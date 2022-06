Un relato súper lleno de energía adolescente

Marvel sigue su pasos gigantes: llegó el momento del estreno de Ms. Marvel, una de las adaptaciones del cómic más obvias y aún así de las más demoradas. El cómic nació como parte de una nueva ola de superhéroes que usaban el viejo e invencible “con un gran poder llega una gran responsabilidad” de manera literalmente diversa, apelando a personajes que mostraban -solo por amor al género- los errores a la hora de la representatividad del medio. Ms. Marvel era una jovencita paquistaní-norteamericana que reciclaba el ciclo de Spider-Man (adolescente con poderes) pero desde una visión del mundo nueva, efervescente e inteligente. Tanto fue así que su guionista y cocreadora G. Willow Wilson ganó el premio Hugo por los cómics que vieron nacer al personaje.

La llegada de Kamala Khan, la Ms. Marvel del título, en su propia serie a Disney + implica integrarla al universo cinematográfico de Marvel, la franquicia más poderosa en el Hollywood actual. Kevin Geige, el mandamás de la compañía, sabe que el personaje representa perfectamente lo mejor de la compañía: “Ms. Marvel encarna dos aspectos de nuestra marca que son mis preferidos. Junto con Peter Parker, Kamala Khan es uno de nuestros personajes más cercanos a nosotros, con los que podemos sentirnos más identificados. Es una chica normal y simpática que se ve de pronto inmersa en una mitología rica e impresionante que la lleva a lugares emocionantes en los que descubre verdades sobre su pasado y su familia”. El genio detrás del éxito de Marvel suma: “Marvel existe desde hace más de 80 años y la mayoría de los personajes tiene una historia en los cómics de más de 50 años, de modo que cuando cada personaje se agrega al conjunto, es algo bastante trascendental. Durante años la gente nos ha estado preguntando cuándo iban a ver a Ms. Marvel en el MCU. Siempre quisimos traerla al MCU pero una de las características más importantes de Kamala Khan es que es ultrafanática de todos estos superhéroes de Marvel, así que primero teníamos que establecer a más de esos héroes en el MCU, en especial a Capitana Marvel, para que ella pudiese tener al héroe que le gustaría encarnar antes de aprender a ser su propia heroína”.

La productora ejecutiva Sana Amanat sube la apuesta de Feige: “Los principios en los que se basan las historias de Marvel es algo que siempre me llegó mucho. Cuando tuvimos la oportunidad de crear el personaje de una joven súper heroína surasiática musulmana, sentimos que era algo nuevo y diferente pero que al

mismo tiempo debía alinearse con los principios fundamentales que siempre representaron los personajes de Marvel. Son poderosos y fantásticos pero también tienen defectos y vulnerabilidades con las que nos podemos identificar. Así que desde el principio, Steve, Willow, Adrian y yo hablábamos sobre la vida cotidiana, y yo les contaba mis experiencias personales como sudasiática estadounidense musulmana para integrar ese tipo de autenticidad cultural en el personaje y en las tramas de la historieta”.

Bisha K. Ali, es la guionista principal y productora ejecutiva de la serie, y viene de proyectos también radicales dentro de la compañía, como Loki, por ende entiende que si bien esta serie está en el otro extremo representa al mismo universo: “Yo estaba trabajando en la sala de guionistas de Loki, que es otro proyecto muy interesante, y ya era fanática de las historietas de Ms. Marvel. Nunca había visto una joven de color, especialmente una paquistaní, en un cómic como superhéroe. Fue un antes y un después desde el punto de vista cultural. Finalmente me podía ver a mí misma representada en los cómics, y en el mundo de los superhéroes, y por eso me gustó tanto el personaje de Kamala Khan”.

La maravilla de Iman Vellani

“Me eligieron para el papel el último día de la escuela secundaria, literalmente –comenta Iman Vellani riendo–. Estaba con mis amigos y recibí un mensaje de texto del director de casting que quería hacer una videoconferencia. Atiendo la videollamada y era Kevin Feige y todos los productores y directores. Pero ni los noté, porque yo estoy obsesionada con Kevin Feige y Marvel. Y entonces Kevin me dijo: ‘Es unánime. Queremos que seas Ms. Marvel’. Y ahí entré en total estado de shock”. La historia de Vellani suena al instante soñado por una fanática del universo Marvel. La misma Vellani admite: “La idea de interpretar a Ms. Marvel era muy natural por los paralelos entre mi vida y la de Kamala en la historia. Somos muy parecidas, y yo quiero muchísimo al personaje, y fue por eso que mandé la cinta de audición. No quería ser actriz, pero porque era Ms. Marvel y amo esa historieta desde hace años, sentí que no tenía alternativa, sabía que mi niña interna de 10 años me iba a odiar si no audicionaba”.

“Kamala Khan es una estudiante secundaria apasionada y creativa que quiere encontrar la simplicidad en la vida a través del mundo fantástico de los Avengers porque eso es fácil –agrega Vellani–. Kamala representa todo lo relacionado con la cultura nerd. Cuando obtiene sus poderes por primera vez, uno quiere que a ella le vaya bien. Eso hace que el personaje sea universal. Así que no es todo sobre una adolescente paquistaní-estadounidense musulmana, sino sobre esta chica fanática de los Vengadores que casualmente es una adolescente paquistaní-estadounidense”.