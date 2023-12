Víctor Bugge, el fotógrafo encargado de capturar a todos los presidentes elegidos por los argentinos desde 1978, compartió en diálogo con Radio Mitre sus reflexiones sobre la transición entre el Gobierno saliente de Alberto Fernández y el entrante de Javier Milei.

“Desde que yo estoy en el 78 hasta el día de hoy. Hay días que no pasa nada, pero ese 'no pasa nada' a veces pronuncia algo. Es una locura que yo me incorporé en la cabeza y la construí para generar imágenes”, señaló Víctor Bugge.

Además, el fotógrafo reveló que hace un año y medio fue desplazado por el Gobierno de Alberto Fernández, lo que le generó serias consecuencias para su salud. “Casi que optaron por no permitirme hacer fotos. Así que no quiero victimizarme, pero fue un golpe en la nunca. Tuve serios problemas de salud, por suerte los superé, pero fueron graves”, sostuvo.

El reportero gráfico agregó que debido a este apartamiento entró "en un pico de depresión". “Después de 45 años que te peguen un trompazo en la nuca doloroso me afectó de salud. Fuimos dejados de lado por el equipo del reciente presidente que se fue. Son cosas que le pasan a un laburante, pero mi vida la dejé ahí”, agregó el fotógrafo.

Sobre la asunción de Javier Milei

Por otro lado, manifestó su entusiasmo por la próxima asunción de Javier Milei y expresó su deseo de "volver a las canchas". “Todavía no salí del trauma, me afectó la salud de una forma casi terminal y estoy en pie y el domingo haré la asunción de Milei. Volver a las canchas”, lanzó.

Para cerrar, señaló que "no se sabe como se va a trabajar ahora", pero "tengo 67 pirulos, 45 en casa de Gobierno. Estoy esperando con muchas expectativas, muchas ganas, es como salir del pozo”.

