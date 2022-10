Momo Benavides, sobre el partido Gimnasia-Boca: "Los policías tienen que ir en cana"

Si bien el streamer Momo Benavides es un reconocido hincha de Platense, también mantiene un gran vínculo con Gimnasia, por lo que no dudo en dar su opinión sobre los violentos incidentes ocurridos durante el partido Gimnasia-Boca.

Más allá de que el creador de contenido no estaba ese día en la cancha, ya que estaba en el recital de Duki en Vélez, reconoció que lo sucedido lo tocó de cerca dado que varios de sus familiares estaban en el lugar e incluso resultaron heridos por los balazos de la policía.

"Era necesario hablar de lo que pasó porque fue una vergüenza, no hay que dejarlo pasar. No quería salir a hablar hasta no investigar y poder hablar con conocimiento", introdujo Momo y relató que él empezó a ponerse al tanto del tema cuando "un familiar lo llamó a los gritos para saber si estaba en la cancha".

En esta misma línea, narró: "No entendía nada hasta que mi mamá me manda una foto y me dice 'el Bosque es un caos'. Mis primos estaban ahí, mis sobrinos estaban ahí". A su vez, el streamer mencionó que a uno de sus familiares le dieron un balazo de goma en el ojo y otro en la pierna.

"Arrancó el partido y a los minutos se empezó a ver el caos con el verso de que se habían sobrevendido entradas, que había 10 mil personas, era mentira", remarcó el influencer y reveló que uno de sus primos, quien estaba presente en la cancha, le dijo que "lo que estaba pasando era una locura" y que "estaba todo orquestado para que pase".

AS/fl

Al mismo tiempo, cuestionó el operativo de seguridad implementado el día del partido por no haber realizado controles y denunció que el número de heridos es mayor al reportado y que incluso los policías fueron a apretar a los heridos a los hospitales para que no testifiquen.

"El SAME se llevó lo que pudo y la gente se fue por cuenta propia a los hospitales, hay más de 100 heridos", insistió y reveló: "Si la policía hubiera actuado de manera correcta no tiene por qué ir a apretar a los heridos a los hospitales. Eso estuvo pasando. Había gente internada y estaban yendo oficiales a apretarlos para que no testifiquen".

En este sentido, concluyó: "Hay que dar toda la información, es necesario para que no vuelva a repetirse y porque murió 'Lolo' Regueiro. Imaginen ir a la cancha con su viejo o su abuelo y que no vuelva".

Momo Benavides: "Basta de separar. Los policías tienen que ir en cana"

Durante el espacio que le dedicó al tema en su trasmisión, el streamer se mostró notablemente molesto con la policía y remarcó que "lo peor es que la violencia no la hicieron los visitantes, ni la hinchada, ni la barrabrava. La generó al policía a propósito con un fin político".

"Hay que responsabilizar desde el ministro de Seguridad hasta el último policía que tiró un balazo de goma", reclamó y se quejó de las posibles consecuencias para los uniformados: "Ahora arrancan con que separan a uno, al otro, ¿separar qué? Tienen que ir en cana porque son delincuentes".

Así sostuvo que "un policía no puede hacer lo que quiere" y ejemplificó: "Si yo voy y le pego a un policía, voy en cana. Si a mi un policía me golpea o me mete un tiro, tiene que ir en cana".

De todas formas, aclaró: "No son todos los policías. Hay policías honestos, que laburan, que son humanos. Hay policías que no hacen esas cosas, no son todos".

"Esto no tiene que suceder más y como hinchas tenemos que ponernos todos en contra de eso, porque el día de mañana nos puede tocar a todos. Vas a un espectáculo deportivo y volvés muerto, sin un ojo, con heridas o terminas en cana porque se les ocurrió", concluyó el streamer.

AS.