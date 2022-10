Tomás Holder, el ex participante de Gran Hermano 2022, intentó abandonar en vivo el programa de Georgina Barbarossa, A la Barbarossa (Telefe). “Me siento incómodo”, manifestó después de escuchar un comentario detrás de cámara respecto a su relación con Paula Bilbi.

La conductora le había preguntado al influencer sobre la relación de su novia con su madre cuando el rosarino escuchó un comentario que, según él, hicieron respecto a su pareja: “Si bien mamá siempre fue una mujer que fue celosa de mí, puede ser... Pero es muy respetuosa, tienen una relación tranquila, se conocieron muy poco. Creo que digo esto y ya quizás estaría bueno terminar la charla que estamos teniendo".

Ante las palabras del ex Gran Hermano, Barbarosa le preguntó si estaba incómodo, a lo que Holder contestó: “Sí, estoy incómodo porque recién escuché comentarios de la mesa 'En tres meses se pelean', cosas así... Siento que siguen faltando el respeto”. Después de sus palabras, Holder se levantó del sillón e intentó retirarse del programa en vivo “Entonces, yo la verdad que te digo que gracias por invitarme, muchas gracias por el espacio, pero quiero llegar hasta acá. Así que bueno, gracias".

Georgina trató de convencer al joven de quedarse e hizo que se sentara nuevamente. "No te vayas, no te vayas, un segundito", le pidió. Además, le indicó que ignorara las críticas sobre su relación. “No les hagas caso, no sé qué están diciendo", manifestó.

Sin embargo, Holder continuó con su plan de abandonar el programa: “Igual, Georgina, no quiero hablar más, en serio, quiero retirarme, no me siento cómodo. ¿Me sacan esto? (refiriéndose al micrófono que tenía colocado)”. Antes de que se fuera, Barbarossa le pidió que se quedara unos segundos más ya que tenía que “decir una publicidad”. Pero como la tensión no disminuía, decidió terminar el bloque. "Vamos al corte y enseguidita volvemos", manifestó.

A pesar de la rigidez del momento, Holder seguía presente cuando el programa volvió al aire y la entrevista continuó como si nada hubiera pasado.

MB / MCP