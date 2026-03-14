“Tiene ese toque de magia”

Desde el año pasado se anunciaba su llegada y finalmente el 19 de marzo se conocerá el musical Annie en el Teatro Broadway. Primero fue una tira, en los Estados Unidos en 1924, allí la transformaron en 1979 en musical y recién en 1982 se estrenó la película que le dio mayor trascendencia y transformó la canción “Tomorrow” en un himno a la esperanza. En Buenos Aires se conoció una primera versión en 1982, ahora será dirigida por Mariano Demaría, con la dirección artística de Nicolás Vázquez y un elenco de figuras muy conocidas, como Miguel Ángel Rodríguez, Lizy Tagliani y Julieta Nair Calvo, más Gustavo Monje, Ivanna Rossi, Silvina Tordente, Mica Romano, Emiliano Pi Álvarez, Joaquín Catarineu y Leandro Bassano. Las tres Annie que se alternarán sobre el escenario serán: Emma García Torrecilla, Paloma Leila Coso Ferro y Loana Muriel Martínez.

Mientras Julieta Nair Calvo hará sólo por ahora teatro, Miguel Ángel Rodríguez espera el estreno de la serie Las reglas del boxeador para Disney y la segunda temporada de Barrabrava para Prime Video. Lizy Tagliani continuará con la radio.

—¿Qué diferencias creen que tiene este musical?

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JULIETA NAIR CALVO: No es frecuente encontrar niños en los musicales y eso cambia mucho la energía del espectáculo. Son diez niñas sobre el escenario, además de la protagonista. Tenemos un elenco muy coral. Hay en la cartelera varios musicales, antes se creía que el género tenía un público más reducido, pero con los estrenos fue creciendo. Se siguieron todas las consignas de Broadway y cantaremos en castellano sobre pistas grabadas, la acústica del teatro es excelente. Este musical fue muy exitoso y estuvo varios años en cartel. Soy muy fanática de las producciones argentinas, de cómo lo hacemos nosotros. Siento que le aportamos otra sangre somos muy apasionados con todo lo que hacemos. Además será el debut de Lizy (Tagliani) en el musical y va a impactar. Es muy respetuosa del género y sorprenderá.

LIZY TAGLIANI: Es mi primer musical. Empecé hace más de medio año, estudiando canto, para poder llevar adelante esto que es tan espectacular. Es muy lindo trabajar con gente tan talentosa.

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ: Es una obra que estuvo acá en 1982, tuve la oportunidad de verla y me parece que tiene algo del original de aquella época y de la película. Fue como la primera en esta temática, la familia, el amor y el encuentro. El libro está muy bien escrito y saben a dónde ir y cuál es el mensaje. Tiene ese toque de magia que a lo mejor otra obra no la tiene. La emoción y el humor de esta comedia más la ternura de las chicas va a sorprender a la gente.

—¿Qué pueden decir de sus personajes?

JNC: Interpreto a la secretaria del millonario Oliver Warbucks. Tanto Mariano (Demaría) como Nico (Vázquez) coincidieron en que ella es la luz de la casa, hasta que llega Annie.

LT: Encarno a Miss Hannigan, una mala, malísima, que está a cargo del orfanato donde reside Annie. Es muy bizarra a tal punto que te da cariño su exageración. Nunca antes había encarnado este tipo de personaje. Ella le da un poco al trago y a la vez se cree sexy. Es exagerada a la hora de la maldad y eso la hace divertida.

MAR: Oliver Warbucks se transforma de un tipo que nunca le pasó nada, es un pobre rico, que está solo hasta que aparece Annie en su vida. Hice el unipersonal Quieto, antes Edmond en el Alvear, vengo de encarnar personajes en obras con mensajes muy buenos. Me llegan las propuestas y las tomo. Mi protagonista aquí es dueño de todo, pero no tiene con quién compartirlo y se da cuenta. Estamos viendo con Nico (Vázquez) cómo llega el mensaje, este hombre va de pobre a rico, a la cima del poder, pero ¿no importa cómo? ¿la manera de llegar?

