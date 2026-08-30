Una película que viene a cortar con UN imaginario bestial

El domingo 15 de noviembre de 1992 no fue un día común. En la ciudad de La Plata el odontólogo Ricardo Albero Barreda mató con una escopeta a su mujer, su suegra y sus dos hijas. El juicio se realizó en 1995 y dividió aguas en la opinión pública. Desde el 28 de agosto está disponible en la plataforma Prime Video la producción original Barreda dirigida por Daniela Goggi y los guionistas fueron Josefina Licitra, Donna Tefa, Juan Cavoti y Tamara Talenik.

Hubo antes de la filmación una investigación ya que tuvieron acceso a los documentos del juicio, por lo cual hay muchos datos que sorprenderán al espectador. En la piel de asesino se puso Luis Machín, Carla Peterson, encarna a su esposa, Mercedes Morán a su suegra, y sus dos hijas son Maite Lanata y Margarita Páez, mientras que el abogado defensor está interpretado por Marcelo Subiotto. Cada uno de ellos cuenta cómo se acercó a la historia, qué recordaba y que significa hoy hablar de estos crímenes.

EL ODONTÓLOGO. Ya había asumido en la ficción personajes reales y polémicos como Hitler y hoy Luis Machín asegura: “Me acerco desde muchos lugares, primero con la conciencia de que no hay un parecido físico, que a veces la gente necesita. Me detuve en su forma de hablar, en la pasividad con la que él ejecuta sus ideas. Esa especie de sorda pasividad, de tranquilidad no fingida, creo que él estaba tranquilo porque creía en lo que había hecho. Me parece que buscó toda su vida ser alguien y lo logró matando a toda su familia. Quería ser director o técnico de fútbol, buscada el ser reconocido, por su nivel de narcisismo. Lo ví como un hombre totalmente vacío, carente de afecto e imposibilitado. Fue alguien que no se emocionaba, sólo con Chaplin y escuchando las cuatro estaciones de Vivaldi. Por eso hay que tener cuidado con el vacío de la gente. Eso lo fue convirtiendo en algo muy peligroso, lacerante, dañino y en un criminal”. Sigue: “No hubo ningún arrebato pasional, todo estaba planificado al dedillo, sabía lo que iba a hacer. Había tomado un curso de criminología y de tiro. Para mí como actor es fascinante meterme en esa cabeza. Hay algo muy argentino, es una especie de compadrito sin talento. Vacío y asesino sobre todas las cosas. No hay otro caso así en la Argentina por suerte y uno aspira a que la película haga su trabajo para que esto no vuelva a ocurrir, sobre todo cuando el número de femicidios no se reduce. Él tenía en su forma de hablar una especie de tartamudeo para mí fingido, quería hacerse el interesante en cada una de sus exposiciones, con un saber enciclopédico, muy básico. Era una persona muy menor, poco atractivo a la vista”.

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LA MADRE. Carla Peterson encarna a Gladys McDonald, desconocida para la gente ya que la única cara que se conoció en este caso fue la del asesino Barreda. “Había sólo un par de fotos de ella. Investigando descubrimos que también había estudiado odontología, aunque no se recibió. Eligió ocupar un segundo lugar dedicándose a sus hijas y acompañada por su madre que tenía una personalidad muy fuerte: Una de sus hijas se recibió de abogada y otra de odontóloga. Recuerdo el caso porque tenía la edad de una de las hijas y no entendía como por televisión se lo defendía. Todo el tiempo pensaba: es un padre que mató a sus hijas. Fuimos a ver la casa en La Plata, que hoy está abandonada, iban a hacer un espacio para las mujeres que sufren de violencia. Me sirvió escuchar a la directora de cómo buscaba que estas cuatro mujeres sean una. Nos apoyamos y nos sostuvimos como una red, porque sabíamos que iba a llegar el momento de hacer la escena en la que nos mataban”.

