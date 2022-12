Twitch desbaneó a Brunenger tras 2 años

Brunenger tuvo que esperar un año y ocho meses para volver a “prender stream” en Twitch, aunque no necesariamente debió retirarse de las transmisiones: tuvo contrato con Booyah (otra gran plataforma de streaming), hizo contenido en Bigo Live, YouTube y por supuesto mantuvo la actividad en las redes.

Al principio se sospechó que el motivo de la sanción había sido una broma de Brunenger con una pistola de juguete en directo, aunque nunca quedó del todo claro por parte de la plataforma el por qué del “ban”. Debido a esto, la joven promesa de Twitch Argentina recibió el apoyo público de dos de las más grandes figuras del streaming mundial: Coscu y TheGrefg.

Mientras el baneo de Twitch seguía vigente, Brunenger tenía prohibido no solo hacer directos en su canal, sino también aparecer en streams ajenos. El primero en rebelarse fue Coscu, quién subió al escenario a Bruno en medio de la transmisión de los premios de la comunidad. Un evento realizado en el hotel Hilton de Puerto Madero, que duró 9 horas y tuvo picos de audiencia de 300 mil espectadores. Si bien no lo banearon por mostrar a Brunenger en cámara, Coscu asegura que Twitch no le pagó los 50 mil dólares que habían arreglado por el evento.

TheGrefg, por su parte, contrató a Brunenger para Team Heretics (uno de los equipos de eSports más importantes del mundo) y también se atrevió a stremear con Bruno, que salió en cámara con un casco de astronauta que le tapaba el rostro. El creador de contenido español no corrió con la misma suerte que Coscu, y fue baneado por Twitch.

Ayer Brunenger tituló “mi gran vuelta a Twitch” a su primera transmisión en la plataforma morada luego de 2 años de inactividad en la misma. Y efectivamente fue un gran regreso: el directo cuenta con más de 340 mil visitas en apenas 13 horas.