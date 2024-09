La princesa Teodora de Grecia y su novio el abogado estadounidense Matthew Kumar protagonizaron este 28 de septiembre su "gran casamiento griego" en la catedral ortodoxa de Atenas después de cuatro años de retraso y varios intentos frustrados.

La princesa Teodora, de 41 años, es la hija menor del último rey de Grecia, Constantino II, y de su esposa Ana María de Dinamarca. La princesa es actriz y recientemente interpretó a la secretaria Alison Montgomery en la serie estadounidense "The Bold and the Beautiful".

La boda se celebró en la Catedral Metropolitana de Atenas -donde en 1964 se casaron los padres de Teodora- y contó con invitados como la reina Sofía de España y sus hijas, las infantas Elena y Cristina de Borbón.

Con un vestido de la diseñadora griega Celia Kritharioti, la princesa realizó una exhibición deslumbrante con la famosa "Tiara Khedive de Egipto", hecha por Cartier a principios del siglo XX, que durante mucho tiempo usaron las mujeres de su familia.

La tiara fue creada en 1905 y entregada como regalo a la princesa británica Margarita de Connaught (bisabuela de Teodora) cuando se casó con el futuro rey de Suecia, Gustavo VI Adolfo. Fue creada por Cartier y presenta un diseño inspirado en una corona de laurel, que incluye diamantes y platino.

Teodora y Matthew se comprometieron en 2019, pero sus primeros planes de boda (en la isla griega de Spetses) tuvieron que posponerse con el estallido de la pandemia. Su segundo intento de boda se pospuso después de la muerte del rey Constantino II en enero de 2023.

La fecha definitiva de la boda coincide con el 60 aniversario del casamiento de los padres de Teodora, que se casaron en el mismo templo ateniense el 18 de septiembre de 1964, solo tres años antes de que la familia real se viera obligada a partir al exilio debido a la crisis política reinante.

Establecida en 1863, la familia de Teodora reinó durante un siglo en la convulsa Grecia: el primer rey, Jorge I, fue asesinado; el rey Constantino I, depuesto dos veces al igual que su hijo Jorge II; Alejandro I murió a causa de la mordedura de un mono rabioso y Constantino II fue derrocado en 1967.

