Erick Gamio: Emprender de forma eficaz

No es Coach, ni motivador. Erick Gamio es un emprendedor que creó y opera tres negocios multinacionales que facturan casi USD 10 millones por año y atribuye su éxito a no haber autosaboteado sus negocios.

“Desintoxícate, reconcíliate con el dinero y haz terapia”, es el consejo que Erick le dio a un emprendedor que se le acercó al final de una de sus conferencias en Estados Unidos. Gamio considera que la mayoría de emprendedores sabotean sus negocios inconscientemente por estar intoxicados de noticias, tener una enemistad oculta con el dinero y no autoconocerse. “Si no te estás construyendo en grande por dentro, es utópico que quieras construir algo grande afuera”, sintetiza.

Erick, ¿a qué te refieres cuando hablas sobre reconciliarte con el dinero?

La mayoría de personas lo rechazan en forma inconsciente, por patrones programados desde la niñez. Algunos vinculan el dinero a la razón del divorcio de sus padres o al haber escuchado a un familiar decir que la gente con mucho dinero, siempre anda en algo “trucho”. Entonces, en la adultez, esto puede generar que uno trate de conseguir grandes ventas o contratos, pero los sabotee inconscientemente, ya que no se quiere divorciar, ni ser “trucho”. Si no sanamos esto, si no nos reconciliamos con el dinero, él siempre se mantendrá lejos, así hagamos lo imposible por obtenerlo.

¿Cómo podemos sabotear nuestros negocios si no nos “autoconocemos”?

Cuando llegamos a los 35 años, nuestra mente inconsciente ya está programada en un 95% como consecuencia de actitudes pre-instaladas y hábitos aprendidos. Esto nos hace operar casi en automático en relación a tomar riesgos, innovar o sostener un negocio en crisis. Si no tenemos la valentía de mirar hacia adentro y reflexionar, de ser posible con ayuda de un Psicólogo, será muy difícil corregir patrones y creencias limitantes saboteadoras.

En tu caso, ¿cuál fue la clave para sostener tus negocios al comienzo de la Pandemia?

La ignorancia selectiva. Mi negocio principal cayó en 40% en Marzo 2020 en los nueve países donde operamos. Mi equipo y yo necesitábamos energía y enfoque para salvar la operación.

Mientras todo el mundo estaba intoxicándose con la curva de muertes en la TV y analizando misteriosos estudios de virología en WhatsApp, junto con mis socios estábamos encerrados creando el plan de innovación para rescatar y levantar la facturación. Ser un ignorante selectivo, me permitió ponerle atención a lo que estaba en mi control y soltar lo que no, sin miedo a quedar como “el tipo que vive en la luna” en la conversación en el asado del domingo.

