El consejo de Ibai para todos los seguidores de su comunidad

"Cuando empezamos no sabíamos nada, ni qué era una marca, ni una agencia de representación o incluso el partner", dijo Ibai en su transmisión en vivo de Twitch. Está claro que los tiempos cambiaron, y mucho. No hay dudas que el creador de contenido se encuentra en la cima a nivel mundial, pero confesó que los que llegaron a lo más alto ni siquiera lo pretendieron desde su comienzo. Esto hace referencia a que hoy en día debido a la cantidad de streamers e influencers que hay en todo el mundo, no sería un camino más fácil que antes. Por el contrario, afirmó que si anteriormente costó, en la actualidad es mucho más difícil llegar a vivir solamente del streaming.

"Ahora todo el mundo quiere ser influencer, o streamer, porque quieren ser millonarios y vivir en Andorra y tener cuatro coches, pero la cosa no funciona así", indicó el streamer vasco. En sus comienzos solía tener dos o tres espectadores en la plataforma morada, donde jugaba a Call Of Duty para demostrar lo bueno que era en el videojuego. Además, remarcó la importancia que fue contar con el apoyo de su padre, quien le daba 80 euros para que reparta con sus allegados. Ibai lleva ocho años como streamer y youtuber, donde rompió todo tipo de barreras. Pasó de admirar a los más top a ser ídolo de millones de personas. "La gran mayoría de streamers grandes, como Vegeta, Auron o Rubius, empezaron en el mundo de internet sin saber que se podía monetizar".

"Creo que la gente ha idealizado nuestra profesión, sin tener en cuenta los orígenes de las mayores fortunas. Es una imagen que no es del todo cierta", señaló. Muchas personas dejaron de estudiar para comenzar a dedicarse de lleno al streaming y el español no está para nada de acuerdo con esa postura. "Lo he dicho y lo mantengo, los animo a que hagan streaming si es lo que les gusta”, pero Llanos aclaró que mientras se haga, como en su caso, en los ratos libres de otra actividad que dé para vivir o tener cierto futuro. Por eso, Ibai insiste con que no dejen de estudiar y que los directos sean pura y exclusivamente por diversión, sin pensar que pueden vivir solo de eso.

