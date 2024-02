Desde la próxima semana las PYMES podrán pagar stock de deuda

Tras concluir el empadronamiento para conocer el stock de deuda que se había generado por las trabas impuestas durante 2023 el Banco Central y el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Comercio, comunicaron una medida que traerá algo de alivio a las PYMES. “Aquellas personas físicas o jurídicas que clasifiquen como MiPyMe y que hayan declarado en el Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior establecido por Resolución General Conjunta 5466/2023 a través de la Declaración Jurada de Deuda Importación (DJDI) una deuda total inferior o igual a USD 500.000 podrán desde el 10 de febrero acceder al mercado para pagar” explica la Lic. Lojo.

En línea con lo anterior, la titular de Consultora Lojo nos agregó “Se establece un esquema de pagos donde aquellas organizaciones que ingresen podrán cancelar hasta el 9 de marzo por hasta USD 50.000, mientras que hasta el 9 de abril podrán hacerlo por unos USD 100.000 adicionales y desde el 10 de abril podrían cancelar el total de lo adeudado.”

Muchos se preguntan en qué situación quedan aquellos que no son PYMES o que declararon una deuda superior a los USD 500.000.- En ese caso la Lic. Lojo nos explica “Tienen disponible como herramienta el BOPREAL. La semana pasada comenzó la licitación del BOPREAL Serie 2. La buena noticia es que se habilitó su negociación en el mercado secundario que no estaba prevista. También en la subasta anterior se les dio prioridad a las PYMES pensando en aquellas que no podrán acceder al beneficio por poseer un pasivo superior a USD 500.000.”

La cuestión sigue siendo un problema muy serio para muchas empresas donde sus proveedores exigen el pago o amenazan con inicio de acciones judiciales. “Algunas firmas se encuentran con que sus proveedores no están dispuestos a aceptar el BOPREAL, ni esperar que se paguen las amortizaciones, así que deben ir al mercado secundario ya sea para vender el bono y de esa manera comenzar a pagarle a los exportadores. El BCRA ha tomado medidas para facilitar esta operación, pero muchas veces la puesta en marcha en el mercado demora mucho tiempo.” Nos explica la Lic. Lojo, y finalmente agrega, “más allá de la dificultad vinculada con el stock de deuda los problemas con relación a los pagos se mantienen en cuanto a que muchas empresas no pueden conseguir financiamiento, y los proveedores exigen el pago anticipado algo que por el momento – dada la compleja situación de las reservas -, no está contemplado. Esperemos que con la llegada de dólares frescos la situación se vaya flexibilizando.”



