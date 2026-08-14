Más allá del síntoma: una mirada integral sobre la salud

Camila, ¿cómo fueron los inicios en tu actual profesión y cómo definiste la especialización?

Desde que tenía 5 años quise ser médica. Durante el último año de la carrera conocí mi especialidad, la medicina general y familiar. Siempre me interesó comprender a las personas de manera integral y no solamente abordar una enfermedad o síntoma aislado. Durante mi formación fui descubriendo el valor que tiene la atención primaria: acompañar procesos, conocer a las personas y trabajar junto a la comunidad en la prevención y el cuidado de la salud.

La docencia también ocupa un lugar importante: desde hace 12 años soy docente de anatomía, una experiencia que me permitió acompañar a muchos estudiantes en sus primeros pasos en la profesión y que continúa siendo una fuente constante de aprendizaje.

En los últimos años incorporé, además, la formación en sexología clínica, un área que amplió mi mirada y me permitió integrar la sexualidad como una dimensión fundamental del bienestar.

¿Cuál es tu enfoque médico y qué tipo de problemáticas abordás en tu consulta?

Brindo atención a personas de todas las edades, acompañando las distintas etapas de la vida desde una mirada integral que contempla no solo el motivo de consulta, sino también el contexto socioeconómico de cada una. En este marco, abordo síntomas y problemas frecuentes, realizo interpretación de estudios y acompaño el seguimiento de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, además de trabajar sobre hábitos y prevención, cesación tabáquica y salud sexual, incluyendo anticoncepción y consultas vinculadas a dificultades o disfunciones sexuales.

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¿Cuáles son tus principales proyectos y objetivos profesionales para los próximos años?

Me gustaría seguir creciendo en los distintos ámbitos que hoy forman parte de mi recorrido profesional. Por un lado, continuar acompañando la formación de residentes de medicina general, un rol que disfruto porque me permite transmitir lo aprendido, pero también seguir aprendiendo de quienes están transitando sus primeros años.

Por otro lado, me proyecto consolidando mi práctica particular y construyendo mi propio espacio de consultorio, donde pueda desarrollar una atención cercana.

También quiero continuar adquiriendo conocimientos y herramientas, tanto en sexología como en otras áreas relacionadas con la prevención y el cuidado de la salud, para poder acompañar cada vez mejor a mis pacientes.

Dra. Camila Fernández Ratari

Médica Generalista · Sexóloga Clínica

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