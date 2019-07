Winona Ryder: Secretos de la 3ª "Stranger things"

Al fin llegó el día para los muchos seguidores de “Stranger things” y el jueves 4 de julio largan los 9 episodios de la tercera temporada. Los varios avances que ya lanzaron Netflix y los propios actores en sus redes mostraron que todo vuelve recargado. Para empezar, ya es el verano de 1985, los chicos son adolescentes, están de vacaciones, hay mucha pileta, bañero y relaciones que empiezan a incendiarse. Pero también regresará la sombra y habrá que ver si tiene su batalla final. La mesa está servida y promete un gran placer al devorarla.

Está de más decir que en las dos temporadas que ya maratoneamos, los chicos: Millie Bobby Brown,Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp se llevaron puesta la trama y la tensión. Pero entre los personajes adultos, lo de Winona Ryder fue memorable y no es simplemente un adjetivo: nadie olvidará jamás el mensaje descifrado con las luces del Árbol de Navidad colgadas en una pared. Los seguidores coincidieron en que en aquella primera temporada parecía una desquiciada, pero ahora, la gran actriz lo confirma en esta entrevista exclusiva para revista Mía en la que desnuda a su personaje y nos adelanta lo que se puede de lo mucho que empezaremos a disfrutar de la serie desde ahora mismo. -¿Cómo era la Joyce Byers que conociste al empezar la serie? -Cuando me encontré con ella, era tremendamente emocional. Creo que hubo solo 2 o 3 minutos en los que ella no reaccionó desde lo emocional, pero, de cualquier manera, entendemos que la temporada 1 fue completamente aterradora.

-¿De qué manera la definís ahora a lo largo de las tres temporadas?

-Al principio, Joyce parecía completamente jaqueada por sus emociones. De hecho, hasta que logró recuperar a su hijo en la primera temporada, pensaba que era incomprensible. Pero también entendía que era la naturaleza del show, todo sobrenatural y de alto voltaje de suspenso. Ya en la temporada 2, Joyce empieza a tratar de volver a la normalidad. Tiene al lado a Bob, personaje al que amo, y amo también a Sean Astin y lo que hizo para crear a ese héroe tan bueno. Pero hay cosas que empiezan a pasar y crece una conspiración más grande que la va envolviendo. Ella piensa que está todo bien, pero definitivamente todo va para peor. No tenía ni idea de qué le pasaría ahora. Esta es mi primera serie para televisión, suelo hacer cine donde haces un personaje, luego se termina y jamás regresas a él. Tal vez por eso me resulte tan interesante haber vuelto a Joyce. La disfruté muchísimo esta temporada porque me dio algo muy diferente para hacer. Es casi una detective, mucho más analítica, tratando de adelantarse a lo que pasará. La mayoría de mis escenas son con David (Harbour,el policía Jim Hoppe) y Brett Gelman (el investigador Murray Bauman), lo cual fue absolutamente fantástico. Adoro a David, amo como trabaja y sentí que habíamos vuelto a por lo nuestro. Pero nunca me había cruzado con Brett, con quien terminamos de armar este grupo genial de adultos tratando de entender qué está pasando en Hawkins.

-¿Con qué Joyce nos encontraremos en el inicio de esta nueva temporada?

-Está trabajando en los almacenes Melvald’s, pero hay un nuevo centro comercial en la ciudad aunque ella, al principio, no tiene muy claro el daño que está provocando. Recuerdo a mis 12 o 13 años, más o menos la época en que se sitúa la serie, que aparecían los nuevos grandes centros comerciales y causaban una gran preocupación acerca de si terminarían devorando a los negocios chicos. Algo de eso está pasando en Hawkins. Pero Joyce solo trabaja duro y trata de llevar alguna forma normal de vida. Obviamente, sigue llorando a Bob casi en silencio para que no lo noten los chicos. Solo trata de tener siempre un plato de comida en la mesa para sus hijos y ser fuerte para ellos.