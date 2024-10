Huracán Milton no pudo con “Teniente Dan”: se refugió en su bote en la bahía de Florida y salió ileso

El hombre estadounidense conocido como "Teniente Dan" logró sobrevivir sin ningún tipo de lesión al huracán Milton tras haber ignorado las órdenes de evacuación y decidido permanecer en su bote en la bahía de Tampa, Florida. Su insólito acto de fe lo llevó a confiar en que "Dios lo respaldaría", y su historia se viralizó en las redes sociales.

Días previos al impacto del huracán Milton, las autoridades estadounidenses habían emitido órdenes de evacuación para toda la zona costera de Tampa. Sin embargo, el hombre, identificado como Joseph Malinowski pero conocido en redes sociales como "Teniente Dan", decidió desafiar la tormenta y no abandonar su embarcación.

Según el propio Malinowski, un mensaje divino le indicó que debía quedarse en su bote: “Dios me dijo que viniera aquí y tomara el bote”, declaró.

Con esta convicción, "Teniente Dan", quien vive en el barco, se hizo viral en TikTok al compartir su intención de permanecer a bordo de la embarcación, argumentando que estaría más seguro en el agua que en tierra. “Estoy en un barco, así que, si el agua sube, el barco lo hará con él”, afirmó en uno de los videos que se viralizaron. Además, aseguró no sentir miedo por el peligro que se aproximaba.

El veterano marinero también mencionó en varias ocasiones su fe en el ancla, que mantendría el bote seguro en el muelle, a pesar de los vientos huracanados. Si bien las autoridades advirtieron a los residentes que "huyan o mueran", el hombre, que le falta una pierna, afirmó: "No estoy preocupado. Esto no es nada comparado con lo que he pasado en mi vida. Esto no me asusta".

La historia de "Teniente Dan" generó una ola de solidaridad en redes sociales, donde sus seguidores comenzaron a donar dinero a través de un GoFundMe, organizado por el usuario de TikTok Tampa Terrence, para que el hombre pudiera comprar un nuevo bote en caso de que el huracán destruyera su embarcación.

Además, le ofrecieron una habitación en un motel cercano para resguardarse de la tormenta, aunque Malinowski insistió en que prefería permanecer a bordo. “El lugar más seguro es el bote en una inundación. Aprendimos eso con Noé. Todos los que se quedaron en la tierra se ahogaron. Noé y los animales vivieron", argumentó.

Sumado a esto, opinó que "ni siquiera un inconveniente menor porque todo lo que va a pasar es que todos se van a mojar, pero yo voy a estar bien porque estoy en un barco que flota". Además, rechazó un chaleco salvavidas, manifestando que puede nadar "en círculos" si es necesario mientras intenta "aguantar" en la bahía.

Incluso cuando la policía de Tampa intentó persuadirlo de evacuar y le recordó la gravedad de la situación ya que pone en riesgo "su vida y la vida de los posibles socorristas", Malinowski se mantuvo firme en su decisión. “Lo pongo en manos de Dios y lo saco de las mías y de las del hombre”, dijo en una entrevista para NewsNation, asegurando que no es una persona suicida como algunos lo catalogaron en redes.

El milagro de Tampa

La mañana del 10 de octubre, un periodista local se acercó al muelle donde "Teniente Dan" había pasado la noche del huracán. Contra todas las expectativas, lo encontró ileso y en buen estado de salud.

Malinowski celebró su milagrosa experiencia como una prueba de la intervención divina, manteniendo que sus acciones respondieron a un plan superior. “Dios me respaldó. Estoy en buena forma. No estoy preocupado”, aseguró a los medios, agradecido y, por supuesto, más convencido que nunca en la fuerza de su fe.