LA FAMILIA. Se arma un bloque entre la abuela que encarna Mercedes Morán y las dos nietas. Morán aclara: “Nos acercamos a estos personaje de la misma manera que lo hacemos con otros, aunque en este caso sentimos la responsabilidad que teníamos que darle voz a estas mujeres que fueron las víctimas, que nunca pudieron defenderse ni hablar, ni explicar, ni contar cómo fueron las cosas. Fue un caso real, tratando de ser lo más fieles posibles y trabajando nuestro vínculo sobre todo nosotras tres. Hubo muchos detalles que no voy a revelar para no spoilear, pero son muy importantes y creo que van a sorprender, sobre todo cuando ves cómo se articuló la defensa de Barreda. Creo que la perspectiva que podemos tener ahora de la historia es diferente, porque de alguna manera la sociedad ha evolucionado. Lo que más me atraía era poder aportar algo a esta historia que sucedió como un aprendizaje en cuanto a tener una perspectiva de género un poco más evolucionada. No son tantos años, pero queda muy claro que los medios invertían el lugar de las víctimas. Barreda pasó a ser la víctima de estas mujeres y creo que esta película va a desmitificar a estos arquetipos”.

A su lado quien interpreta a la nieta mayor es Margarita Páez quien afirma: “Sí conocía el caso, muy por arriba, Cuando me llegó la propuesta, obviamente averigüé mucho más, porque particularmente de Adriana y Cecilia no había mucha información. Fuimos creando vínculos como familia”. La otra hija, Cecilia, es interpretada por Maite Lanata quien aclara: “Lo conocía muy poco, los asesinatos son de1992 y el juicio ocurre en 1995 y yo nací en el 2000. Siendo de otra generación, sin embargo, tenía ese mismo inconsciente colectivo, esa misma información de que Barreda había sido maltratado por ellas. Después investigué y me llamó la atención que no se le ponía el nombre a las víctimas, ni aparecían fotos, ni sus historias. A mí me movilizó mucho poder hablar con las amigas de Cecilia, la hija que interpreto. Sabemos que hicimos una verdad ficcionada, pero es una verdad que nunca se contó. Habíamos escuchado el relato de un pobre tipo, que tuvo que bancarse en la casa a estas cuatro mujeres, como que era un castigo vivir con ellas, donde también estaba la suegra. Una cultura tan machista siempre está cargada de un extra, que es funcional a este tipo de lecturas tan injustas”.

Agrega Morán. “En la película aparecen las estampitas y las canciones que se le habían compuesto a Barreda. La acción ocurre en los noventa pero también muestra qué tanto hay que trabajar, porque seguimos escuchando comentarios sobre las víctimas de femicidios y su manera de vestir. Cuando empezamos a promocionar la película apareció lo gracioso de este caso y eso nos parece terrible”.

EL ABOGADO. Es fundamental el papel que juega el defensor, un caracterizado Marcelo Subiotto que encarna al doctor Gliemmo. Dice: “En el guión se trabajó sobre la causa. Lo que se ficcionó es la relación entre el abogado y Barreda. El defensor busca reducirle la pena por eso quiere demostrar el maltrato que supuestamente recibía en su casa e inventa datos. Cuando leí el guión dije, “Ah, pero no, no le decían así”. La película viene a cortar con ese imaginario que es bestial, pero que sirvió para que parte de la población de ese momento, con las circunstancias sociales y políticas no lo catalogaron como femicidio. La construcción mediática fue muy fuerte. Es igual a cuando le preguntan a una mujer golpeada, ¿pero vos que le hacías? En nuestra sociedad tenemos que estar atentos porque debajo de la alfombra tenemos ese sentido común un poco criminal. Del victimario pasamos a la víctima. Incluso podía llegar a ser un personaje folclórico, construir hasta chistes en la jerga popular, decían que la situación se le fue la mano. Al abogado el caso le sirve, porque es mediático y cree que lo va a visibilizar y le traerá otros casos. En ese momento no existían las redes sociales, entonces todo sucedía en los medios. La película nos pone en un lugar de interpelación: ¿por qué nosotros no vimos esto?”.