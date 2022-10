Desde la desmentida de Gabriela Cerruti a Alfa, participante de Gran Hermano que había dicho que Alberto Fernández lo había coimeado muchas veces, el reality se convirtió en una cuestión de Estado. El programa más visto de la televisión argentina en la actualidad provocó todo tipo de reacciones. Entre ellas, una de las más insólitas fue la de Víctor Hugo Morales, quien planteó la teoría de que el certamen es una estrategia de Estados Unidos para generar un golpe de Estado.

Lo más curioso es que Ariel Tarico hizo un sketch imitando al periodista, en el que planteaba: "Atrás de Alfa está Paramount, están los Estados Unidos de Norteamérica (...) Alfa es un enviado (...) para desestabilizar al gobierno de Alberto Fernández". Ese mismo día, horas después, VHM lanzó la misma hipótesis al aire de C5N.

"Esto hace la televisión en la Argentina. Sea un noticiero, sea un programa que se llama Gran Hermano... la cuestión es ir contra un gobierno de corte popular. Un canal norteamericano instalado en la Argentina, Paramount es Telefe, a nombre seguramente de la propia embajada de los Estados Unidos, que no quiere saber nada con gobiernos de tipo popular", aseguró el conductor en el canal oficialista.

Para él, la campera con la que Walter Santiago (Alfa) ingresó a la casa más famosa del país con los colores de la bandera del país norteamericano no fue casualidad. “Se permite un Gran Hermano de tipo político para que allí se diga cualquier cosa. Incluso se acuse de coimero al propio presidente de la República, total ‘lo dice otro’, pero lo dicen ellos en realidad”, aseveró.

Tras los dichos del participante, Telefe aclaró que no se podía responsabilizar por lo que dijeran los integrantes de la casa, pero para Morales el canal sí debe hacerse cargo: "Nunca van a aceptar que lo pusieron (a Alfa) ahí para que diga eso", aseguró y se preguntó: "¿Hay derecho a que sea así? ¿A que un canal norteamericano tenga el interés de desbastar a un gobierno elegido por la mayoría del pueblo argentino?".

La respuesta de Víctor Hugo Morales a Tarico

Este lunes, el relator le contestó en su programa radial a Tarico. "Algo muy gracioso ocurrió allá por el viernes, cuando un humorista de Radio Rivadavia hizo un adelanto de lo que sería mi comentario. Relacioné Telefe, Paramount. Y no cuesta nada relaciones que si la embajada de Estados Unidos tiene manifiesta influencia en varios medios de comunicación".

"Actúan en sus noticiarios permanentemente contra este gobierno. Ha sido devastador lo que hizo. Parecen delincuentes mediáticos lanzados a cualquier cosa. En el tema de lo que pasó con el comentario, la asociación que hice fue Embajada, Paramount, Telefe", agregó el conductor de La Mañana con Víctor Hugo (AM 750)

Sobre la burla del comediante, Morales dijo: "Como me conocen, porque soy previsible y me encanta serlo, el humorista acertó y lo puede hacer muchas veces”. Y aclaró: "Si lo hizo como parte del humor, me cae muy bien. El humor es indestructible y hay que bancarlo. En este caso, yo lo celebré. Lo único malo sería que detrás de eso está la intención de asegurarse más trabajo”.

Por último, concluyó: "Porque la idea es que digo siempre lo mismo. Y es verdad. Eso es no defraudar. Es la búsqueda de una coherencia. Le decimos al amigo humorista que esté atento, porque es muy fácil saber lo que voy a decir hoy a la noche del Grupo Clarín. Trabajar, se trabaja desde donde se puede. Trabajar desde la dignidad es un poco más difícil".

En el medio, el insólito tuit de Rachid

Para el dirigente peronista y médico, Jorge Rachid, detrás de Gran Hermano hay una trama para planificar un golpe de Estado. Así lo expresó en un insólito tuit que publicó este lunes.

"EL ENEMIGO ARMÓ UN REALITY EN TELEFE No son situaciones INOCENTES Menos aún después del ATENTADO A CRISTINA Hay un diseño estratégico de GOLPE DE ESTADO. No quieren el avance la ampliación de LA CORTE. Nos quieren echar antes que suceda el CRECIMIENTO +empleo +producción LOS ATERRA", escribió y los mensajes en su contra no tardaron en llegar.

El tuit de Rachid sobre Gran Hermano

