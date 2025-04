Un acontecimiento teatral

A partir del 4 abril y luego de cuatro funciones de pre-estrenos, la Comedia Nacional Uruguaya presenta en la Sala Principal del Teatro Solís de Montevideo una de las obras más sobresalientes de Tenessee Williams Dulce pájaro de juventud. Estrenada en 1.959 en el teatro con Geraldine Page y Paul Newman fue llevada dos años después a la pantalla por Richard Brooks con el mismo dúo protagónico que lo realizó en la escena.

La obra se adelanta a su tiempo en el trato descarnado de algunos temas que no eran abordados por la dramaturgia y menos aún por el cine: las adicciones, la prostitución masculina, la corrupción del poder. Todo ello bajo el friso de la angustia existencial que provoca el paso del tiempo, la pérdida de la juventud que en algunos casos es el comienzo de la decadencia. “Yo no era vieja, ya no era joven”, expresa la protagonista femenina de la obra, Alexandra del Lago, una estrella de cine convencida que su estelaridad estaba íntimamente vinculada a su juventud.

Pero la obra de Williams aborda también el tema del poder despótico representado en el caudillo llamado “Jefe Finley” que a partir de creencias teológicas ejerce el poder con despotismo, corrupción y violencia. El repudio a lo extranjero, la pureza de la sangre, la violencia sobre los cuerpos juveniles, la despiadada incongruencia entre el discurso y los actos aparecen en la obra como un preludio de lo que aún más grotescamente las nuevas derechas del mundo ejercen, también algunos autopercibidos progresismos.

Para la dirección de la puesta fue convocado Alejandro Tantanian, experto en el autor y con una mirada sobre sus textos que se aleja del código realista con el que habitualmente se lo interpreta y representa. Williams toma ese género que era el que estaba en boga en el teatro de la época, principalmente en su país, pero a la vez se fuga hacia el lirismo y permite una representación que abandone dichos códigos. El realismo es para Williams una máscara que le permite triunfar en el mundo del teatro y el cine. Con ese instrumento nos lega un conjunto de obras que integran la cumbre creativa del siglo XX.

Pero Tantanian no llegó a Uruguay solo sino con su pareja creativa, Oria Puppo, que conjuntamente construyen una visión que integra el texto, el espacio escénico, el vestuario, la música. Como recientemente crearon para el Complejo Teatral Buenos Aires la impactante versión de Eduardo II, de Marlowe, hoy en el teatro público más importante dependiente de la capital vecina pero tan distinta crean un espectáculo con ribetes operísticos en el uso del espacio escénico y sonoro.

La pareja mítica de la obra la integran Alejandra Woolf, actriz de destacada trayectoria dentro de la Comedia Nacional y una cantante muy conocida como solista y exintegrante del grupo musical La Tabaré y Enzo Vogrincic, actor invitado, célebre hoy en Iberoamérica por su rol protagónico en La sociedad de la nieve, película del español Juan Antonio Bayona, que lo llevó a estar presente en los Goya, ganar el Platino y participar de la ceremonia de los Oscar, pero que antes había tenido un recorrido teatral en Montevideo.

Ambos desafían el reto que supone encarnar roles que fueron interpretados y difundidos auidiovisualmente por grandes figuras internacionales como los ya nombrados Geraldine Page y Paul Newman, pero también por Elizabeth Taylor, Claudia Cardinale, Álvaro de Luna, entre otros.

El “Jefe Finley” está a cargo de Mario Ferreira, integrante del elenco y director artístico de la compañía en varios períodos, que acerca al personaje creado hace sesenta años a la figura de varios líderes políticos que lamentablemente hoy gobiernan y desestabilizan la democracia que logramos conquistar con tanto esfuerzo por varias décadas. Su hija, víctima y frustrada novia del protagonista está interpretado por Dulce Marighetti, joven actriz que se incorporó al elenco luego del concurso de 2023.

Los restantes roles lo desempeñan actrices y actores que integran la Comedia y que en cada temporada asumen desafíos de extensión diversa, pero que la genialidad de Williams y la certera conducción de Tantanian les permiten el lucimiento individual y colectivo. Stefanie Neukritz, Natalia Chiarelli, Rosario Martínez, Leandro Nuñez, Pablo Mussetti, Luis Martínez, Diego Arbelo, Pablo Varahillon permiten con su talento que el espectáculo tenga una potencia dramática coral que impactó al público asistente a las primeras funciones.

El teatro provoca el desplazamiento de personas de un sitio a otro. Esta obra es una buen motivo para que se trasladen a Montevideo a ver un espectáculo teatral que une el talento de personas de diferentes países, con un espectáculo de riesgo y calidad que demuestra la potencia creativa de nuestras comunidades.

*Gestor cultural.