e histórica del Jardín Botánico Carlos Thays.

Será, además, una oportunidad para contemplar de noche las más de treinta obras de arte que el Botánico aloja en sus jardines -entre esculturas, monumentos y fuentes-, y que por primera vez se realzarán en entornos iluminados únicos e irrepetibles.

Con curaduría local, este espectáculo es el fruto de la alianza estratégica entre dos productoras internacionales: la española Proactiv Entertainment y la argentina 6 PASOS, quienes tienen en su haber la realización de espectáculos de gran formato en materia de música y entretenimiento.

“En Proactiv Entertainment somos mentes inquietas y Secret Garden es el resultado. En esta nueva experiencia, creada, diseñada y producida completamente por nuestro equipo, hemos ido más allá. Una propuesta que mezcla tecnología y conceptos universales para transformar jardines. Y estamos muy contentos de hacer su estreno mundial en Buenos Aires, estamos convencidos de que el público argentino le dará la bienvenida que esperamos”., sostuvo Nicolás Renna, Manager Director de Proactiv Entertainment.

Por su parte, Juan Manuel López Ghisoli, Director de 6 Pasos comentó: “Este proyecto genera en todos los que conformamos 6 Pasos una enorme motivación, ya que por primera vez Buenos Aires tendrá su experiencia lumínica al aire libre, algo que es tendencia en las principales ciudades del mundo, y que hoy el público local tendrá la posibilidad de disfrutar en su propia ciudad. Estamos confiados en que será una buena oportunidad para que muchos se acerquen al Jardín Botánico por primera vez, y otros lo redescubran ahora bajo esta propuesta innovadora”. Y continuó: “Secret Garden será una muestra 100% disruptiva y vanguardista que además de contar con un despliegue de tecnología multimedia completamente innovador, conlleva la responsabilidad de ser sustentables en cada una de sus fases de desarrollo”.

Acerca de Proactiv Entertainment

Proactiv Entertainment es la empresa promotora líder en España en producción y organización de espectáculos de gran formato, exposiciones nacionales e internacionales y conciertos de música. Con sede central en Barcelona, y oficinas en Madrid y Abu Dhabi, esta compañía independiente cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector del entretenimiento.

Sus tres sólidas líneas de negocio son la producción y creación de Live Events, Exposiciones y conciertos de música. Entre sus proyectos se destacan espectáculos con grandes marcas, reconocidos a escala nacional e internacional, como Disney On Ice, Disney Live!, Star Wars in Concert, Marvel Universe Live, Peppa Pig, Harlem Globetrotters, WWE, Monster Jam, Caminando entre Dinosaurios, Cartoon Network y exposiciones exitosas como Meet Vincent van Gogh, The Art of the Brick, Barça the Exhibition y Ferrari Behind The Dream. En música no sólo produce conciertos de grandes artistas, sino que también ofrece el servicio de booking y management a otros promotores y discográficas.

Internacionalmente ha replicado el modelo de éxito implementado en España, en Emiratos Árabes Unidos, Latinoamérica y Europa, donde también organiza y produce espectáculos originales y para todos los públicos como Peppa Pig, Miraculous, el espectáculo de Ladybug y Amigos Invencibles de Cartoon Network. Además, en 2021 produjo Barça -The Exhibition, una exposición itinerante basada en el pasado, presente y futuro del FC Barcelona, cuya idea original y concepto nace en Proactiv y que recorrerá el mundo durante varios años.

Acerca de 6 Pasos

6 Pasos es una compañía que desarrolla sus actividades en distintas áreas de negocios relacionados con la industria de la música y el entretenimiento. Ha realizado la producción integral de conciertos de artistas nacionales e internacionales como: Paul McCartney, Stevie Wonder, Ricky Martin, Chayanne, Enrique Iglesias, Sade, Elton John, Joe Cocker, James Blunt, Juanes, Julieta Venegas, Il Divo, Maná, Ricardo Arjona, Carlos Vives, CNCO, Alex Ubago, María Rita, Tribalistas, David Bisbal, Paralamas y Axel. La empresa lleva a cabo el desarrollo, la realización y producción de mega eventos corporativos y festivales para marcas, entre las que se destacan: Petrobras, Movistar, LG MOBILE y Pringles. A su vez, ha promovido y desarrollado realizaciones teatrales para Disney Jr., Mattel, Nick Jr y Cirque du Soleil, entre otras.