—¿Cómo fue trabajar con tres grupos distintos de niñas y protagonistas?

JNC: Son tres veces todo, con treinta nenas muy diferentes cada una de la otra. Lo mismo pasa con cada protagonista que son tres Annie realmente muy distintas, no solamente físicamente, sino como abordan su papel. Eso es hermoso, ninguna se copia de la otra, cada una tiene su particularidad. Para nosotros es muy bueno porque nos hace ensayar mucho.

LT: Es hermoso y una gran responsabilidad, para lo que una quiere decir. Descubrí la capacidad de Nico (Vázquez) y la forma de hacerle entender a las chicas que el trabajo de la actuación es diversión y que todas somos iguales. Las alienta y protege. A mí lo que más me gusta es poder ensayar tres veces, además las niñas te dan energía y son muy cariñosas.

MAR: A mí me viene fenómeno, hablamos con Julieta la otra vez qué bien nos hace repetir tres veces las mismas escenas, porque fijás directamente el libro, la letra, la música y las coreografías con más ventaja que ellas, porque las niñas hacen una sola pasada.

—¿Qué características tiene Nico Vázquez como director?

JNC: En este caso está en la producción y además colabora artísticamente con Mariano Demaría que es el director integral. Nico se focaliza más en la dirección de actores.

LT: Tiene una paciencia infinita con las niñas, colabora muchísimo para que jueguen y la pasen bien.

MAR: Conmigo en lo personal es muy respetuoso, cariñoso y admirador de lo que hice. Es un director con el que podés intercambiar opiniones, no es de mandar, sugiere para que pruebes. A todo le mete mucha pasión y eso es muy importante para nuestro trabajo.

—¿Cuál sentís que es el mayor desafío?

LT: Mantenerme en los tiempos de la comedia musical que desconocía. Tuve que aprender los terribles detalles de la sincronización. Mi mayor desafío es que se vea el trabajo que hay detrás de mi personaje.

—¿Cómo viven este momento de ausencia de la ficción televisiva?

JNC: Más allá de que a mí me gusta hacer teatro, extraño hacer y ver ficción nacional, no solamente en las plataformas, sino en la televisión, en los canales, la novela diaria, el capítulo por día y que tenés que esperar al siguiente. Tal vez es un poco antigua mi visión. También entiendo para dónde va el mundo y las nuevas formas de filmar y son buenísimas.

MAR: Hay que decirle que no a la tristeza, no está bueno para uno. Con el recuerdo hay un hilo de esperanza de que vuelva la ficción en algún momento. Lo necesita la gente. Me lo demostró MasterChef. De cien capítulos estuve en ochenta y los mensajes del público en la calle fueron impresionantes. La TV sigue siendo, gracias a Dios, un medio que no morirá jamás. Se centraliza en capital, pero el país entero se mueve de otra forma. MasterChef como propuesta me señaló que existe la gimnasia de volver a sentarse y poner un programa a tal hora y mirarlo. Ese hábito que perdimos porque están las plataformas y vos sos tu propio programador. No sé si todo el mundo puede pagarse hoy una plataforma como para ver ficción. Mi Instagram creció muchísimo y la gente me escribió diciendo que extrañaban porque no cantaba, ni gritaba, hice lo mío, estereotipado porque soy así.

—¿Cómo ven la actual cartelera?

JNC: Mucho no pude ver, el año pasado vi Rocky, que ahora volvió. Asistí a una función de Company porque sigo todo lo que hace Fernando Dente, somos muy amigos. También vi espectáculos en el Metropolitan como Madre ficción de Tenconi Blanco y El pollo rojo, pude ir a El Picadero y vi Quiero decir te amo. Y están por llegar otros musicales como Billy Elliot y Charlie y la fábrica de chocolate. Me alegra que haya mucha actividad. Siento que el teatro alimenta al teatro.