Lic. Lucila López Villagra

Lucila, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

La idea de mi empresa surgió de mi vasta experiencia y trayectoria profesional, que abarca casi 20 años. Comencé mi carrera como ejecutiva comercial y rápidamente fui ascendiendo dentro de la primera empresa que me contrató, donde también empecé a impartir capacitaciones. Mi formación en relaciones públicas e institucionales, junto con mi certificación como Coach Ontológico y diplomas en técnicas y estrategias de ventas, marketing, planeamiento estratégico y recursos humanos, me brindaron una sólida base para mi desarrollo profesional. A lo largo de mi carrera, también me desempeñé como gerente de ventas y recursos humanos en diferentes empresas. Con el tiempo, toda esta experiencia y conocimientos adquiridos me inspiraron a crear mi propia empresa, con el objetivo de ofrecer servicios especializados y de alta calidad a mis clientes.

Actualmente, soy formadora en PRH (Personalidad y Relaciones Humanas), centrando mi trabajo en la personalidad y las relaciones humanas como eje central en el acompañamiento de mis clientes. Además, soy cofundadora de la academia de formación integral A+, donde buscamos proporcionar una educación integral que abarque todos los aspectos del desarrollo personal y profesional.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Trabajo tanto de manera individual en mi consultorio privado como en equipo interdisciplinario con Psiquiatras, Psicólogos y otros especialistas. A su vez, lidero una amplia gama de servicios que incluyen talleres, cursos de capacitación, mentorías, consultoría y asesoramiento que permiten ofrecer un enfoque integral en el desarrollo personal y empresarial, abordando no solo los aspectos comerciales, sino también los aspectos emocionales y psicológicos.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Proyecto mi marca consolidándose como un referente en el campo del desarrollo personal y profesional, con un enfoque especial en la personalidad y las relaciones humanas. Planeo expandir mi alcance a través de varias estrategias claves:

- Fortalecer mi rol como formadora en PRH, desarrollando nuevos programas y talleres tanto presenciales como virtuales. Impulsar la academia de formación integral A+, ampliando el catálogo de cursos y colaborando con otros expertos.

- Aumentar mi presencia en medios digitales y redes sociales, compartiendo contenido valioso a través de podcasts, webinars y videos.

- Fortalecer alianzas estratégicas con empresas y organizaciones que compartan mi visión.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Me destaco por mi enfoque creativo y disruptivo y mi capacidad para generar soluciones multifacéticas. Mi creatividad asegura que cada solución sea original y adaptada a las necesidades específicas de mis clientes. Además, mi enfoque disruptivo me permite identificar oportunidades únicas y estrategias innovadoras. Combinado con mi capacidad para abordar aspectos psicológicos y emocionales, garantizo un soporte integral que supera las expectativas tradicionales, proporcionando un valor excepcional y sostenible a quienes confían en mis servicios.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Me enfocaría más en la digitalización temprana de mis servicios, aprovechando las tecnologías emergentes para expandir mi alcance de manera más eficiente desde el principio. También invertiría más en construir una presencia online sólida desde el inicio y me concentraría en establecer alianzas estratégicas de forma más inmediata.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Celular: 3512050556

Instagram @lulopezvillagra