El streaming y sus eventos: de las habitaciones a los escenarios más imponentes del mundo

No se puede dejar de lado a la transmisión que, si bien no fue en un estadio de renombre internacional, es a día de hoy el directo con más espectadores en simultáneo de la historia de Twitch: la Velada del Año 2, organizada por Ibai Llanos y que tuvo lugar en el Pabellón Olímpico de Badalona, Barcelona. Este recinto tiene capacidad para poco más de 12 mil personas, aunque todos los reflectores se fueron con los 3,3 millones de visualizaciones en vivo.

Nos quedamos en España, para hacer mención a quien tiene la segunda transmisión más vista de la plataforma morada: TheGrefg ostentó durante cierto tiempo el primer puesto en esa lista gracias a las 2,4 millones de personas que supo tener en directo, cuando presentó su “skin” de Fortnite. Sin embargo, estamos aquí para hablar de los premios que organiza el propio Grefg, los ESLAND. El Palacio de la Música Catalana fue la sede de la edición 2021, mientras que la entrega de 2022, que se realizará el próximo 29 de enero, será en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, capaz de albergar a 12 mil espectadores.

Como ya hemos contado, los premios ESLAND están inspirados en los Coscu Army Awards, y por supuesto, la escena argentina también marcó el camino en cuanto a los lugares de sus eventos. Las ediciones 2019 y 2020 fueron celebradas en el estadio Obras Sanitarias, lugar histórico para el rock porteño. Sin embargo, la Coscu Army fue más lejos y se reservó el Teatro Colón para la entrega de 2022. PEEK Latam estuvo presente en el Colón, en lo que fue una jornada histórica para el streaming.

Una de las noticias más relevantes de los últimos días fue el anuncio de Gerard Piqué de que la Kings League, que él mismo preside, disputará la fase final de la competición en el estadio del FC Barcelona. El mítico Camp Nou albergará el “Final Four” de la Liga de Reyes, aunque no será la primera vez que un estadio de fútbol sea utilizado por streamers/youtubers o para eventos de videojuegos.

El “Partidazo de Youtubers” ya se realizó en tres oportunidades distintas, y si bien el del Real Zaragoza y el Jean-Bouin de París son estadios interesantes, la primera edición fue la que más revuelo generó al jugarse en el Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid. El Mundial de streamers, evento debutante en 2022, eligió al Benito Villamarín, estadio donde hace de local el Real Betis.

En cuanto a lo que el gaming respecta, el League of Legends es, sin duda, uno de los juegos más populares del mundo, y probablemente el que más gente mueva. Las ediciones del Worlds del LOL (evento más trascendente del videojuego) supieron batir récords de dinero repartido, de espectadores en vivo, y por supuesto, escenarios históricos los cuales han llenado sin problema. En 2018, la sede de la final del World 's fue el estadio mundialista del 2002 Munhak, en Incheon, Corea del Sur. En 2020 las 37 mil localidades disponibles del Pudong Football, en China, no dieron abasto para el caudal de público que acudió a ver la final del League of Legends. Y en la última edición, el turno fue para el Chase Center, donde juegan los Golden State Warriors de Stephen Curry, en San Francisco.