Un candidato demócrata fallecido de Estados Unidos ganó las elecciones en New Jersey

El candidato fallecido por el Partido Demócrata, Donald Payne Jr ganó las elecciones primarias de forma insólita en el estado de New Jersey de Estados Unidos, pese a haber perdido la vida como consecuencia de un infarto el 24 de abril de 2024 en el centro médico de la localidad de Newark. Sin embargo, su nombre aún figuraba en las boletas para que los ciudadanos emitieran su voto.

Se trata de un congresista del distrito norteamericano que tenía 65 años de edad y y no contaba con oposición en su espacio político, ya que al momento de su deceso, había terminado el plazo establecido para la presentación de listas para participar de la contienda electoral y aseguró su triunfo en las urnas.

Su reelección no enfrentaba competencia interna alguna dentro del conjunto demócrata. Donald Payne Jr ganó por primera vez su escaño en la Cámara de Representantes estadounidense en 2012 y ocupó el cargo durante seis mandatos consecutivos.

Insólito resultado electoral en las elecciones primarias en el estado de New Jersey

El ex legislador que inexplicablemente triunfó en New Jersey post mortem, cuenta con la particularidad de ser el hijo del primer político afroamericano en representar al distrito americano en el Congreso, Donald M. Payne, quién fue reelegido en once oportunidades sin oposición sustancial y, también supo ser miembro del comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Estados Unidos.

Por medio de las redes sociales el gobernador local, Phil Murphy lamentó su deceso y expresó su dolor por la partida del ex congresista: “Estoy profundamente entristecido por el trágico fallecimiento de nuestro amigo y firme defensor del pueblo de New Jersey, Donald Payne Jr. Nuestras más sinceras oraciones están con su familia durante este momento difícil”.

Ex congresita del Partido Demócrata, Donald Payne Jr

Además, el gobernante distrital a través de la red social X destacó que Payne Jr “comprendió profundamente las luchas que enfrentan nuestras familias trabajadoras y luchó valientemente para satisfacer sus necesidades todos los días”.

¿Qué decisión extraordinaria tomó el gobernador de New Jersey para cubrir el resto del mandato de Donald Payne Jr?

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, ordenó que se celebren unas primarias especiales el 16 de julio y unas elecciones especiales el 18 de septiembre para cubrir el resto del mandato del político fallecido.

