“Solo pretendo renovar las preguntas”

Mariano Tenconi Blanco presenta en la sala Casacuberta del teatro San Martín la segunda parte de su “saga europea” titulada Las ciencias naturales. Su autor y director, apenas finalizó su paso por FIBA, cuenta cómo es este nuevo espectáculo que tendrá en su elenco a Agustín Rittano, Ariel Pérez De María, Marcos Ferrante, Juan Ísola, Andrea Nussembaum y Gabriela Ditisheim.

—¿Cómo definirías a Las ciencias naturales dentro de tu trilogía?

—”La saga europea” gira en torno a la relación entre Sudamérica y Europa pero partiendo no de la historia sino de la literatura y de sus mitos. En Las ciencias naturales el origen está en el mito fáustico por un lado, y en los exploradores viajeros por el otro (como Humboldt, Fitz Roy y sobre todo Charles Darwin). El mito de origen y la idea de paternidad atraviesan toda la obra. Se cuenta la historia (ficticia) de Rudolph Weiss, un científico alemán que viaja a la Argentina ya que cree que aquí hallará el origen del ser humano. La historia está atravesada por el mito fáustico, porque a Weiss se le aparece el diablo.

—Así como en Las cautivas estaba la oposición entre Francia y la Argentina originaria, aquí aparecen con más fuerza Alemania y España: ¿por qué?

—Me interesaba escribir tomando como punto de partida los diarios de estos naturalistas viajeros. Soy muy admirador de los textos de Darwin, así como de otros de ficción, como los de Aira. En determinado momento apareció la idea del Fausto. Sentí que había una coincidencia a seguir respecto de los Faustos (Goethe, Marlowe, Thomas Mann, Bulgakov) y de la propia tradición de la literatura argentina y el Fausto criollo, texto genial de Estanislao Del Campo. La relación con España aparece más lateralmente en Las cautivas, con un cura, y acá funciona en torno a que el alemán decide venir con un secretario español que hable nativamente el castellano, y eso terminó por armar el dúo cervantino.

—¿Considerás que tenés intérpretes “fetiches”?

—Hay actores o actrices con los que se da una afinidad estética y por eso luego nos dan ganas de continuar trabajando juntos. Con Lorena Vega comenzamos hace ya casi seis años en Todo tendría sentido si no existiera la muerte, y seguimos trabajando juntos con La vida extraordinaria y Las cautivas. Con Agustín Rittano estuvimos en Todo tendría sentido…y desde allí están las ganas de repetir. Cuando escribí esta obra sabía que quería que él hiciera el personaje del Dr. Weiss. Me gusta darles mucha libertad a los intérpretes y además pasarla bien en los ensayos. Por eso cuando encuentro artistas que tienen una gran imaginación y con quienes me divierte trabajar es posible que quiera repetir.

—¿Por qué ubicar las ficciones en el siglo XIX?

—Creo que son los años en donde se estaba fundando una nación, y al mismo tiempo una literatura. Por eso me parece particularmente interesante para repensar y reescribir los mitos de origen de nuestra tradición literaria.

—En un reportaje dijiste que buscabas responderte “quiénes somos los argentinos”. ¿Encontraste la respuesta?

—No sé si hallo respuestas, incluso no sé si las busco. Quizás solo pretendo renovar las preguntas. Y mis preguntas son siempre sobre el teatro, porque lo que más me interesa es el teatro. Pero, lógicamente, las obras de teatro también nos conectan con cuestiones políticas o con cuestiones emocionales: el amor, la amistad, la muerte. Me encanta que sucedan todas esas conexiones y que cada quien las ordene y las reescriba como quiera.

—¿Hay otros proyectos por fuera del Complejo Teatral de Buenos Aires?

—Sí. Con la Compañía Teatro Futuro haremos una nueva obra en Barcelona con la prestigiosa compañía catalana T de Teatre que se titula La Mujer Fantasma. Se estrenará en septiembre de este año. Y luego haremos una obra nueva en Chile en enero de 2024.

Entre el ámbito oficial y el comercial

Es infrecuente que un dramaturgo y director argentino tenga más de un espectáculo en cartel. En el caso de Mariano Tenconi Blanco son tres, repuso los sábados y domingos a las 17.30 Las cautivas con Lorena Vega y Laura Paredes en el Metropolitan Sure. Por lo cual desde marzo convivirán tres creaciones suyas, mientras se presenta de miércoles a domingos Las ciencias naturales en el teatro San Martín, muy cerca de allí, pero en el escenario de El Picadero se podrá asistir a La vida extraordinaria con Valeria Lois y Lorena Vega. Esta creación de la Compañía Teatro Futuro producida por el teatro nacional Cervantes ahora tendrá funciones los sábados a las 22 y los domingos a las 21 horas, en el Pje. Santos Discépolo 1857.

Una de las características propias de Tenconi Blanco y sus creaciones es la presencia del músico, Ian Shifres en vivo. Aclara: “Creamos la Compañía Teatro Futuro junto con Ian y Carolina Castro en 2013. Con ellos decidimos todo junto antes de empezar: qué obra escribir, para qué sala, con qué equipo, etc. Luego escribo y dirijo e Ian está desde el primer ensayo. Lleva melodías ya compuestas que juntos escuchamos antes, pero va improvisando mucho en los ensayos, atrás de las propuestas del elenco y las mías, y luego refina esas composiciones”.

Sus obras traspasaron las fronteras. Participó del Festival de Otoño de Varsovia y en la Neue Opera de Viena, con su ópera Le malentendu, sobre el texto de Albert Camus. También estuvo presente en Nueva York, Bucarest y en el Edinburgh Festival Fringe. Hace muy poco regresó del Festival Internacional Teatro a Mil, en Santiago de Chile, por eso subraya: “Tuvimos experiencias hermosas. Muchos elogios y mucha conexión del público con las obras. Es algo que nos da enorme felicidad”.