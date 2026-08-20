Abrazarte: la plataforma que busca transformar la forma de encontrar residencias para adultos mayores

Cuando pensamos en decisiones importantes de nuestra vida, solemos contar con herramientas que nos permiten comparar opciones, acceder a opiniones, ver imágenes, entender diferencias y tomar decisiones con mayor información. Sin embargo, cuando una familia necesita buscar una residencia para un adulto mayor, muchas veces se encuentra con un escenario completamente distinto.

En la mayoría de los casos, la búsqueda empieza en un momento emocionalmente exigente y con sensación de urgencia. Las familias deben entender servicios, ubicaciones, disponibilidad, costos y necesidades específicas de cuidado, pero gran parte de esa información todavía suele estar dispersa o ser difícil de encontrar. Esto hace que muchas veces deban invertir tiempo contactando distintas residencias para obtener información básica —como el rango de precios, los servicios o la disponibilidad— antes incluso de saber si una opción realmente se ajusta a sus necesidades.

Durante años, este proceso se apoyó principalmente en recomendaciones, llamados telefónicos y recorridas presenciales. Y aunque esos recursos siguen siendo importantes, hoy también existe una oportunidad para incorporar más herramientas que ayuden a ordenar y facilitar la búsqueda.

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La digitalización transformó industrias enteras: cambió la manera de buscar alojamiento, comprar propiedades o contratar servicios. Sin embargo, el mundo del cuidado de adultos mayores todavía tiene mucho espacio para evolucionar.

Esto no significa reemplazar el criterio humano ni convertir una decisión tan sensible en una experiencia automática. Significa ofrecer más información, más claridad y más posibilidades para que cada familia pueda encontrar una opción alineada con sus necesidades.

Con esa visión nació Abrazarte, una plataforma gratuita para buscar residencias para adultos mayores que reúne información en un solo lugar y facilita que las familias puedan comparar opciones y contactar residencias de forma directa.

Desde su lanzamiento, en agosto de 2025, Abrazarte superó las 250.000 visitas, reúne a más de 80 residencias y ya facilitó más de 20.000 contactos entre familias y residencias. Estos resultados muestran una necesidad creciente de acceder a información más organizada y, al mismo tiempo, el interés de las residencias por contar con nuevas herramientas para darse a conocer y llegar a familias que están atravesando un proceso de búsqueda.

Todavía queda mucho por construir, pero el objetivo es claro: seguir haciendo más simple la búsqueda y ayudar a que cada vez más familias puedan encontrar una residencia alineada con sus necesidades.

Datos de contacto

Web: abrazarte.com.ar

Instagram: @abrazarte.red

Teléfono: 11 6976 7555