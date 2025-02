El vocero presidencial Manuel Adorni informó que Víctor Bugge dejó de desempeñarse como fotógrafo presidencial debido a una decisión personal, tras 47 años cumpliendo ese rol. El histórico trabajador de la Casa Rosada capturó los momentos más emblemáticos de la historia argentina, como el regreso de la democracia en 1983 y la crisis del 2001.

Tres generaciones de fotógrafos

El fotógrafo que llegó a su rol en dictadura, 1978, trabajó casi ininterrumpidamente allí. Sin embargo, sobre el final del gobierno de Alberto Fernández, fue la única vez donde le recortaron su ámbito de trabajo. “Yo vi a Videla, a Viola, a Galtieri, a Bignone, a Alfonsín, estuve en los 10 años de Menem, con De la Rúa, Rodríguez Saá, Camaño, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina, sus dos mandatos, Mauricio Macri, y nunca tuve un problema”, contaba en el ocaso de la presidencia de Fernández en entrevista con radio Mitre.

Raúl Alfonsín por Víctor Bugge

Lula da Silva, Néstor Kirchner y Hugo Chávez por Víctor Bugge

El abrazo de Néstor Kirchner con Hebe de Bonafini por Víctor Bugge

“Hace un año y medio, de un día para el otro, me impidieron seguir sacando fotos y emitiendo fotos, como lo hice durante 40 años, me arruinaron”, sostuvo en esa ocasión: “No quiero victimizarme, pero fue un golpe en la nunca. Tuve serios problemas de salud. Por suerte los superé, pero fueron graves”. Bugge sostuvo que debido a este apartamiento entró "en un pico de depresión" que, a la postre, derivaría en un cáncer de próstata. Con la llegada de Javier Milei al poder, su rol volvió a la normalidad.

La asunción de Cristina Kirchner por Víctor Bugge

Fernando de la Rúa yéndose en helicóptero por Víctor Bugge

En 2023, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) lo homenajeó “en reconocimiento a su destacada trayectoria como Jefe de Fotografía del Gobierno de la Nación, realizada con excelencia y compromiso”.

La corta presidencia de Rodríguez Saá por Víctor Bugge

Carlos Menem, el más ecléctico, por Víctor Bugge

La asunción de Néstor Kirchner por Víctor Bugge

Fernando de la Rúa por Víctor Bugge

“Víctor es testigo privilegiado de esa historia reciente, que es también en gran medida la historia de estos 40 años de democracia ininterrumpida, que se conmemoran en diciembre de este año”, había resaltado Daniel Dessein, expresidente de ADEPA, sobre el histórico fotógrafo de la Casa Rosada.

Víctor Bugge en acción

Carlos Menem y Raúl Alfonsín por Víctor Bugge

El histórico retiro del cuadro de Videla por Víctor Bugge

Mauricio Macri junto a su hija por Víctor Bugge

Cristina Kirchner junto al ataúd de su marido por Víctor Bugge

Carlos Menem junto a Raúl Alfonsín por Víctor Bugge

Néstor Kirchner por Víctor Bugge

Cristina Kirchner por Víctor Bugge

Los Rolling Stones, Fidel Castro, Lady Di y Nelson Mandela, algunas de las figuras que retrató

Bugge no solo capturó los momentos más destacados de los últimos casi 50 años, sino que también tuvo cerca a íconos mundiales a los que pudo retratar como la Madre Teresa de Calcuta, el papa Francisco, Nelson Mandela, el papa Juan Pablo II, Fidel Castro, los Rolling Stones Lionel Messi, Diego Maradona, la Reina Isabel, George Bush y Lady Di.

Menem y los Rolling Stones por Víctor Bugge

Las experiencias límites: las fotos a escondidas de Videla y el levantamiento carapintada

Su padre, Miguel Bugge, era fotógrafo La Nación y fue quien le transmitió la profesión y forjó lo que llamó fotografía "oficial, no oficialista". “Soy el encargado de seguir a los presidentes y su agenda, pero después el trabajo corre por mi cuenta. Mi deber es informar”, aseguraba en una entrevista con la revista Noticias.

“La imagen de Rafael Videla mirando por la ventana de su despacho la hice a escondidas. No quería molestarlo. Y al tercer intento lo logré. No creo que supiera que alguien lo estaba observando. Cuando la revelé, me emocioné. La publiqué cuando ya había vuelto la democracia, porque las había guardado en una caja de zapatos con otras de las primeras manifestaciones de las Madres en Plaza de Mayo. Esas las había hecho a escondidas desde la ventana de mi oficina”, confesaba en esa misma entrevista.

Alfonsín recibiendo a una Madre de Plaza de Mayo por Víctor Bugge

Roberto Eduardo Viola por Víctor Bugge

Videla en la ventana, por Víctor Bugge

Galtieri por Víctor Bugge

Reynaldo Bignone por Víctor Bugge

Levantamiento carapintada por Víctor Bugge

Cuando decidió acompañar al entonces presidente Raúl Alfonsín en la Semana Santa de 1987, sabía que su vida estaba en riesgo. “La Plaza era un hervidero y cuando subió al helicóptero yo también encaré y me subí. Él y yo éramos los únicos civiles ahí, en un clima más que tenso. Se notaba en el aire. Además, la gente que estaba en la plaza decidió marchar hasta el regimiento. Apenas llego se me acerca un edecán y me dice: ‘No sé si salimos de acá’. Podía terminar en cualquier cosa”, recordaba.

Víctor Bugge trabajando

Hoy, 2025, el fotógrafo le dice adiós a la que llamó por tantos años su primera casa.

