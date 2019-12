Thelma Fardin vuelve a las tablas con una puesta simple

por Ana Seoane

La responsabilidad de crear y dirigir este espectáculo- Nahuelito- recayó en Matías Puricelli, con una trayectoria que parece haberse iniciado en el 2004. Varias de sus obras ganaron premios en temporadas tanto en Mar del Plata como Villa Carlos Paz, sin olvidar sus creaciones para los más pequeños, siempre destacables. Es además de dramaturgo y director el co/fundador del espacio alternativo El Método Kairós, que cuenta con dos salas desde el año 2014.

Nahuelito como figura en la información previa “cuenta la historia de Jazmín y Tania, dos grandes amigas que se van de vacaciones al Nahuel Huapi en búsqueda del mítico monstruo”. A partir de este viaje casi iniciático habrá una confesión que cambiará la relación entre ambas, aunque el texto dramático no profundiza sobre sus respectivas personalidades. El camino estético elegido para llevarlo al escenario fue el realismo, de allí que el vestuario se vea modificado por sangre…pero hay utilería que no fue lo suficientemente cuidada. Muchas veces es mejor omitir un objeto en esta estética que trasladar al escenario algo poco creíble. Sugerir es más potente dramáticamente que exponer.

En la puesta en escena que se presenta en el ámbito más pequeño de El Método Kairós- con capacidad para cincuenta espectadores- impera el humo, recurso que no beneficia y que no ayuda a crear climas. Hay que subrayar que este año se volvió a utilizar este recurso, sin tener en cuenta las alergias de los espectadores, ya que incluso es perjudicial para los celíacos. La iluminación no lo utiliza a su favor, ya que no hay un diseño que así lo exija. Y si se buscó representar el clima del sur ese elemento no sumó nada.

El peso dramático descansa sobre dos de sus actrices: Thelma Fardin y Victoria Raposo. Ambas fueron marcadas muy centralmente en el espacio y sus vocalizaciones responden a esta indicación. Es probable que el público de los costados tenga dificultades de audición, ya que se buscó casi el susurro, como un fluir del inconsciente en estructura de monólogo. Es subrayable el vínculo que las intérpretes consiguieron y que trasmiten, importante la credibilidad que logran. Se suman como actrices -casi al final- Azul Araya y Violeta Brener, quienes realizan apoyo musical durante la primera parte del espectáculo. Nahuelito es una propuesta pequeña que ha crecido en convocatoria como lo evidencia sus dos funciones, en una cartelera teatral plagada de únicas representaciones.

Nahuelito

Autor y director: Matías Puricelli.

Elenco: Thelma Fardin, Victoria Raposo, Azul Araya y Violeta Brener.

Música original y dirección musical: Fran Ruiz Barlett

Diseño de escenografía: Lula Rojo

Diseño y realización de vestuario: Marina Poyo y Thelma Fardín

Diseño de luces: Caio Senicato

Asistencia de dirección: Lucía Leguizamón.

Puesta en escena: Fran Ruiz Barlett y Matías Puricelli.

El Método Kairós.

El Salvador 4530.

Sábados 21 y 23 horas.