Una gran gala de ballet clásico regresa a Argentina

El renombrado Moscow State Ballet desembarca en Argentina en abril de 2025 con una espectacular gira que presentará una “Gran Gala” con fragmentos inolvidables de clásicos como El Lago de los Cisnes, Don Quijote y El Cascanueces. El público argentino tendrá la oportunidad de disfrutar de noches de danza rusa de primer nivel en escenarios clave de Mendoza, Rosario, Paraná, Córdoba y Buenos Aires. Liudmila Titova, directora del Moscow State Ballet, sostiene: “Siempre nos basamos en el legado y los cánones del ballet clásico ruso. Nuestra escuela es única e inimitable, y nuestro repertorio refleja esa tradición”.

En Argentina, las funciones serán entre el 9 y el 13 de abril, culminando con una “Gran Gala” en el emblemático Teatro Gran Rex de Buenos Aires. La “Gala de Primeras Figuras” incluirá momentos culminantes de obras maestras como El Lago de los Cisnes, El Corsario, Don Quijote, Carmen, Scheherezade y El Cascanueces, entre otras.

—¿Qué representa el Moscow State Ballet en este momento de su vida?

—Es mi hijo crecido, talentoso, brillante, ambicioso y realizado en todos los ámbitos. Es el líder de todos los teatros itinerantes de Moscú y un emblema de la excelencia en la danza clásica. Siempre es una de las giras más especiales la visita de América Latina. Los países latinoamericanos no nos son tan familiares como Europa, pero su clima, su mentalidad, sus tradiciones, su gastronomía y todo lo que los distingue del resto del mundo no dejan de maravillarnos.

—¿Qué papel cree que tiene el ballet en el contexto político actual de Rusia y el mundo?

—Soy una mujer del mundo. Soy una artista y me dedico al arte. Y como sabemos, la belleza salvará al mundo. Para mí, el ballet y el arte son, en sí mismos, una forma de política. El arte es vida. Es algo que no se puede transmitir de ninguna otra forma que no sea viéndolo en persona. Nadie podrá reemplazar jamás a un pintor, a una pintura real, a un actor dramático, a un cantante de ópera o a un bailarín de ballet. Y lo más importante: el arte es el gran sanador del alma humana. Por eso lo que hacemos tiene un lugar especial en aquello que puede verlo: logran entrar en contacto con algo que tiene años de vida, decenas de años de práctica, que han bailado miles y miles de personas. Todo eso hace acto de presencia en escena, quiera uno o no. Y es mágico y es una responsabilidad.